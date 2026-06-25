Chàng trai Nhật "cầm cưa" cô gái Việt Nam: Bỏ thói "cool ngầu" lên mạng học cách nhắn tin, còn tập ăn trứng vịt lộn để dỗ dành bạn gái

Tình yêu vượt biên giới luôn mang đến những câu chuyện vô cùng thú vị và tràn ngập màu sắc. Nhắc đến những cặp đôi Việt - Nhật đang nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội, chắc chắn không thể bỏ qua Issei và Aura (tên thật là Uyên).

Sở hữu fanpage chung mang tên "Issei Và Aura" với hơn 10 nghìn người theo dõi, cặp đôi thường xuyên "đốn tim" cộng đồng mạng bởi những mẩu chuyện tình yêu chân thành. Điều thú vị và hài hước nhất chính là hình ảnh chàng trai Nhật Bản Issei thường xuyên lên mạng "cầu cứu", hỏi cách làm lành, hay cách nhắn tin để quan tâm đến cô bạn gái người Việt Nam của mình sao cho phù hợp.

Chàng trai Nhật Bản trúng tiếng sét ái tình với cô gái Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên

Trên kênh TikTok cá nhân của mình, anh chàng đã viết: " Chàng trai Nhật Bản phải lòng cô gái Việt Nam. Nên tôi đã đến đây để tìm cô ấy!"

Hành trình tình yêu của hai người bắt đầu tại một trường ngôn ngữ ở Philippines. Trái ngược với một cô gái Việt Nam luôn hoạt bát, vui vẻ, Issei lại là một chàng trai khá hướng nội.

Nhớ lại khoảnh khắc "trúng tiếng sét ái tình", Issei bộc bạch: "Khi học ở Philippines, mình đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mình có một chút chảnh nên không bắt chuyện với cô ấy, mà chỉ âm thầm quan sát từ xa. Cô ấy là một người hoạt bát, vui tính và rất hòa đồng với mọi người. Còn mình lại là người khá hướng nội, không thích kết bạn tụ tập đông đúc, mà chỉ lo học tập, tập trung vào bản thân".

Thế nhưng, sự "cool ngầu" của Issei đã lung lay dữ dội khi Aura xuất hiện trong lớp học nhóm. "Khi cô ấy bước vào, tim mình đập loạn xạ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh" - Issei nhớ lại.

Hôm đó, thầy giáo tình cờ lấy kênh TikTok của anh làm ví dụ trên lớp. Aura đã chủ động xin tài khoản, nhưng vì quá ngại ngùng, anh chàng từ chối và tự đưa ra một giao kèo: "Khi nào gặp nhau được 10 lần mình sẽ cho" . Những ngày sau đó, cô gái Việt Nam thân thiện luôn kiên nhẫn đếm số lần chạm mặt ở trường, thậm chí còn tận tình dạy anh nói tiếng Việt, nhưng Issei vẫn chưa dám mở lời.

Lấy hết dũng khí để "tỏ tình" vẫn bị từ chối đến 2 lần

Đến tận một tháng sau, tại bữa tiệc của trường, vì có uống một chút Issei mới lấy hết dũng khí tiến đến ngỏ lời mời Aura hẹn hò nhưng lại bị từ chối. Dù thất bại đến tận hai lần và quyết định không nhắc lại chuyện hẹn hò nữa, anh vẫn chọn cách ở bên cạnh, âm thầm quan tâm và giúp đỡ người thương.

Sau khi khóa học kết thúc, Aura trở về Việt Nam. Cơ hội thực sự đến khi Issei cùng nhóm bạn chung quyết định xách balo sang Việt Nam du lịch. Chính trong khoảng thời gian này, sự chân thành và bền bỉ của chàng trai Nhật Bản đã hoàn toàn làm lay động trái tim Aura, khiến cô mỉm cười gật đầu nhận lời yêu.

Bước vào tình yêu cũng là lúc cả hai phải đối mặt với thử thách mang tên "yêu xa" và những khác biệt to lớn về văn hóa. Issei trải lòng:

"Mình đã bay sang Việt Nam để gặp cô gái mình thích. Thật lòng mà nói, mình không ngờ là mình có thể hẹn hò với cô ấy. Khoảng thời gian ở Việt Nam là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời mình. Nhưng khi trở về Nhật, mình cảm thấy yêu xa không hề đơn giản như mình nghĩ".

Lên mạng cầu cứu vì "chót" trả lời tin nhắn chậm

Sự khác biệt rõ nét nhất đến từ thói quen nhắn tin. Ở Nhật Bản, nhắn tin liên tục đôi khi sẽ khiến đối phương cảm thấy phiền, nhưng với con gái Việt Nam, đó lại là thước đo của sự quan tâm.

Đỉnh điểm là lần Issei cố tình trả lời tin nhắn trễ để tỏ ra "ngầu", dẫn đến việc bị bạn gái giận dỗi. Anh chàng dở khóc dở cười tâm sự:

"Mình từng bị bạn gái mắng vì mình trả lời tin nhắn chậm. Mình cố tình rep trễ 1 tiếng. Ở Nhật, con trai mà trả lời tin nhắn ngay thì sẽ bị coi là lụy (cũng tùy người), nên mình đã cố tỏ ra 'cool ngầu' một chút. Nhưng cô ấy đã nói: 'Em bị tụt cảm xúc, có vẻ em bớt yêu anh rồi'. Mình sai thật rồi.

Và giờ mình đã tập để trở thành bạn trai 'rep tin nhắn trong 1 giây'. Các bạn gái Việt Nam cho mình hỏi: Nhắn cho người yêu mà mấy tiếng không rep thì sẽ thế nào?".

Một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ khác là lần Issei sang Việt Nam thăm bạn gái nhưng lại lỡ làm cô buồn lòng. "Mình đã cãi nhau với cô gái Việt Nam mà mình thích, bây giờ mình đi gặp cô ấy để xin lỗi" . Để bạn gái nguôi giận, một "thử thách" nho nhỏ đã được đưa ra: Issei phải ăn trứng vịt lộn.

Vốn là món ăn khiến nhiều người Nhật e dè, anh chàng đã phải nhờ bạn dạy cách ăn. Bằng sự chân thành muốn bạn gái hết giận, Issei đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ, hoàn thành thử thách và thậm chí còn bất ngờ nhận ra món ăn này rất ngon.

Tình yêu vượt biên giới và ước mong "đồng hành cùng nhau mãi mãi về sau"

Nhìn lại cả một chặng đường dài, từ một chàng trai Nhật Bản hướng nội chỉ dám đứng nhìn trộm từ xa, cho đến khi trở thành anh bạn trai tâm lý, sẵn sàng "nhập gia tùy tục" ăn trứng vịt lộn và nỗ lực để trở thành người "rep tin nhắn trong 1 giây", tình yêu của họ đã lớn lên từ những điều nhỏ bé như thế.

Vượt qua những ranh giới về địa lý, khép lại những dỗi hờn vu vơ do khác biệt văn hóa, Issei chân thành khẳng định tình cảm sâu đậm của mình dành cho Aura:

"Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa đôi khi khiến hai đứa cãi vã hay không hiểu ý nhau, nhưng mình thật sự yêu cô ấy từ tận đáy lòng. Vì dù có chuyện gì thì cô ấy vẫn chân thành đối diện với mình. Mình mong hai đứa sẽ đồng hành cùng nhau mãi mãi về sau".