Thiếu gia Tài Sầm lộ rõ tình cảm với Lọ Lem

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo - từ lâu đã là một trong những ái nữ nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhì trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân, cô nàng còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, thành tích học tập tốt, nhiều tài lẻ,... Vì vậy mọi động thái đời thường của con gái MC Quyền Linh đều được theo dõi sát sao.

Mới đây, Lọ Lem tiếp tục đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem (Ảnh: IGNV)

Lần này, bên cạnh visual của Lọ Lem, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện một chi tiết quen thuộc: Tài Sầm - thiếu gia Tây Ninh thường gắn với từ khóa "bạn trai Lọ Lem" tiếp tục xuất hiện trong phần tương tác. Anh chàng thả tim bài đăng ngay sau khi Lọ Lem cập nhật ảnh mới.

Đây không phải lần đầu netizen soi ra hành động này. Trước đó, Tài Sầm gần như duy trì việc thường xuyên thả tim các bài đăng của Lọ Lem, từ ảnh đời thường cho đến ảnh tạp chí của Lọ Lem cùng với mẹ và em gái.

Tài Sầm thả tim bộ ảnh mới của Lọ Lem (Ảnh chụp màn hình)

Đây là hành động quen thuộc của Tài Sầm với mọi hình ảnh của Lọ Lem (Ảnh chụp màn hình)

Cho đến hiện tại, cả Lọ Lem lẫn Tài Sầm đều chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Tuy nhiên, loạt tương tác qua lại giữa cả hai vẫn liên tục khiến dân mạng bàn tán và "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Trước đó, đồn đoán về chuyện tình cảm của Lọ Lem và Tài Sầm bắt nguồn từ loạt tương tác qua lại trên mạng xã hội. Không chỉ theo dõi nhau ở nhiều nền tảng, Tài Sầm còn để lại bình luận kèm biểu tượng trái tim dưới bài đăng của Lọ Lem. Về phía mình, con gái MC Quyền Linh cũng thoải mái phản hồi các bình luận từ Tài Sầm, cho thấy sự thân thiết của cả hai.

Đáng chú ý hơn, Tài Sầm không đăng bất cứ bài đăng nào lên Instagram nhưng ở mục repost lại là 2 bộ ảnh của Lọ Lem. Chi tiết này từng khiến netizen thảo luận bởi cũng được xem là một "hint công khai" hiếm hoi từ phía thiếu gia Tây Ninh.

Ngoài ra Tài Sầm giữ tương tác với Hạt Dẻ - em gái Lọ Lem. Trong các hình ảnh của Hạt Dẻ, Tài Sầm thả tim đều đặn song không để lại bình luận nào.

Tài Sầm không đăng ảnh nhưng repost lại ảnh Lọ Lem (Ảnh chụp màn hình)

Đến đầu tháng 4/2026, trên MXH bất ngờ lan truyền bức ảnh với nội dung: "Lọ Lem (con gái MC Quyền Linh) và bạn trai tin đồn Tài Sầm (thiếu gia nhà S.N) được bắt gặp tại nhà của thiếu gia ở Tây Ninh". Trong ảnh là cô gái có ngoại hình khá giống Lọ Lem, từ vóc dáng, mái tóc cho đến phong cách ăn mặc nhẹ nhàng quen thuộc. Cô nàng đi cạnh một chàng trai bên trong khuôn viên khu vườn.

Vì bối cảnh chụp ảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi. Dù vậy, những điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem đã khiến nhiều người nhanh chóng quan tâm, để lại nhiều bình luận xuýt xoa khen đẹp đôi.

Hình ảnh này từng gây xôn xao MXH (Ảnh chụp màn hình)

Tài Sầm tên đầy đủ là Sầm Tấn Tài, được cho là xuất thân trong gia đình kinh doanh tại Tây Ninh. Anh chàng từng theo học tại British Vietnamese International School - ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM và cũng là nơi Lọ Lem và Hạt Dẻ theo học.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT tại Việt Nam, Tài Sầm sang Mỹ du học. Cuối năm 2025, anh tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên sâu Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng tại University of Washington.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại RMIT University Vietnam. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London - một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng thế giới, nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi định hướng riêng.

Về phía ba mẹ Lọ Lem, vợ chồng MC Quyền Linh, cũng khá cởi mở trong chuyện tình cảm của con gái. Trong một chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2024, MC Quyền Linh cho biết vợ chồng luôn nói với 2 con: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu" .

Thời điểm đó, MC Quyền Linh còn tiết lộ rằng rất thoải mái với con về chuyện yêu đương, đủ tuổi, đủ lớn, đủ quyết định được. Thậm chí nam MC còn cho biết có nhiều bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình vì Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh không ngại việc tiếp đón những bạn này nhưng không quên dặn các bạn nghiêm túc, không ảnh hưởng đến việc học của con.