Cô nàng tí ngất khi ăn lấy ăn để suất cơm rang dưa bò ngon lành, gần hết mới phát hiện một con rết nguyên vẹn và to đùng ở đáy

Đi ăn hàng, ai mà chẳng muốn thưởng thức một bữa ngon - bổ - rẻ và sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu như ai cũng may mắn muốn gì được nấy thì trên hội review đồ ăn đã không xuất hiện đều đều những bài bóc phốt chất lượng cũng như dịch vụ rồi.



Mới đây, một cô gái có tên Facebook P.A.P đã chia sẻ về trải nghiệm đầy hãi hùng của mình lên một hội nhóm nọ và nhanh chóng thu hút 6,1k lượt like chỉ sau 2h đăng tải.

Cụ thể, cô bạn cho biết buổi trưa hôm nay có order app 1 suất cơm rang "Combo đặc biệt gồm có: 1 cơm rang dưa bò + 1 trứng óc + 1 nước chanh leo" ở tiệm Cơm rang dưa bò Đ.H số 3x M.M, Hà Nội.

Cô bạn P.A.P chia sẻ ngắn gọn về trải nghiệm hãi hùng của mình khi gọi suất cơm rang dưa bò. (Ảnh chụp màn hình)

Cá nhân P.A.P thấy cơm rang ngon, cô bạn cũng ăn một lèo. Tuy nhiên, tới gần cuối thì cô bạn phát hiện ra một con rết to đùng vẫn còn nguyên vẹn những đôi chân nằm ngả ngớn trong hộp dưa bò. "Mình xin vào đề luôn là ăn rất ngon nhưng đến cuối bát dưa thì có MỘT CON RẾT TO ĐÙNG. MỘT CON RẾT TO ĐÙNG" - P.A viết và còn khẳng định mình cảm thấy rất... kinh hoàng!

Cận cảnh con rết to đùng trong suất dưa bò của P.A.P.

Bài đăng của cô bạn nhanh chóng thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người. Việc đồ ăn có sự xuất hiện của một vài vật thể/ sinh vật lạ như sợi tóc, con sâu, con muỗi, ruồi dù nhỏ nhặt hơn đã khiến khách cảm thấy... rờn rợn, buồn nôn. Ấy vậy mà P.A.P lại thấy con rết khá to, và đau khổ hơn là cô bạn đã ăn gần xong.

Nhiều dân mạng đã xôn xao bàn tán về tình huống này, một số đầy cảm thông, chia sẻ với khổ chủ rằng: "Sợ thật, ăn gần xong rồi chứ, nhìn mà muốn nôn ra ấy"...

Một số khác vẫn hài hước đùa rằng mua cơm rang dưa bò được khuyến mại thêm con vật béo tròn này, có người thì bảo đây là "đông trùng hạ thảo" phiên bản rẻ tiền và nhiều chân.

Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng quán đã thiếu thận trọng trong khâu chế biến thực phẩm hoặc không gian bếp không đảm bảo thì mới có con rết trong đồ ăn thế này. Một số còn phát hiện ra quán cơm rang dưa bò này cũng có lần bị review chê bai về an toàn vệ sinh thực phẩm.

H.1992: Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng luôn. Giao hàng đã chậm rồi còn mất vệ sinh. Không hiểu có cả ruồi trong cơm thì ai ăn?

Một review của khách cho biết cơm của quán có ruồi. (Ảnh chụp màn hình)

L.T: Thật sự thất vọng! Cơm rang dưa bò gì mà bò không ra bò, cơm rang không ra cơm rang. Giá đắt thì chớ lại còn không ra gì. Lấy được hộp cơm mà nhoe nhoét, mỡ lênh láng. Dứa thì đầy mắt chưa gọt hết.

Một người khác thì chê về chất lượng của cơm rang dưa bò. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài một số lời chê bai thì cũng có khách đánh giá quán này có cách rang cơm khá lạ, cơm trắng, không có trứng giúp tạo màu nhưng ăn ngon.

Việc đồ ăn người khen, kẻ chê cũng là chuyện thường gặp của hàng quán. Tuy nhiên, việc để những vật thể lạ như 1 con rết trong đồ ăn thì khách khó lòng cảm thông.