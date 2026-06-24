Chân dung cô gái trói chân thành công tỷ phú 4 tỷ đô: Không chỉ có sắc đẹp mà "vũ khí" cực hiểm này mới là thứ quyết định

Sau gần 5 năm chìm trong những cuộc đấu tố nảy lửa và màn phân chia khối tài sản khổng lồ, ông trùm Quỹ đầu tư New York - tỷ phú John Paulson (70 tuổi) cuối cùng đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 5/2026. Ngay khi vừa dứt nghĩa vợ chồng với người cũ, vị tỷ phú sở hữu khối tài sản ròng khoảng 4 tỷ USD đã lập tức lên kế hoạch đưa nàng thế thân kém 33 tuổi vào lễ đường xa hoa bậc nhất châu Âu.

Cú dứt điểm cuộc ly hôn cay đắng và lời khước từ 100 triệu USD

Jenny Paulson và John Paulson

Theo các nguồn tin từ truyền thông Mỹ và hồ sơ pháp lý, cuộc hôn nhân 21 năm giữa John Paulson và người vợ cũ Jenny Paulson đã kết thúc bằng một kịch bản không thể ồn ào hơn. Biến cố bắt đầu từ năm 2021 khi bà Jenny ngỡ ngàng phát hiện chồng đệ đơn ly hôn thông qua một bài báo lá cải. Ngay lập tức, cuộc chiến tranh giành quyền lực và tiền bạc nổ ra khi danh mục bất động sản siêu sang trị giá 200 triệu USD bị đưa lên bàn cân xẻ thịt.

Trong suốt quá trình tranh chấp, ông trùm tài chính từng đề nghị một khoản dàn xếp trị giá 100 triệu USD tiền mặt để đổi lấy sự im lặng của vợ cũ. Tuy nhiên, bà Jenny đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng con số này "quá bèo bọt" so với quy mô gia sản của người đàn ông từng kiếm được 20 tỷ USD nhờ đặt cược ngược hướng thị trường bất động sản trước cuộc khủng hoảng năm 2008.

Chân dung "Nữ hoàng dinh dưỡng" trói chặt trái tim tỷ phú

Bóng hồng khiến vị tỷ phú ở tuổi thất thập phải si mê không ai khác chính là Alina de Almeida (37 tuổi). Khác với định kiến về những cô nàng "đào mỏ" chỉ có sắc đẹp, Alina sở hữu một bản lý lịch học vấn khiến giới thượng lưu phải nể phục:

Học vấn trứ danh: Cô nàng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng tại Đại học Columbia danh giá, từng hoàn thành kỳ thực tập lâm sàng tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian (Cornell).

Học thức siêu đẳng: Thông thạo tới 4 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha), đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu tư vấn sức khỏe Effective Lifestyle sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

"Kế hoạch sinh sản" thần tốc: Cặp đôi công khai hẹn hò từ mùa hè năm 2021 và đính hôn vào tháng 4/2024. Bất chấp vụ ly hôn với vợ cũ kéo dài dai dẳng, Alina đã hạ sinh con gái đầu lòng cho tỷ phú vào tháng 2/2025. Hiện tại, cô đang mang thai đứa con thứ hai trong sự cưng chiều hết mực của vị hôn phu.

Siêu đám cưới 3 ngày 3 đêm tại "thánh địa thượng lưu" Monaco

Sau khi chính thức khép lại chương cũ của cuộc đời vào giữa năm 2026, John Paulson đã nhanh chóng lên kế hoạch cho một đám cưới thế kỷ dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027.

Địa điểm được chọn để cử hành hôn lễ là Villa La Vigie – căn biệt thự siêu sang tọa lạc trên bán đảo Monte-Carlo thuộc Công quốc Monaco, nơi có tầm nhìn ngoạn mục hướng thẳng ra Địa Trung Hải. Chuỗi tiệc cưới xa xỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp sẽ được tiếp nối bằng một bữa tiệc dạ vũ hoành tráng tại khách sạn 5 sao huyền thoại Hôtel de Paris.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lãng mạn mà còn là lời tuyên bố ngầm của vị tỷ phú 70 tuổi về một cuộc sống mới viên mãn, khép lại hoàn toàn những lùm xùm đấu đá tiêu tốn biết bao giấy mực của báo giới suốt nửa thập kỷ qua.