Cô gái chuyển khoản cho bạn trai 1,4 tỷ đồng, chỉ để đổi lấy tin nhắn: “Anh yêu em nhất mà”: Dân tình nghi là sản phẩm của AI

Người ta vẫn nói “không ai muốn làm người bình thường khi yêu” nên dễ làm những điều mà lúc tỉnh táo và nhìn lại thì chính họ cũng không hiểu nổi. Có người sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số để tạo bất ngờ cho đối phương, có người thức trắng đêm chỉ để nghe một cuộc điện thoại. Và cũng có những trường hợp khiến dân mạng phải ngỡ ngàng vì số tiền họ sẵn sàng cho người yêu vay.

Mới đây, trên Threads xuất hiện bài đăng của một cô gái chia sẻ câu chuyện chuyển khoản cho người yêu vay tiền. Trong đoạn clip được đăng tải, cô gái cho biết người yêu nhắn tin với nội dung: "Em chuyển khoản anh mượn, mấy bữa nữa anh gửi lại" .

Sau đó, cô gái tiết lộ hàng loạt ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản với những con số khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Có lần chuyển 35 triệu đồng, 100 triệu đồng, 121 triệu đồng,... thậm chí khoản lớn nhất lên đến 246 triệu đồng. Tổng hợp từ các giao dịch xuất hiện trong clip, số tiền cô gái đã chuyển cho bạn trai vượt mốc 1,4 tỷ đồng.

Đáp lại, chàng trai cũng dành tin nhắn tình cảm cho cô gái: "Anh yêu em nhất mà".

Đính kèm bài đăng, cô gái viết ngắn gọn nhưng gay gắt: “Tôi bị ***!” .

Một số ảnh chụp bill chuyển tiền của cô gái

Tin nhắn "Anh yêu em nhất mà" của chàng trai

Ngay sau khi xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bài đăng nhận về 1,1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu trước quyết định liên tục chuyển những khoản tiền lớn cho người yêu: “Hồi nhỏ ba mẹ cưng lấy cưng để, bao nhiêu tiền dồn vào hết. Lớn lên chuyển người ta 1,4 tỷ để nhận câu 'Anh yêu em nhất'. Lạ lùng vậy?", "'Anh yêu em nhất' - 1,4 tỷ để đổi lấy câu này thôi à?", "Phú bà bị sao thế? Có thừa tiền thì đầu tư chứ đừng làm thế”, "Cô bị giàu quá không có chỗ để tiêu à?",...

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, không ít người lại đặt dấu hỏi về độ xác thực của câu chuyện.

Một số ý kiến cho rằng những hình ảnh chuyển khoản hoặc đoạn hội thoại có thể đã được dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý trên MXH: “AI đúng không? Chắc chắn là AI chứ bình thường không ai thế này cả”, “Có khi nào người ta photoshop làm content không cả nhà?”, “Trên đời có người như vậy thật sao?”,...

Bài đăng nhận về lượng tương tác khủng (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng việc chuyển số tiền lớn cho người yêu không phải là điều hoàn toàn phi lý.

Dưới góc độ tâm lý học, khi yêu, con người thường có xu hướng dành cho đối phương mức độ tin tưởng cao hơn bình thường. Người yêu không còn được nhìn nhận như một người ngoài mà trở thành một phần trong vòng tròn thân thiết, khiến việc hỗ trợ tài chính được xem như một hành động chăm sóc và bảo vệ người mình thương.

Tiền bạc trong nhiều mối quan hệ cũng không đơn thuần là giá trị vật chất mà còn trở thành cách thể hiện tình cảm. Không ít người sẵn sàng giúp đỡ đối phương vì tin rằng đó là điều nên làm khi yêu hoặc lo sợ việc từ chối sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Đặc biệt, khi đã nhiều lần cho vay hoặc hỗ trợ tài chính, con người dễ rơi vào trạng thái khó dừng lại. Càng đầu tư nhiều tiền bạc, thời gian và cảm xúc, họ càng khó chấp nhận khả năng mình đã đặt niềm tin sai chỗ.

Dĩ nhiên, từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, rất khó để biết toàn bộ câu chuyện phía sau là gì. Nhưng dù thực hư ra sao, câu chuyện 1,4 tỷ đồng đổi lấy câu “Anh yêu em nhất mà” vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.