Trên nền tảng Douyin, một tài khoản sở hữu hơn 100.000 người theo dõi gây ấn tượng với không gian sống đẹp như mơ, cùng với đó là điểm nhấn độc đáo ít nhà nào "bắt chước" được. Căn hộ sang xịn nằm trên tầng cao của nữ gia chủ không chỉ ghi điểm bởi phong cách thiết kế hiện đại, mà còn khiến ai nấy đều phải choáng ngợp nhờ sự xuất hiện của hơn 200 chậu cây lớn nhỏ phủ khắp ngóc ngách. Dẫu mật độ cây hoa dày đặc, từng khoảng không vẫn hiện lên vô cùng thơ mộng và nghệ thuật mà chẳng hề mang lại cảm giác ngột ngạt hay bí bách.

Nữ gia chủ đã dành hơn 1 năm trời chăm chút, sưu tầm và bố trí hơn 200 chậu cây hoa trong toàn bộ không gian sống. Từ chậu cây cảnh dáng cao, những kệ hoa cẩm tú cầu rực rỡ cho đến cả chậu cây môn tai voi khổng lồ cao vượt đầu người - tất cả đều phát triển xanh tốt, mướt mát. Căn hộ của cô sở hữu hệ cửa kính đắc địa, vừa có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố, vừa là điểm đón nắng hợp lý. Vì vậy, cô đã nhanh chóng tận dụng bậu cửa sổ để đặt hàng loạt chậu cây hoa lớn bé.

Không chỉ dừng lại ở khu vực cửa sổ ngập tràn ánh nắng, sắc xanh tươi tắn còn lan tỏa khắp các khoảng không gian sinh hoạt khác trong nhà. Từ kệ tivi, bàn trà cho đến góc bếp nhỏ đều trở thành địa điểm lý tưởng để nữ gia chủ bài trí cỏ cây.

Tại phòng khách, chiếc kệ tivi nhiều ngăn kết hợp cùng kệ để cây chuyên dụng tạo nên mảng tường xanh độc đáo; bàn trà trung tâm cũng không thể thiếu một chậu hoa tươi tô điểm cho những phút giây thư giãn. Tiến vào khu vực bếp đối diện, lợi thế từ các hệ tủ và kệ cao tiếp tục được tận dụng triệt để. Tại đây, vô số loài cây hoa như trầu bà buông rủ, phong lan kiêu sa, cẩm tú cầu dịu dàng, đỗ quyên rực rỡ hay hồng môn thắm sắc... đều đang đua nhau khoe nở.

Để "chiều lòng" khu rừng thu nhỏ tại gia mà không khiến không gian sống rơi vào cảnh bừa bộn, nữ gia chủ đã áp dụng nhiều bí quyết chăm cây bài bản. Cô cẩn thận chọn lựa vị trí đón nắng tối ưu cho từng loại, tỉ mỉ cắt tỉa từng nhành lá, bón phân định kỳ và chủ động thay mới những chậu cây đã tàn... Để duy trì được một không gian sống xanh mướt, chuẩn gu và chỉn chu đến từng chi tiết như vậy, quả thực đòi hỏi một sự kiên nhẫn cùng tâm huyết vô cùng lớn từ người trồng.