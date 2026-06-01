Dự định chia 7 tỷ cho các con, con út bất ngờ từ chối khiến vợ chồng tôi bối rối vì một chuyện chẳng ai ngờ đến

Sau nhiều chục năm làm ăn, không ít bậc cha mẹ đến tuổi nghỉ ngơi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện chia bớt tài sản cho con cái. Người thì muốn các con có thêm vốn làm ăn, người thì muốn nhìn thấy con ổn định khi mình còn khỏe mạnh. Thế nhưng, chia thế nào để vừa hợp tình, vừa hợp lý, lại không làm các con chạnh lòng lại là bài toán khó. Gia đình ông Hải và bà Tư cũng đang rơi vào đúng tình huống ấy.

Có tài sản mà không thể chia công bằng

Bà Tư kể:

"Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 60 tuổi. Hơn 30 năm buôn bán, từ một cửa hàng nhỏ rồi mở rộng dần, hai vợ chồng dành dụm từng đồng. Những năm làm ăn thuận lợi thì tích lũy nhiều, năm khó khăn lại gồng gánh vượt qua. Đến bây giờ, sau khi bán bớt việc kinh doanh vì các con không ai theo nghề bố mẹ, chúng cho rằng nghề này của chúng tôi đã hết thời, tổng số tiền tiết kiệm của chúng tôi gần 10 tỷ.

Tôi với chồng bàn nhau giữ lại khoảng 3 tỷ để dưỡng già, phòng lúc đau ốm, bệnh tật hoặc cần người chăm sóc. Số còn lại khoảng 7 tỷ sẽ chia cho 3 người con làm vốn. Hai con lớn đều đang kinh doanh nhỏ, cuộc sống đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn còn nhiều áp lực về tài chính. Còn con út thì khác. Nó học hành thành đạt, có công ty riêng, kinh tế vững vàng hơn hẳn anh chị.

Hôm cả nhà ngồi nói chuyện, vừa nghe chúng tôi nhắc đến việc chia tiền, con út đã lắc đầu ngay.

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Nó bảo bố mẹ giữ hết tiền đi, đừng chia cho mình. Nó nói mình không thiếu vốn, còn bố mẹ về già mới là lúc cần tiền nhất. Nếu đã định chia thì cứ chia cho hai anh chị để họ đỡ vất vả.

Nghe con nói, tôi vừa mừng vừa thương. Mừng vì con biết nghĩ cho bố mẹ nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy băn khoăn.

Từ bé đến giờ, tôi vẫn dạy các con rằng bố mẹ luôn đối xử công bằng. 3 đứa đều là con, không thể vì một đứa khá giả hơn mà không chia phần cho nó. Hôm nay nó từ chối thì sau này biết đâu lại nghĩ bố mẹ thiên vị anh chị. Ngược lại, nếu vẫn chia đều thì chính nó lại không muốn nhận.

Mấy hôm nay, hai vợ chồng cứ bàn đi bàn lại mãi. Tiền thì vẫn nằm trong sổ tiết kiệm, nhưng càng nghĩ càng thấy chuyện chia tài sản hóa ra không đơn giản như mình từng tưởng. Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không phải là chia bao nhiêu, mà là làm sao để sau này anh em vẫn giữ được tình cảm, còn bố mẹ cũng không mang tiếng thiên vị bất kỳ ai.

Nguyên tắc chia tài sản khi bố mẹ vẫn khỏe mạnh

Trong trường hợp như gia đình ông Hải và bà Tư, điều quan trọng nhất không phải là chia hết tài sản càng sớm càng tốt, mà là bảo đảm cuộc sống của chính ông bà trước. Tuổi già luôn tiềm ẩn những khoản chi khó lường như chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, thuê người hỗ trợ hoặc những biến cố bất ngờ. Vì vậy, việc chỉ giữ lại 3 tỷ trong khi dự định chia tới 7 tỷ cần được cân nhắc kỹ dựa trên mức sống, nguồn thu nhập hằng tháng và nhu cầu thực tế của ông bà.

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Đối với người con út, việc từ chối nhận tài sản là một hành động đáng trân trọng, nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ phải lập tức thay đổi nguyên tắc chia tài sản. Một phương án hợp lý là vẫn xác định rõ phần của mỗi người con là ngang nhau trong văn bản hoặc di chúc, bảo đảm sự công bằng về mặt pháp lý và tình cảm. Nếu người con út thật sự không muốn nhận, sau này có thể chủ động từ chối hoặc tặng lại phần của mình cho cha mẹ hoặc các anh chị theo đúng mong muốn. Khi đó, quyết định xuất phát từ người nhận chứ không phải từ sự thiên vị của cha mẹ.

Trong nhiều gia đình, giá trị lớn nhất cha mẹ để lại không chỉ là tiền bạc mà còn là sự minh bạch và công bằng. Khi mọi quyết định đều được giải thích rõ ràng, có sự đồng thuận của các con và vẫn ưu tiên bảo đảm cuộc sống của cha mẹ, khả năng xảy ra mâu thuẫn sau này sẽ giảm đi rất nhiều.

Suy cho cùng, tài sản có thể chia theo tỷ lệ, nhưng tình cảm gia đình thì rất khó hàn gắn nếu vì vài quyết định thiếu cân nhắc mà anh em nảy sinh khoảng cách. Vì thế, trước khi nghĩ đến việc chia bao nhiêu cho từng người, cha mẹ nên chắc chắn rằng mình đã giữ đủ nguồn lực để an tâm dưỡng già và có một kế hoạch phân chia rõ ràng, minh bạch, được cả gia đình cùng thấu hiểu.