Cô gái biến ban công 6m² thành vườn rau hơn 20 loại: Mỗi ngày chăm 10 phút, rau xanh ăn không hết

Một ban công nhỏ trong căn hộ thường được dùng để phơi quần áo, đặt máy giặt hoặc chứa những món đồ ít sử dụng. Thế nhưng, với một nữ blogger đến từ Cam Túc, Trung Quốc, khoảng không gian chưa đầy 6m² này lại được tận dụng để tạo thành một khu vườn rau xanh tốt.

Cô bắt đầu trồng rau trong giai đoạn việc mua thực phẩm gặp nhiều bất tiện. Ban đầu, khu vườn chỉ có một vài chậu rau nhỏ. Sau thời gian kiên trì thử nghiệm, số lượng cây ngày càng tăng, từ rau ăn lá đến ớt, cà chua, hành và nhiều loại cây gia vị.

Khu vườn không chỉ cho rau ăn thường xuyên mà còn được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng, tận dụng cả chiều ngang lẫn chiều cao của ban công. Những giàn cà chua, chậu ớt sai quả và các tầng rau xanh mướt khiến không ít người ngạc nhiên.

Sau khi hình ảnh khu vườn được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ blogger nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Nhiều người bắt đầu học theo cách trồng rau của cô, dành một phần thời gian sau giờ làm để chăm sóc cây thay vì tiếp tục sử dụng điện thoại.

Theo chia sẻ của nữ blogger, để duy trì khu vườn, cô không cần làm việc hàng giờ mỗi ngày. Phần lớn thời gian chăm sóc chỉ khoảng 10 phút, chủ yếu để kiểm tra độ ẩm của đất, tưới nước, quan sát sâu bệnh và thu hoạch rau.

Ban công nhỏ nhưng không nhất thiết chỉ trồng được vài chậu rau

Điểm đặc biệt của khu vườn nằm ở cách tận dụng không gian. Thay vì đặt toàn bộ chậu cây trên mặt sàn, cô sử dụng giá nhiều tầng, chậu treo và hệ thống giàn leo để mở rộng diện tích trồng theo chiều dọc.

Các chậu lớn được dành cho cà chua, ớt và những loại cây cần bộ rễ phát triển. Rau ăn lá được bố trí trong khay dài hoặc chậu treo. Một số chậu còn được đặt trên khay có bánh xe để dễ dàng di chuyển đến vị trí có nắng hoặc thuận tiện khi vệ sinh ban công.

Nhờ cách sắp xếp này, ban công vẫn có lối đi, không bị biến thành kho chứa chậu cây lộn xộn. Đây cũng là yếu tố giúp khu vườn vừa đáp ứng nhu cầu trồng rau, vừa có giá trị trang trí.

Tuy nhiên, nữ blogger cho rằng người mới bắt đầu không nên cố gắng trồng quá nhiều loại cây ngay từ đầu. Một khu vườn đẹp thường được hình thành sau nhiều lần thử nghiệm, quan sát và điều chỉnh.

Chọn đúng chậu là bước đầu tiên

Một trong những lỗi phổ biến khi trồng rau trên ban công là chọn chậu theo hình thức mà bỏ qua khả năng thoát nước.

Chậu trồng rau cần có lỗ ở đáy để lượng nước dư thừa có thể thoát ra ngoài. Nếu nước bị giữ lại quá lâu, rễ cây dễ thiếu oxy, thối rễ và chết dù phần đất phía trên vẫn có vẻ khô.

Với các loại rau ăn lá như xà lách, cải thìa, rau mùi, người trồng có thể sử dụng khay dài hoặc chậu có độ sâu vừa phải. Cà chua, ớt và các cây cho quả cần chậu lớn hơn để bộ rễ có đủ không gian phát triển.

Chậu quá nhỏ khiến cây nhanh thiếu nước và chất dinh dưỡng. Ngược lại, chậu quá lớn cũng chưa chắc phù hợp với người mới bởi lượng đất nhiều sẽ khô chậm, khó kiểm soát việc tưới nước.

Khay hứng nước hoặc khay có bánh xe cũng là vật dụng hữu ích, đặc biệt với ban công lát gạch hoặc ban công kín. Chúng giúp hạn chế nước chảy ra sàn và giúp việc di chuyển chậu cây trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không nên lấy đất vườn cho thẳng vào chậu

Đất là yếu tố quyết định cây có phát triển ổn định hay không. Đất vườn thông thường thường nặng, dễ nén chặt và có thể chứa trứng côn trùng hoặc mầm bệnh. Khi đưa vào chậu, loại đất này dễ giữ nước quá lâu, làm bộ rễ thiếu thông thoáng.

Theo kinh nghiệm được nữ blogger chia sẻ, đất trồng rau trên ban công nên có ba đặc điểm: giữ được độ ẩm, thoát nước tốt và có đủ chất hữu cơ.

Người trồng có thể sử dụng hỗn hợp gồm xơ dừa hoặc mùn hữu cơ, một phần đất sạch, vật liệu tạo độ thoáng như đá perlite và phân hữu cơ đã được xử lý. Với người mới bắt đầu, cách đơn giản hơn là mua đất trồng rau được phối trộn sẵn.

Không nên sử dụng phân chuồng tươi hoặc các loại rác nhà bếp chưa được ủ kỹ để bón trực tiếp. Quá trình phân hủy có thể sinh nhiệt, mùi hôi, thu hút côn trùng và làm tổn thương bộ rễ.

Người mới nên bắt đầu bằng những loại rau dễ sống

Dù khu vườn của nữ blogger có hơn 20 loại cây, người mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng cà chua hoặc những giống ớt cần nhiều ánh sáng và chất dinh dưỡng.

Những loại rau ăn lá có chu kỳ sinh trưởng ngắn thường dễ trồng hơn, chẳng hạn xà lách, cải thìa, rau mùi, hành lá hoặc rau gia vị. Người trồng có thể quan sát sự thay đổi của cây trong thời gian ngắn và nhanh chóng có được mẻ rau đầu tiên.

Khi đã quen với việc kiểm soát nước tưới, ánh sáng và phân bón, có thể chuyển sang trồng ớt lùn, cà chua bi hoặc các giống rau cho quả phù hợp với chậu.

Ngoài độ khó của từng loại cây, điều kiện ánh sáng trên ban công cũng cần được tính đến. Cà chua và ớt thường cần nhiều nắng hơn rau ăn lá. Nếu ban công ít nắng, việc cố trồng cây cho quả có thể khiến cây vươn cao, ít hoa và khó đậu quả.

Ánh sáng và thông gió quyết định một nửa kết quả

Phần lớn các loại rau cần khoảng 4-6 giờ ánh sáng mỗi ngày. Ban công có nắng buổi sáng hoặc được chiếu sáng trực tiếp thường thuận lợi hơn cho việc trồng cây.

Tuy nhiên, không phải ban công hướng nào cũng có điều kiện giống nhau. Ban công ít nắng nên ưu tiên rau ăn lá hoặc rau gia vị chịu bóng tương đối. Ban công nắng gắt vào mùa hè lại cần lưới che để hạn chế cháy lá, khô đất và sốc nhiệt.

Thông gió cũng quan trọng không kém ánh sáng. Ban công kín, độ ẩm cao và không khí ít lưu thông dễ xuất hiện nấm bệnh, rệp hoặc nhện đỏ. Vì vậy, cửa sổ nên được mở thường xuyên khi điều kiện thời tiết cho phép.

Các chậu cũng không nên đặt quá sát nhau. Việc để khoảng cách hợp lý giúp ánh sáng đi vào bên trong tán lá, đồng thời thuận tiện hơn khi kiểm tra sâu bệnh.

Tưới ít lần nhưng phải đủ nước

Nhiều người mới trồng rau thường tưới theo lịch cố định, chẳng hạn ngày nào cũng tưới một lần. Tuy nhiên, nhu cầu nước của cây thay đổi theo thời tiết, kích thước chậu, loại đất và giai đoạn sinh trưởng.

Cách đơn giản là kiểm tra bề mặt đất trước khi tưới. Nếu lớp đất phía trên vẫn ẩm, chưa cần bổ sung nước. Khi đất bắt đầu khô, nên tưới chậm và đều cho đến khi có một lượng nước nhỏ thoát ra từ đáy chậu.

Không nên ngày nào cũng chỉ tưới một ít lên bề mặt. Cách này khiến phần đất phía trên ẩm nhưng nước không xuống tới vùng rễ sâu, làm cây phát triển yếu và dễ héo khi trời nóng.

Thời điểm tưới phù hợp thường là sáng sớm hoặc chiều mát. Trong những ngày nắng nóng, chậu nhỏ có thể cần được kiểm tra nhiều lần hơn, nhưng vẫn phải tránh để nước đọng kéo dài.

Bón phân càng nhiều, cây chưa chắc càng tốt

Rau trồng trong chậu có lượng đất giới hạn nên cần được bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, bón phân quá đậm đặc có thể làm cháy rễ, vàng lá và khiến cây chết nhanh hơn cả việc thiếu phân.

Nguyên tắc an toàn là sử dụng lượng nhỏ, pha loãng và bón cách quãng. Rau ăn lá cần dinh dưỡng để phát triển thân, lá; trong khi cà chua, ớt cần được bổ sung phù hợp ở giai đoạn ra hoa và tạo quả.

Phân hữu cơ đã xử lý có thể được trộn vào đất từ đầu. Trong quá trình chăm sóc, người trồng nên quan sát màu lá và tốc độ phát triển của cây trước khi bổ sung thêm.

Với cây trồng để ăn, các loại phân bón và sản phẩm phòng trừ sâu bệnh cần được sử dụng đúng hướng dẫn, đúng liều lượng và tuân thủ thời gian cách ly. Khi sâu bệnh mới xuất hiện, nên ưu tiên loại bỏ lá bị hại, tăng thông gió, rửa cây hoặc áp dụng các biện pháp vật lý trước.

Vườn rau không chỉ để tiết kiệm tiền mua thực phẩm

Số rau thu hoạch từ ban công 6m² khó có thể thay thế hoàn toàn lượng thực phẩm của một gia đình. Tuy nhiên, vào thời điểm cây phát triển tốt, nữ blogger có thể liên tục thu hoạch rau ăn lá, cà chua và ớt, đủ sử dụng trong nhiều bữa ăn và đôi khi còn chia cho hàng xóm.

Giá trị lớn hơn của khu vườn không chỉ nằm ở số tiền tiết kiệm được. Việc quan sát hạt nảy mầm, cây ra lá mới, kết hoa và tạo quả mang lại cảm giác thành tựu rõ rệt.

Sau một ngày làm việc, 10 phút tưới cây, kiểm tra lá và thu hoạch rau cũng trở thành khoảng thời gian giúp người trồng giảm căng thẳng. Ban công vốn là một góc ít được chú ý trong căn nhà được biến thành không gian xanh, có sức sống và thay đổi theo từng ngày.

Câu chuyện của nữ blogger cho thấy việc trồng rau trên ban công không đòi hỏi phải có một khu vườn lớn. Điều quan trọng hơn là chọn loại cây phù hợp, sắp xếp không gian hợp lý và duy trì thói quen chăm sóc đều đặn.

Thay vì bắt đầu bằng hơn 20 loại rau, người mới có thể thử với hai hoặc ba chậu cây dễ sống. Từ vài cây hành, một khay xà lách hay một chậu ớt nhỏ, khu vườn ban công có thể dần hình thành theo cách tự nhiên nhất.