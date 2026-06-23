Bỏ bàn ăn truyền thống, căn hộ nhỏ bỗng rộng thêm vài mét vuông: Xu hướng mới đang được nhiều gia đình trẻ yêu thích

Ban đầu, nhiều người cho rằng việc loại bỏ bàn ăn là điều khó tưởng tượng. Nhưng khi chứng kiến cách một cặp vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ của mình mà vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sinh hoạt, không ít người đã phải thay đổi suy nghĩ.

Hóa ra, từ bỏ chiếc bàn ăn truyền thống không đồng nghĩa với việc đánh mất sự tiện nghi. Ngược lại, nó có thể mở ra một không gian sống rộng rãi, linh hoạt và hiện đại hơn rất nhiều.

Vì sao bàn ăn truyền thống đang dần bị “thất sủng”?

Chiếm diện tích nhiều hơn chúng ta nghĩ

Một bộ bàn ăn dành cho 4 người thường cần từ 4-6m² diện tích sử dụng nếu tính cả khoảng trống để kéo ghế và di chuyển xung quanh.

Với các căn hộ phổ biến hiện nay có diện tích từ 60-90m², đây là một khoản diện tích không hề nhỏ.

Không chỉ chiếm chỗ, bàn ăn còn tạo cảm giác ngăn cách các khu vực chức năng trong nhà. Trong những không gian mở giữa phòng khách và bếp, sự hiện diện của một chiếc bàn cố định đôi khi khiến căn hộ trông nhỏ hơn diện tích thực tế.

Tần suất sử dụng không tương xứng

Nhiều gia đình chỉ dùng bàn ăn khoảng 1-2 giờ mỗi ngày nhưng phải dành một khoảng diện tích cố định cho nó suốt 24 giờ.

Trong phần lớn thời gian còn lại, chiếc bàn thường trở thành nơi đặt đồ tạm, chất thư từ, túi xách hoặc các vật dụng linh tinh.

Đây là lý do nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu có đáng để hy sinh diện tích quý giá cho một món đồ sử dụng quá ít?

Không phù hợp với nhịp sống mới

Lối sống của thế hệ trẻ đang thay đổi.

Thay vì những bữa ăn trang trọng kéo dài, nhiều người thích dùng bữa nhanh tại quầy bếp, ngồi trên sofa xem phim hoặc tổ chức các buổi tụ họp mang tính thư giãn hơn.

Trong khi đó, một chiếc bàn ăn lớn lại khá cứng nhắc và khó thích ứng với nhiều nhu cầu sinh hoạt khác nhau.

Căn hộ không có bàn ăn của cặp vợ chồng trẻ khiến ai đến chơi cũng bất ngờ

Mới chuyển về khu phố được vài tháng nhưng căn hộ của đôi vợ chồng trẻ ngoài 20 tuổi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách bố trí nội thất khác biệt.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là họ hoàn toàn không đặt bàn ăn cố định trong nhà.

Chiếc bàn “biến mất” khi không sử dụng

Thay vì một bộ bàn ăn truyền thống, họ lắp một chiếc bàn gấp treo tường ngay cạnh khu bếp.

Mặt bàn được làm bằng gỗ tự nhiên, thiết kế siêu mỏng. Khi gấp lại, nó gần như hòa vào bức tường và trông giống một chi tiết trang trí hơn là đồ nội thất.

Không chiếm diện tích sàn, không cản lối đi và gần như vô hình khi không dùng đến.

Chỉ vài giây là có khu vực ăn uống hoàn chỉnh

Đến bữa ăn, mặt bàn được hạ xuống và hệ khung đỡ tự động mở ra.

Kích thước đủ cho hai người dùng bữa thoải mái, đồng thời tích hợp thêm ngăn chứa đồ nhỏ để đựng gia vị, khăn giấy hoặc ly nước.

Sau khi sử dụng, chỉ cần gấp lại là toàn bộ không gian lập tức được trả về trạng thái rộng rãi ban đầu.

Tạo cảm giác sang trọng nhờ sự tối giản

Điều thú vị là chính việc loại bỏ những món đồ cồng kềnh lại giúp căn hộ trông cao cấp hơn.

Các đường nét trong không gian trở nên liền mạch, ánh sáng lưu thông tốt hơn và tầm nhìn không còn bị chia cắt bởi những khối nội thất lớn.

Nhờ vậy, căn hộ dù không quá rộng vẫn mang cảm giác thoáng đãng như những mẫu nhà được giới thiệu trên tạp chí nội thất.

Khi không gian trung tâm trở nên linh hoạt hơn

Lợi ích lớn nhất của việc bỏ bàn ăn cố định không nằm ở chuyện tiết kiệm vài mét vuông.

Điều đáng giá hơn là khả năng biến đổi công năng của căn nhà.

Buổi sáng, khu vực giữa nhà có thể là nơi tập yoga.

Buổi chiều trở thành góc chơi của trẻ nhỏ.

Cuối tuần có thể biến thành khu vực tụ tập bạn bè với ghế lười, thảm trải sàn hoặc bàn trà thấp.

Toàn bộ không gian được sử dụng linh hoạt theo nhu cầu thực tế thay vì bị “đóng khung” bởi một món nội thất cố định.

Bên cạnh đó, cặp đôi còn thiết kế một quầy bar nhỏ nối liền khu bếp mở. Đây là nơi họ ăn sáng, uống cà phê hoặc dùng những bữa ăn nhanh hằng ngày.

Nhờ vậy, chiếc bàn gấp chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết.

Những giải pháp thay thế bàn ăn đang được nhiều gia đình áp dụng

Nếu chưa sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn bàn ăn, gia chủ vẫn có thể tham khảo nhiều phương án linh hoạt khác:

Bàn gấp treo tường

Giải pháp tiết kiệm diện tích hàng đầu, phù hợp với căn hộ nhỏ hoặc gia đình từ 1-3 người.

Bàn kéo âm tủ

Mặt bàn được giấu bên trong hệ tủ bếp hoặc tủ lưu trữ. Khi cần chỉ việc kéo ra sử dụng.

Bàn trà nâng hạ đa năng

Ban ngày là bàn trà phòng khách, đến bữa ăn có thể nâng cao thành bàn ăn tiêu chuẩn.

Quầy bar hoặc đảo bếp

Đang trở thành lựa chọn phổ biến trong các căn hộ hiện đại nhờ khả năng kết hợp nhiều công năng trên cùng một diện tích.

Không phải bỏ bàn ăn, mà là thay đổi cách sử dụng không gian

Xu hướng mới không nhằm phủ nhận vai trò của bàn ăn truyền thống. Với những gia đình đông người hoặc thường xuyên tụ họp, bàn ăn vẫn là món nội thất cần thiết.

Tuy nhiên, đối với các căn hộ nhỏ và những người trẻ đề cao sự linh hoạt, việc thay thế bàn ăn cố định bằng các giải pháp thông minh đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Đôi khi, chỉ cần giải phóng vài mét vuông ở giữa nhà, bạn sẽ bất ngờ nhận ra căn hộ của mình rộng rãi hơn rất nhiều so với trước đây.