Phía sau bản hit 8 triệu view của nữ ca sĩ "giọng hay hàng đầu Việt Nam": Khủng hoảng suýt ly hôn người chồng "nông dân" giấu kín

Bước ra từ chương trình Vietnam Idol với vị trí Top 3 chung cuộc, Bảo Trâm (sinh năm 1991) nhanh chóng chinh phục khán giả bằng giọng ca nội lực, quãng giọng rộng và những bản ballad da diết như Chỉ còn những mùa nhớ. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô quyết định lên xe hoa và lui về hậu phương vun vén tổ ấm, chọn một lối làm nghề chậm rãi, không ồn ào.

Thế nhưng, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng luôn bình lặng ấy lại là những góc khuất, những lần mâu thuẫn đỉnh điểm mà phải đến khi nữ ca sĩ tự tay viết lời cho các ca khúc nhạc Hoa, công chúng mới phần nào thấu hiểu.

Bản hit ra đời trong một tháng căng thẳng suýt ly hôn

Mới đây, Bảo Trâm gây chú ý khi lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau ca khúc Lạc mất em bây giờ – bản nhạc Hoa lời Việt đạt gần 8 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 năm phát hành. Nữ ca sĩ tâm sự, ca khúc mang giai điệu tự sự da diết này không phải là một sản phẩm tưởng tượng, mà nó được ra đời trong một ngày cô rất buồn, ngay sau một lần mâu thuẫn lớn với chồng.

Thời điểm đó, mối quan hệ của hai vợ chồng rơi vào trạng thái đóng băng, căng thẳng kéo dài suốt một tháng trời. Cảm giác đổ vỡ lớn đến mức Bảo Trâm nghĩ rằng hai người chuẩn bị chia tay và ly hôn đến nơi. Cô chọn cách trút bỏ toàn bộ sự tiêu cực, cảm xúc tan vỡ đó vào âm nhạc bằng việc viết lời Việt cho liền 3 ca khúc nhạc Hoa để gửi gắm tâm trạng.

Bảo Trâm thẳng thắn bộc bạch: "Cái cãi nhau đó không phải vì có người thứ ba, nếu có thì tôi đã bỏ luôn rồi chứ không phải cãi nhau. Chúng tôi cãi nhau chỉ vì những bất đồng quan điểm khó dung hòa trong cuộc sống hàng ngày".

Chính sự lo sợ, chông chênh trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân đó đã tạo nên những câu hát chạm đến trái tim khán giả trẻ: "Lạc mất em bây giờ, thì sẽ không bao giờ có em trong vòng tay" hay "Biết anh như là linh hồn lang bạt phương trời nhưng em vẫn muốn cạnh bên".

Chân dung người chồng doanh nhân và gia thế không phải dạng vừa

Người đàn ông khiến Bảo Trâm trải qua những cung bậc cảm xúc dữ dội đó là Nguyễn Duy Hải Linh. Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 10/2015 sau một thời gian hẹn hò. Khác với sự suy đoán của nhiều người về một "đại gia" showbiz, ông xã của Bảo Trâm là một doanh nhân có lý lịch học vấn và sự nghiệp cực kỳ ấn tượng.

Anh Hải Linh từng có thời gian đi du học tại Singapore và Úc, là một chuyên gia về mảng Marketing và từng quản lý một công ty nội thất, truyền thông.

Anh còn được biết đến là một người khởi nghiệp năng động khi cùng các cộng sự sáng lập dự án nông nghiệp công nghệ cao, quản lý trang trại hữu cơ quy mô lớn thông qua ứng dụng thông minh trên điện thoại và từng giành giải thưởng về mô hình này.

Dù có những lúc bất đồng quan điểm đến mức suýt buông tay, nhưng sau gần một thập kỷ chung sống và có với nhau hai cô con gái, anh Hải Linh luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Bản thân anh có quan điểm nuôi dạy con rất khoa học và sẵn sàng đứng ra làm "siêu nhân ba" để chăm sóc con cái mỗi khi vợ phải đi diễn xa hoặc ra mắt dự án âm nhạc.

Sự thấu hiểu của bạn đời: "Ở nhà là vợ, ra ngoài là nghệ sĩ"

Vượt qua những giai đoạn khủng hoảng, Bảo Trâm học được cách cân bằng giữa vai trò của một người nghệ sĩ và một người vợ, người mẹ. Sự đồng hành và tư duy văn minh của người chồng chính là chiếc khiên bảo vệ hạnh phúc gia đình cô trước những sóng gió hay sự ghen tuông thông thường của giới giải trí.

Khi Bảo Trâm bày tỏ sự lo lắng chồng sẽ ghen khi cô phải thực hiện những cảnh quay tình cảm, thân mật với bạn diễn nam trong sản phẩm âm nhạc mới, chính anh Hải Linh đã lên tiếng khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào tính chuyên nghiệp của vợ:

"Trâm ở nhà là vợ, ra ngoài là nghệ sĩ. Tôi không thể đòi hỏi một người nghệ sĩ phải chu toàn tất cả. Khi vợ làm việc, tôi sẽ chăm lo gia đình, chăm con để cô ấy yên tâm. Với vai trò một người chồng, tôi luôn ủng hộ vợ tạo ra những hình ảnh đẹp nhất về mặt nghệ thuật".

Cuộc hôn nhân của Bảo Trâm và chồng không phải là một đường thẳng rải đầy hoa hồng, nó cũng có những nốt lặng, những vết nứt và những lần cãi vã đẩy mọi thứ đến sát vạch giới hạn. Thế nhưng, chính sự thấu hiểu, trách nhiệm của người chồng và bản lĩnh biết mượn âm nhạc để xoa dịu tổn thương của người vợ đã giúp họ giữ vẹn nguyên tổ ấm sau hơn 10 năm gắn bó.