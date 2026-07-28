Chi phí đầu tư và bảo trì

Một trong những nguyên nhân đầu tiên là bài toán chi phí. Để có một hệ sàn gỗ chất lượng, người dùng không chỉ trả tiền vật liệu mà còn phải tính đến lớp lót, phụ kiện, công lắp đặt và bảo trì định kỳ. Nếu lựa chọn sàn gỗ tự nhiên hoặc các dòng công nghiệp cao cấp có khả năng chống nước tốt, tổng chi phí có thể cao hơn đáng kể so với việc lát gạch.

Đặc biệt, sau nhiều năm sử dụng, sàn gỗ có thể cần thay thế từng khu vực nếu xảy ra hư hỏng, trong khi gạch men hoặc đá thường có tuổi thọ cao hơn và ít phải bảo trì hơn.

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Độ ẩm và nước vẫn là "điểm yếu"

Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều của Việt Nam luôn là thử thách đối với các vật liệu có thành phần gỗ. Hiện nay, nhiều dòng sàn gỗ công nghiệp đã được cải thiện khả năng chống nước. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên để nước đọng trong thời gian dài hoặc để nước thấm xuống các khe hèm khóa vì có thể làm vật liệu trương nở, cong vênh hoặc giảm tuổi thọ.

Vì vậy, sàn gỗ thường không phải lựa chọn tối ưu cho những gia đình có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc sống ở khu vực có độ ẩm cao. Loại vật liệu này cũng không phù hợp với các không gian thường xuyên tiếp xúc với nước.

Lo ngại về trầy xước và tuổi thọ

Dù các dòng sàn gỗ hiện đại có lớp phủ chống xước tốt hơn trước, nhưng trong quá trình sử dụng lâu dài, bề mặt vẫn có thể xuất hiện các vết xước do kéo lê nội thất, thú cưng hoặc vật nặng.

Với sàn gỗ công nghiệp, khi lớp bề mặt bị hư hỏng, việc sửa chữa thường khó hơn so với gỗ tự nhiên. Nhiều trường hợp phải thay nguyên tấm hoặc thay cả khu vực để đảm bảo màu sắc đồng đều.

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Tâm lý ưu tiên vật liệu có độ bền

Nhiều gia đình có xu hướng đầu tư vào những vật liệu "làm một lần dùng lâu dài". Nếu trước đây yếu tố thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu thì hiện nay, khả năng chống nước, dễ vệ sinh, ít bảo trì và tuổi thọ cao trở thành những tiêu chí quan trọng không kém. Chính sự thay đổi trong cách tiếp cận này khiến nhiều người chấp nhận lựa chọn gạch hoặc đá thay vì sàn gỗ.

Sàn gỗ vẫn có chỗ đứng

Việc ngày càng nhiều gia đình không còn làm sàn gỗ phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu và điều kiện sử dụng. Dù vậy, điều đó không có nghĩa sàn gỗ không còn được ưa chuộng.

Trong các phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc không gian nghỉ ngơi, sàn gỗ vẫn được đánh giá cao nhờ cảm giác ấm chân, giảm tiếng ồn hơn so với gạch.

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Các dòng sàn gỗ cao cấp hiện nay cũng đã cải thiện đáng kể khả năng chống nước, chống mối mọt và độ ổn định kích thước. Nếu được thi công đúng kỹ thuật, lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng đúng cách, sàn gỗ vẫn có thể duy trì tuổi thọ từ 10 đến 20 năm hoặc lâu hơn tùy loại.

Thay vì chạy theo xu hướng, các chuyên gia nội thất cho rằng việc lựa chọn vật liệu lát sàn nên dựa trên nhu cầu thực tế của từng gia đình, đặc điểm khí hậu nơi sinh sống, ngân sách cũng như mục đích sử dụng của từng không gian. Một quyết định phù hợp sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn bất kỳ xu hướng thiết kế nào.