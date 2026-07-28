Cố mua bàn ăn dài 1,8m cho sang, gia chủ phải tháo bỏ sau 6 tháng vì ngày nào cũng vướng víu

Đó cũng là trải nghiệm của một gia đình trẻ sau khi quyết định đặt chiếc bàn ăn dài 1,8m trong khu vực phòng khách và phòng ăn có tổng diện tích khoảng 25m². Chỉ sau chưa đầy nửa năm sử dụng, họ phải tháo bỏ chiếc bàn và thay bằng một mẫu nhỏ gọn hơn.

Chiếc bàn đẹp trên mạng nhưng khiến cả nhà phải đi nghiêng người

Khi lên kế hoạch hoàn thiện căn hộ, nữ chủ nhà dành nhiều thời gian tham khảo các hình ảnh trang trí nội thất trên mạng xã hội. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi những chiếc bàn ăn dài bằng gỗ nguyên khối, kiểu dáng tối giản, thường xuất hiện trong các căn hộ rộng rãi hoặc nhà có không gian mở.

Theo hình dung ban đầu, chiếc bàn không chỉ phục vụ các bữa ăn mà còn giúp phòng khách trông sang trọng hơn, thuận tiện khi tiếp đón bạn bè và tạo ra một góc chụp ảnh đẹp. Vì vậy, dù khu vực sinh hoạt chung chỉ rộng khoảng 25m², cô vẫn chọn chiếc bàn dài 1,8m.

Ngay sau khi lắp đặt, không gian đã có dấu hiệu chật chội. Khoảng cách giữa bàn, ghế và tường bị thu hẹp, nhưng gia chủ vẫn cố chấp nhận vì cho rằng tính thẩm mỹ có thể bù lại sự bất tiện.

Tuy nhiên, sau vài tháng sinh hoạt, những vấn đề bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Gia đình chỉ có hai vợ chồng nên mỗi bữa ăn chỉ sử dụng khoảng một phần ba diện tích mặt bàn. Phần còn lại chủ yếu để trống hoặc trở thành nơi đặt túi xách, hộp giấy, đồ gia dụng và những món đồ chưa kịp cất.

Chiếc bàn lớn dần trở thành một khu vực tích tụ đồ đạc hơn là nơi ăn uống.

Do lối đi bị thu hẹp, hai vợ chồng thường phải xoay người hoặc đi nghiêng khi di chuyển qua khu vực phòng ăn. Mỗi lần kéo ghế ra, khoảng trống càng ít hơn. Việc quét, lau sàn dưới bàn cũng trở nên vất vả vì phải di chuyển nhiều ghế, cúi người và len vào những góc hẹp.

Một lần gia đình mời bạn bè đến dùng bữa, nữ chủ nhà nghĩ rằng chiếc bàn dài cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thế nhưng khi tất cả ghế được kéo ra, lối đi gần như bị chặn hoàn toàn. Người ngồi phía trong khó di chuyển, việc bưng bê món ăn bất tiện, còn không gian xung quanh trở nên bí bách.

Gia đình cũng từng muốn đặt thêm một chiếc tủ nhỏ để đựng bát đĩa và đồ dùng phòng ăn. Tuy nhiên, chiếc bàn đã chiếm gần hết diện tích nên không còn vị trí phù hợp. Đồ đạc tiếp tục được đặt lên mặt bàn, khiến căn phòng càng lộn xộn.

Sau chưa đầy sáu tháng, gia chủ quyết định tháo bỏ chiếc bàn dài và thay bằng một mẫu có kích thước vừa phải. Chỉ sau thay đổi này, lối đi được mở rộng, việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn và căn phòng cũng trở nên thoáng mắt.

Vì sao bàn ăn dài dễ trở thành món đồ "đẹp nhưng khó dùng"?

Bàn ăn dài không phải lựa chọn tồi. Với những căn nhà rộng, gia đình đông người hoặc thường xuyên tổ chức các bữa tiệc, đây vẫn là món nội thất phù hợp. Vấn đề nằm ở việc nhiều người lựa chọn kích thước dựa trên hình ảnh đẹp mà bỏ qua diện tích và thói quen sinh hoạt thực tế.

Chiếm nhiều diện tích lưu thông

Một chiếc bàn ăn không chỉ chiếm diện tích bằng kích thước mặt bàn. Gia chủ còn phải tính thêm khoảng trống để đặt ghế, kéo ghế và di chuyển xung quanh.

Chẳng hạn, bàn dài 1,8m có thể trông không quá lớn khi đặt riêng trong showroom. Nhưng khi bố trí thêm sáu ghế và chừa lối đi, tổng diện tích sử dụng thực tế sẽ tăng đáng kể.

Nếu khoảng cách từ mép bàn đến tường hoặc đồ nội thất xung quanh quá hẹp, người dùng sẽ phải né ghế, đi nghiêng hoặc liên tục đẩy ghế vào sát bàn. Căn phòng vì thế dễ tạo cảm giác nhỏ hơn diện tích thực.

Tần suất sử dụng thấp

Phần lớn các gia đình hiện nay chỉ có từ hai đến bốn người thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Với nhu cầu này, một chiếc bàn dài 1,8m có thể dư thừa trong phần lớn thời gian.

Diện tích mặt bàn không được sử dụng thường nhanh chóng biến thành nơi đặt đồ tạm. Từ chìa khóa, túi xách, giấy tờ đến hộp thuốc, đồ điện tử đều có thể bị chất lên bàn. Sau một thời gian, chiếc bàn lớn không còn tạo cảm giác sang trọng mà trở thành điểm bừa bộn nhất trong nhà.

Khó vệ sinh và sắp xếp

Mặt bàn càng lớn, số lượng ghế càng nhiều thì thời gian lau dọn càng tăng. Những khu vực dưới gầm bàn, quanh chân bàn và sát tường dễ tích tụ bụi, tóc hoặc vụn thức ăn.

Nếu bàn được đặt trong một không gian chật, robot hút bụi cũng có thể khó di chuyển giữa các chân ghế. Người dùng phải kéo từng chiếc ghế ra ngoài mỗi lần vệ sinh, khiến một công việc đơn giản trở nên mất thời gian.

Nên chọn bàn ăn như thế nào cho căn hộ nhỏ?

Thay vì lựa chọn dựa trên xu hướng, gia chủ nên bắt đầu từ số người sử dụng thường xuyên, diện tích phòng ăn và khoảng trống cần thiết để di chuyển.

Chọn kích thước theo nhu cầu hằng ngày

Với gia đình có từ hai đến bốn người, bàn dài khoảng 1,2-1,4m thường đã đáp ứng đủ nhu cầu. Kích thước này vừa tạo được không gian ăn uống thoải mái, vừa hạn chế việc chiếm dụng lối đi.

Bàn tròn cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho căn hộ nhỏ. Thiết kế không có góc nhọn giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, đồng thời tạo cảm giác mọi người ngồi gần nhau hơn trong bữa ăn.

Trước khi mua, gia chủ có thể dùng băng dính giấy đánh dấu kích thước bàn dự kiến ngay trên sàn. Sau đó, đặt thử ghế hoặc vật dụng có kích thước tương đương để kiểm tra lối đi. Cách làm đơn giản này giúp hình dung chính xác hơn nhiều so với việc chỉ xem thông số trên website.

Ưu tiên bàn có thể mở rộng

Với những gia đình ít người nhưng thỉnh thoảng có khách, bàn ăn mở rộng là giải pháp linh hoạt hơn.

Khi sử dụng hằng ngày, bàn có thể thu gọn ở kích thước khoảng 1,2-1,4m. Khi cần tiếp khách, mặt bàn được kéo dài lên khoảng 1,6-1,8m để tăng số chỗ ngồi. Sau bữa ăn, bàn lại được thu về kích thước ban đầu, trả lại khoảng trống cho căn phòng.

Tuy nhiên, khi lựa chọn, người mua nên kiểm tra kỹ độ chắc chắn của ray trượt, phần nối giữa các mặt bàn và thao tác đóng mở. Một chiếc bàn có cơ chế quá phức tạp có thể khiến người dùng ngại mở rộng và cuối cùng không tận dụng được chức năng này.

Chọn nội thất đa chức năng

Trong những căn hộ có diện tích hạn chế, bàn ăn không nhất thiết chỉ phục vụ việc ăn uống. Một chiếc bàn có kích thước vừa phải có thể đồng thời được sử dụng làm bàn làm việc, khu vực chuẩn bị đồ ăn hoặc nơi học tập của trẻ.

Bàn gấp gắn tường phù hợp với người sống một mình hoặc gia đình ít nấu ăn. Khi không sử dụng, mặt bàn có thể gấp gọn để giải phóng lối đi.

Một số mẫu bàn còn tích hợp ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ bên dưới. Thiết kế này giúp cất khăn ăn, dao kéo và những vật dụng nhỏ, giảm nhu cầu mua thêm tủ phụ. Dù vậy, gia chủ nên tránh những mẫu quá nặng nề hoặc có phần chân bàn phức tạp vì có thể khiến việc ngồi và vệ sinh trở nên bất tiện.

Đừng để một món đồ đẹp làm giảm chất lượng sống

Sai lầm phổ biến khi chọn nội thất là cố đưa một món đồ đẹp vào nhà rồi mới tìm cách thích nghi với nó. Trong khi đó, cách hợp lý hơn là xác định nhu cầu sinh hoạt trước, sau đó mới lựa chọn kiểu dáng và kích thước phù hợp.

Một chiếc bàn ăn đẹp chưa chắc là chiếc bàn lớn nhất, đắt nhất hoặc giống những gì đang thịnh hành trên mạng xã hội. Đó nên là chiếc bàn đủ chỗ cho các thành viên trong gia đình, không chắn lối đi, dễ lau dọn và được sử dụng thường xuyên.

Trong một căn nhà, mỗi mét vuông đều có giá trị. Nội thất chỉ thực sự đáng tiền khi giúp cuộc sống thuận tiện hơn, thay vì buộc các thành viên phải đi nghiêng người mỗi ngày chỉ để giữ lại một góc nhà đẹp trên ảnh.