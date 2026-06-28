Cô gái Việt cao 1m50 “tán đổ” trai Tây 1m92 sau 5 năm kiên trì, từng bị nhầm là bố con

Kim Ngân (30 tuổi, quê Vĩnh Long) quen Michael (37 tuổi, kỹ sư Công nghệ, quốc tịch Đức và Brazil) vào năm 2018 qua một ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, Ngân đang là sinh viên năm cuối ở TP.HCM còn Michael mới sang Việt Nam khởi nghiệp.

Cô gái nhỏ bé làm thay đổi nỗi sợ của chàng trai ngoại quốc

Kể trên Tri thức - Znews , Ngân bộc bạch, Michael chủ động bắt chuyện trước. Tuy nhiên, chàng trai ngoại khá trầm tính, lạnh lùng, trái với sự vui vẻ, hay cười của Ngân. Sau 9 tháng, vì thấy người này không chủ động nên Ngân quyết định dừng lại. Nhưng sau đó, cô thường xuyên tình cờ gặp Michael. Cô gái vẫn rung động, nhớ đối phương da diết. Và rồi, họ tái hợp.

Trong mắt Ngân, Michael là một người đàn ông nghiêm túc và đáng tin cậy. Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và thể dục, sống có kỷ luật, biết mình muốn gì và theo đuổi mục tiêu một cách rõ ràng. Michael cũng là người thẳng thắn trong cả lời nói lẫn hành động. Anh luôn cố gắng thực hiện những điều mình đã hứa, và luôn nói ra suy nghĩ thật chứ không phải để làm hài lòng người khác.

Cặp đôi kết hôn năm 2024. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chuyện tình yêu của cặp đôi cũng đối diện với không ít thử thách khi một lần, Michael thẳng thắn bày tỏ anh chỉ muốn yêu chứ không muốn kết hôn với phụ nữ ngoại quốc. Michael có bố là người Đức, mẹ là người Italy và bản thân sinh ra ở Brazil. Để thăm người thân, anh thường phải bay qua 3 quốc gia nên không muốn con cái mình sau này phải sống trong cảnh chia xa.

Nghe những điều này, Ngân có nhiều đắn đo. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định không buông tay. Dù có thể chỉ đi cùng nhau một đoạn đường thì Ngân cũng sẽ không hối tiếc vì đã yêu hết lòng. Sự kiên trì của cô gái nhỏ bé đã khiến Michael thay đổi. Anh nhận ra nỗi sợ của mình không đáng sợ bằng cảm giác đánh mất người con gái mang lại cho mình sự bình yên.

Rể Tây "choáng" vì đám cưới hơn 300 khách ở Việt Nam

Năm 2024, Ngân và Michael chính thức nên duyên vợ chồng. Chia sẻ thêm trên VnExpress , Ngân tâm sự khi giữa họ từng nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt về văn hóa. Michael lớn lên ở Đức và quen với lễ cưới với vài chục khách mời. Khi nghe bà xã thông báo gia đình cô ở Vĩnh Long dự định mời khoảng hơn 300 khách, anh đã phản đối.

Ngân đã chuyển sang Brazil sinh sống vào tháng 6 vừa qua. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Tuy nhiên, chàng trai ngoại quốc đồng ý làm theo mong muốn của nhà vợ khi nghe Ngân giải thích về văn hóa họ hàng, xóm giềng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cả 2 cũng gặp những khó khăn trong giao tiếp do Michael khá kiệm lời. Nhưng sau tất cả, họ đã tìm cách để tháo gỡ, Ngân tập nói thẳng suy nghĩ của mình còn Michael học cách lắng nghe.

Chênh lệch ngoại hình cũng từng khiến cặp đôi rơi vào tình huống bị hiểu nhầm. Anh Michael cao 1m92 còn Ngân cao 1m50. Trong một lần đi du lịch ở đảo Koh Phi Phi (Thái Lan) vào năm 2023, họ ghé vào một quầy lưu niệm và bà cụ bán hàng đã hỏi anh Michael rằng có phải anh đang mua áo cho con gái không? Michael lập tức trả lời rằng: “ Không, tôi đang chọn áo cho bạn gái ”.

Năm 2025, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Và tháng 6/2026, Ngân đã chuyển đến Brazil sinh sống và đang dần thích nghi với cuộc sống mới.