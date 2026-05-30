Cô gái tỉnh lẻ thành nàng dâu nhà vựa tôm 10.000m2: Duyên từ dãy nhà trọ sinh viên, yêu chàng thiếu gia mà chẳng hề hay biết

Giữa những câu chuyện về gia đình hào môn thường gắn với biệt thự xa hoa, siêu xe hay cuộc sống sang chảnh, câu chuyện của "nàng dâu nhà tôm" Như Anh lại mang đến một cảm giác rất khác.

Cô được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "nàng dâu nhà tôm" (kênh TikTok @nhuanhchiase) khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm dâu trong gia đình sở hữu vựa tôm lớn ở Bạc Liêu, cùng những trải nghiệm học nghề nuôi tôm và quản lý cửa hàng thức ăn thủy sản của nhà chồng.

Thế nhưng điều khiến nhiều người yêu mến Như Anh không phải là cơ ngơi đồ sộ của gia đình chồng, mà chính là sự giản dị, chân thành trong từng câu chuyện cô kể.

Mối lương duyên từ hai phòng trọ sinh viên sát nhau, nàng là áo cho chàng, rồi theo chàng về rinh

"Hồi đó mình học năm nhất thì hai đứa đều không có xe nên phải thuê nhà trọ gần trường, trời xui đất khiến thế nào lại thuê phòng trọ sát nhau. Lúc đó mình mới dọn đến, chưa kịp mua sào phơi đồ mà mình nhìn cả dãy trọ không có phòng nào có, có mỗi phòng anh ấy có. Mình lấy hết can đảm chạy qua gõ cửa phòng ảnh để mượn.

Lúc đó mặt ảnh còn khó đăm đăm chắc nghĩ: 'nhỏ này phiền quá vậy', nhưng vẫn cho mình mượn. Hôm sau mình thấy ảnh treo đồng phục mà áo nhăn quá, sẵn đang ủ cái áo của mình nên mình mang áo ảnh về ủi phẳng luôn, coi như là cảm ơn" - Như Anh kể lại.

Với cô, đó đơn giản chỉ là cách cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm trước. Không ngờ chính hành động nhỏ bé ấy lại trở thành khởi đầu cho một mối nhân duyên ngọt ngào.

Sau lần đó, có một người lạ kết bạn và nhắn tin với cô. Điều thú vị là anh không hề giới thiệu mình là ai. Cả hai trò chuyện nhưng vẫn giữ nguyên sự bí ẩn ấy, cho đến khi Như Anh chủ động nhắn một câu ngắn gọn: "Đi ăn không?" . Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Người đứng trước cửa chính là chàng trai phòng bên - người từng cho cô mượn cây sào hôm trước. Họ cùng nhau đi ăn và chính thức bước vào những ngày tháng thân thiết hơn.

Những buổi hẹn hò cùng nhau đi bộ của đôi sinh viên nghèo

Thời điểm đó, cả hai đều là sinh viên năm đầu, không có xe máy. Như Anh không có điều kiện mua xe, còn gia đình chàng trai lại không cho con sử dụng phương tiện cá nhân vì lo ngại đi lại không an toàn. Những buổi hẹn hò của họ vì thế rất khác với nhiều cặp đôi khác. Không cà phê sang trọng, không những chuyến đi xa, hai người chủ yếu đi bộ cùng nhau đến quán ăn gần trường hoặc ngồi trước hành lang khu trọ trò chuyện đến khuya.

Một trong những kỷ niệm khiến Như Anh nhớ nhất là lần đầu đi ăn chung. Hôm đầu tiên hai đứa rủ nhau đi ăn, Như Anh quyết định trả tiền ăn coi như buổi đầu làm quen, nhưng trớ trêu thay cô lại không mang tiền mặt.

"Phòng trọ mình ở xa trung tâm thành phố lắm, cây ATM gần nhất cũng phải hơn 1km lận. Nhưng cũng phải cố gắng bình tĩnh, kêu ảnh trả hộ phần của mình vì chưa kịp ra ATM rút tiền. Ảnh không nói gì chỉ bảo: 'Em lẹ đi rút tiền đi, chứ không có tiền trong người lỡ cẩn gì thì sao'. Mình chỉ bảo cây ATM xa lắm, mai đi học về rồi nhờ bạn chở đi rút. Nhưng ảnh nói giờ đi bộ luôn, ảnh đi cùng với mình. Mình nghe ảnh nói vậy nên cũng đi bộ rút tiền luôn. Kết quả 2 đứa đi bộ gần 2 tiếng, về đến nhà là cái chân mỏi nhừ" - Như Anh kể lại.

Khi trở về, chân ai cũng mỏi nhừ nhưng đó lại trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Tình cảm của họ lớn dần theo năm tháng. Từ những người bạn cùng khu trọ, họ đồng hành cùng nhau trong học tập, cuộc sống rồi mới chính thức yêu nhau.

Chàng thiếu gia nhà tôm năm ấy cũng không hề biết rõ gia cảnh thật sự

Điều đặc biệt là suốt khoảng thời gian ấy, Như Anh hoàn toàn không biết gia cảnh thực sự của bạn trai. Trong mắt cô, anh chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác.

Và chính chàng trai năm ấy cũng không hề ý thức đầy đủ về quy mô cơ ngơi mà gia đình mình đang sở hữu. Anh lớn lên trong môi trường giản dị, được bố mẹ dạy cách sống tự lập nên chưa bao giờ xem bản thân là một "thiếu gia". Chính vì vậy, tình yêu của họ không bắt đầu từ điều kiện vật chất mà từ sự đồng điệu trong tính cách và những tháng ngày cùng nhau trưởng thành.

"Từ cái hồi mình bắt đầu chia sẻ câu chuyện trên kênh TikTok thì câu nói mà mình đọc được nhiều nhất trong phần bình luận có lẽ là phước phần là mình may mắn nên mới quen được chồng mình. Chồng mình giàu nên mình mới cưới, mình thì cũng không dám nói thế nào mới gọi là phước phần. Nhưng mình nghĩ vợ chồng mà gặp được nhau, rồi ở với nhau là phải có duyên, có nợ đó" - Như Anh tâm sự.

Cuộc sống hào môn bình dị của nàng dâu nhà tôm

Giờ đây, khi đã trở thành nàng dâu trong gia đình nổi tiếng với nghề nuôi tôm ở Bạc Liêu, Như Anh vẫn chọn cách kể về cuộc sống bằng những điều bình dị nhất. Thay vì nói về dinh thự hay khối tài sản lớn, cô chia sẻ hành trình học nghề, những ngày phụ giúp gia đình quản lý cửa hàng thức ăn cho tôm, hay những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống chung với bố mẹ chồng.

Có lẽ vì thế mà câu chuyện tình của Như Anh khiến nhiều người quan tâm. Bởi đằng sau hình ảnh nàng dâu hào môn là một cô gái từng sống trong khu trọ sinh viên giản dị, gặp được người bạn đời từ một lần đi mượn sào phơi đồ.

Và sau tất cả, điều gắn kết họ không phải cơ ngơi 10.000m2 hay cuộc sống sung túc hôm nay, mà là những năm tháng tuổi trẻ cùng đi bộ trên những con đường dài, cùng trưởng thành và cùng lựa chọn nắm tay nhau bước tiếp trên hành trình cuộc đời.