Mang con 4 tháng tới quán cafe, mẹ bỉm sữa bức xúc vì bé vừa khóc nhân viên đã mời ra ngoài dỗ, dân tình tranh cãi không ngớt

Gây tranh cãi không ngớt trên một số hội nhóm suốt 24h qua có lẽ chính là câu chuyện bà mẹ trẻ đưa theo con nhỏ đi cà phê và bị mời ra ngoài khi bé khóc. Lý do được đưa ra là để tránh làm ảnh hưởng tới các khách khác tại quán. Mặc dù chỉ là một mâu thuẫn nhỏ xíu và có lẽ khá thường gặp trong cuộc sống hàng ngày nhưng bỗng khiến dân tình tranh cãi không ngớt.

Để mọi người dễ theo dõi, tạm gọi người mẹ bỉm sữa - nhân vật chính trong drama là M, người bạn đi cùng là K và quán cafe có tên C, địa chỉ 22 N.T.T, Hà Nội.

Chị K bức xúc khi bạn mình bị quán... mời ra ngoài vì em bé khóc

Bài đăng đầu tiên trên hội review đồ ăn là của chị K. Theo đó, người phụ nữ này cũng rất bức xúc thay bạn mình khi em bé vừa khóc thì đã bị nhân viên quán tới nhắc nhở, mời ra ngoài dỗ.

Chị đưa ra cảnh báo: "Cafe C, 22 N.T.T!

Các nhóm đi buôn, đi bán, đi ồn ào, những bạn có trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, hoặc những bạn có âm lượng lớn hơn mức thì thầm... có thể suy nghĩ kĩ khi bước vào quán cafe C, 22 N.T.T, chủ quán và các bạn khách không thích điều này, và các bạn ý sẽ mời mọi người ra ngoài ạ."

Tiếp đó, để mọi người hiểu rõ hơn hoàn cảnh, chị K cho biết mình và bạn - chị M không ai nói to hết. Chỉ duy nhất 1 phút đó, bé con khóc vì bị tỉnh giấc (khoảng 2-3 tiếng khóc - theo lời chị K) thì mẹ của bé đã rất ngại và mau chóng dỗ dành.

Tuy nhiên, bạn nhân viên sau khi được chủ quán nháy thì rất nhanh chóng mời chị M và bé ra ngoài, dỗ cho nín rồi vào. Chị K còn cho biết, khi đó đã có khách phản hồi rằng, không sao cả, để cho chị ý dỗ con đã.

Chị K đánh giá cách hành xử của quán đối với bạn mình là thiếu tôn trọng. Chị nêu quan điểm:

1. Nếu bạn cảm thấy có em bé không nên vào, khi khách vào bạn có thể từ chối thẳng thừng.

2. Nếu em bé khóc, bạn có thể kiên nhẫn tầm 1-3 phút để mẹ bé dỗ bé, rồi góp ý. Nhưng không, các bạn ấy chọn cách đuổi người ta ra ngoài khi cháu đang khóc.

3. Thế nào là ồn ào, là nói to, là khóc? Vui lòng đừng đem thước đo của bạn đánh giá người khác. Tớ nói rất rõ về việc phản đối thái độ của quán với mẹ và bé, rất kì thị và thiếu tôn trọng!

Mặc dù quán cà phê C này có không gian khá yên tĩnh, thích hợp với những người đến để học tập và làm việc. Tuy nhiên, chị K nhận định thêm: "Các bạn cần yên tĩnh làm việc thì nên suy nghĩ" bởi một vài lý do:

"Quán xinh xắn, nhỏ nhắn trong 1 phố nhỏ, có 1 bàn to, 5-6 chiếc bàn nhỏ xung quanh. Các bạn khách ý thức lắm, không ai nói to đâu. Nên tớ cũng không dám nói to. Mỗi cái máy xay làm việc là nghe rõ thôi. , vì cái máy chạy khá to.

Bạn nào cần làm việc ra đó cực ok, nhiều ổ điện, bàn to bày máy tính tốt. Không quá nhiều khách. (Còn về ồn thì... phải chấp nhận, tại cái máy nó có biết gì đâu)."

Bà mẹ bỉm sữa M lên tiếng xin lỗi, nhưng giọng điệu bị đánh giá vẫn hằn học?

Chỉ vài tiếng sau khi chị K lên tiếng, chị M - bà mẹ bỉm sữa bị mời ra ngoài dỗ con cũng lên tiếng xin lỗi. Chị nhận lỗi về phía mình khi đã phá vỡ không gian im lặng của quán, ảnh hưởng tới mọi người.

Tuy nhiên, kèm theo đó, bà mẹ bỉm sữa này cũng lý giải về hoàn cảnh lúc đó: không biết đi đâu dỗ con khi ngoài thì nắng bụi, xe chưa kịp book; nếu ngồi đó cũng chỉ dám thêm 1-2 phút vì ngại với mọi người...

Nguyên văn bài đăng của chị như sau:

Trước hết bài này là nhằm xin lỗi chủ quán C, 22 N.T.T. Mình và bé nhà mình là nhân vật chính của topic về quán chiều nay, (cảm ơn bạn mình vì bức xúc giùm mà nói hộ mình). Mình đã không biết phong cách của quán là im lặng để mọi người còn làm việc, nên đến và để 1 đứa bé 4 tháng làm ồn ào quán cả phút đồng hồ. Mình rất tiếc về điều đó và hứa sẽ không tái phạm.

Nhiều bạn sẽ bảo sao lôi đứa 4 tháng đi cà phê làm gì? Thì thật sự là mình không có người trông trong khi mình có việc cần trao đổi với bạn, và quán là nơi mình chọn vì nghe trên group đồn rằng cà phê trứng ngon (rất tiếc, mình "mồm nhôm" nên không thấy cà phê ngon hay trứng ngon, cả 2 đều dở và quá đắt - 50k). Về sự việc thì, đúng là quán rất yên tĩnh, đến mức khi bạn gái dễ thương bên cạnh hỏi han em bé, mình đã phải trả lời lí nhí vì sợ làm ảnh hưởng đến các anh chị khác đang làm việc - mong bạn gái không nghĩ rằng mình chảnh nên trả lời nhát gừng. Vậy nên khi con bé khóc vì giật mình tỉnh dậy thì thật sự mình rất xấu hổ đã làm phiền đến quán. Mọi người đang yên tĩnh quá và mình biết các bạn nhân viên đang nhìn 2 mẹ con với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng bế con ra ngoài đường nắng bụi ngay lúc nó đang khóc là 1 lựa chọn mà khó làm. Vì chưa kịp nghĩ ra chỗ nào để đi và chưa kịp book xe nên mình đã cố gắng dỗ con. Tuy nhiên mình đã mong là bạn nhân viên kiên nhẫn hơn chút nữa trước khi - gần như ngay lập tức sau khi có 2-3 tiếng khóc - ra bảo mình là đem con ra ngoài dỗ. Tất nhiên nếu quán không bảo thì mình cũng sẽ chỉ dỗ thêm 1-2 phút rồi chạy ra chỗ khác chứ để nữa chắc mình cũng ngại với khách của quán lắm. Nhưng các bạn cho mình hỏi là quán cà phê - nơi để hàn huyên, tâm sự và tận hưởng cà phê đã trở thành đền thờ của sự im lặng, tôn nghiêm từ bao giờ thế ạ? Mình chưa từng vào quán nào đáng sợ như vậy. Còn quán nào "văn minh" như thế nữa để mình biết và tránh ạ? À, nhân tiện chúc mừng các bạn đã tìm ra 1 nơi tuyệt vời để ôm lap và điện thoại, chúc mừng quán càng ngày càng nổi.

Dân mạng chia phe tranh cãi, quán và khách, ai đúng ai sai?

Nếu chỉ nghe chia sẻ từ chị K, chị M và cũng không phải một tín đồ thích lê la cà phê thì có lẽ nhiều người sẽ khá sửng sốt. Một quán cà phê mà... đáng sợ như 2 người phụ nữ trên mô tả thì ai dám ghé?

Tuy nhiên, với những ai thích đi cà phê, biết về quán C được nhắc tới, hoặc hội độc thân thích sự yên tĩnh thì lại cho rằng chính chị K và chị M mới là người thiếu sót. Bởi lẽ, hai người phụ nữ này không có sự tìm hiểu về địa điểm sẽ tới nên gặp tình huống bực mình. Bởi lẽ, quán C vốn là một trong những không yên dành cho những người thích sự yên tĩnh, ấm cúng để học tập, làm việc.

Do đó, bài đăng của chị K lẫn chị M đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều cư dân mạng đã chê trách chủ thớt không tôn trọng không gian chung, thiếu sự tìm hiểu, ích kỷ khi bắt mọi người phải thông cảm cho mình!

Đặc biệt, mặc dù chị M viết "GÓC XIN LỖI" nhưng lời lẽ thì lại... hơi hằn học và dìm quán C là chính. Điều đó khiến không ít người càng khó chịu hơn.

Một số cư dân mạng cảm thông với sự bực bội của mẹ bỉm sữa cũng nhẹ nhàng cho rằng, quán có thể kiên nhẫn hơn, hoặc có sự khuyến cáo khách hàng ngay từ đầu thì sẽ không khiến họ cảm thấy khó chịu khi bị mời ra ngoài.

"Mình thấy quán nên rút kinh nghiệm nhắc luôn với các khách có con nhỏ về việc giữ không gian yên tĩnh. Để các bạn ấy biết tình hình trước khi lựa chọn vào hay ko vào. Quán chọn tệp khách là tốt, mình hoàn toàn đồng tình, nh với nh khách ghé quán lần đầu, họ có thể chưa hiểu đc văn hoá tại quán thì quán nên phổ cập ngay khi khách tới. Đừng để họ vào, sử dụng dv rồi đến khi con khóc lại bị mời ra" - chị T.A, một phụ nữ đã làm mẹ trẻ con khá cảm thông chia sẻ.

Còn hội trung lập thì đưa ra lý lẽ rằng: "Ở đây không phải câu chuyện ai đúng ai sai các bạn ạ. Mình chỉ muốn nói đã làm kinh doanh thì đừng nên cứng nhắc quá.

Đứng trên quan điểm của 1 người đã làm mẹ, mình cũng sẽ rất ngại tới những nơi yên tĩnh như quán cafe, thư viện... Nhưng cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ. Mình là chị khách kia sau khi bị bạn nhân viên nhắc nhở về việc con mình khóc làm phiền người xung quanh, mình cũng sẽ vui vẻ rời đi thôi. Nhưng nếu bạn ấy nhẫn nại và thông cảm đợi mình 1 chút mình sẽ cảm thấy vui hơn."

Quả thật, nếu nhân viên quán kiên nhẫn hơn 1 chút, mẹ bỉm sữa nọ cũng vui vẻ ra ngoài dỗ con khi bị nhắc như bình luận trên thì có lẽ mọi chuyện đã không rùm beng suốt cả ngày trời trên MXH!

Bạn nghĩ sao về tình huống gây tranh cãi trên?