Xôn xao ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã đồng hành bên nhau được khoảng 8 năm. Cặp đôi này vướng nghi vấn hẹn hò sau khi cùng tham gia dự án nghệ thuật. Trong buổi showcase được tổ chức vừa qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn tình tứ xuất hiện trước công chúng. Dù chưa từng chính thức xác nhận chuyện yêu đương, loạt hành động “mập mờ” ấy vẫn đủ khiến cộng đồng mạng liên tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.

Suốt gần một thập kỷ qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là cặp đôi được netizen tích cực “đẩy thuyền”. Mới đây, dư luận lại thêm một phen xôn xao khi lan truyền khoảnh khắc cả hai xuất hiện trong trang phục cô dâu - chú rể, tay trong tay giữa không gian lễ đường. Những hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã âm thầm tổ chức hôn lễ, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang và tò mò.

Hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến như cô dâu chú rể được lan truyền chóng mặt. Ảnh: Mạng xã hội

Tuy vậy, sự thật phía sau loạt ảnh đang lan truyền rầm rộ lại không giống như nhiều người lầm tưởng. Những khung hình “đám cưới” của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thực chất chỉ là sản phẩm chỉnh sửa từ cư dân mạng, hoàn toàn không phải ảnh cưới đời thực của cặp đôi.

Trước đó, từ loạt ảnh cúng khai máy bộ phim có sự góp mặt của cả hai, netizen đã giữ nguyên hình ảnh hai nhân vật chính rồi khéo léo biến đổi bối cảnh xung quanh thành không gian lễ đường. Từ tông màu, bố cục cho đến ánh sáng đều được xử lý khá chỉn chu, tạo cảm giác chân thật đến mức Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trông chẳng khác nào cô dâu – chú rể “xịn sò”, khiến không ít người phải dụi mắt xem lại.

Khoảnh khắc Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong trang phục cô dâu chú rể cũng từng gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Ngày 3/2, showcase dự án điện ảnh do Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, còn Mai Tài Phến giữ vị trí đạo diễn đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tương tác đầy ăn ý. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn ngọt ngào gọi Mai Tài Phến là “anh” dù kém cô tới 10 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở sự kiện, trên mạng xã hội, Mai Tài Phến còn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sánh đôi cùng Mỹ Tâm. Trong video, cả hai gần như không rời nhau nửa bước, tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả về mối quan hệ phía sau những lần xuất hiện chung.

Nam diễn viên còn viết dòng chú thích: "Cảm ơn vì đã luôn đồng hành". Dưới phần bình luận, cư dân mạng còn rần rần cho rằng đây giống như dịp để cặp đôi công khai mối quan hệ trước công chúng. Màn sánh đôi của cả hai khiến netizen liên tưởng giống như cặp cô dâu chú rể xuất hiện bên nhau trong ngày trọng đại.

Cặp đôi xuất hiện tình tứ trong buổi showcase tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Mỹ Tâm

Kể từ khi hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm gần như chưa một lần công khai chuyện đời tư trước truyền thông. Tuy nhiên, suốt khoảng 8 năm trở lại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1981 liên tục được cư dân mạng réo tên bên cạnh diễn viên Mai Tài Phến trong nhiều nghi vấn tình cảm.

Đặc biệt, vào năm 2021, cả hai từng khiến netizen xôn xao khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong một chuyến du lịch. Sau dự án điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến càng được đặt dấu hỏi với nghi vấn “phim giả tình thật”. Đến dịp Tết 2022, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán khi loạt hình ảnh được lan truyền cho thấy Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết cùng gia đình.

Khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài Phến chia sẻ với chúng tôi: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.

Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".