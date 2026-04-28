Mối quan hệ thật sự của “cô dâu Tây Ninh và thiếu gia Campuchia” trước khi tan vỡ

Thông tin Nguyễn Duyên (SN 2005, quê Tây Ninh) và chồng Campuchia - Long Hour (SN 2007, đến từ Campuchia) chia tay sau 3 tháng kết hôn đang gây xôn xao mạng xã hội. Hiện tại, Duyên đã tắt tính năng bình luận trên TikTok, đồng thời khóa bảo vệ trang cá nhân trên Facebook. Còn về phía Long Hour, anh chàng vẫn để các tài khoản mạng xã hội cá nhân ở chế độ công khai nhưng không có thêm bất kỳ chia sẻ nào.

Trong phiên livestream của mình, Duyên cho biết lý do là bởi bất đồng quan điểm về công việc, ngôn ngữ,... Cô cũng cho biết lúc yêu thì khác nhưng khi kết hôn lại là một câu chuyện khác.

Chính những chia sẻ này cũng khiến hành trình yêu và đi đến hôn nhân của cặp đôi một lần nữa được nhắc lại.

Theo những thông tin được chia sẻ, Nguyễn Duyên và Long Hour quen nhau thông qua mối quan hệ làm ăn giữa hai bên gia đình. Gia đình cô dâu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hạt điều, còn phía nhà trai phụ trách phân phối.

Trên sóng livestream, Duyên cũng lên tiếng đính chính việc cả hai quen nhau 3 năm như một số thông tin lan truyền trước đó. Thực tế, mối quan hệ này kéo dài khoảng hơn 2 năm. Cặp đôi chênh nhau 2 tuổi, khi Duyên sinh năm 2005 còn Long Hour sinh năm 2007.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, do chú rể chưa đủ tuổi nên chưa đăng ký kết hôn về mặt pháp lý.

Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi khá kín tiếng, gần như không chia sẻ hình ảnh hẹn hò trên mạng xã hội. Chỉ đến khi đám cưới với của hồi môn “khủng” viral, chuyện tình của họ mới được nhiều người biết đến.

Nhiều người cho biết họ “lụy” đám cưới của đôi này không chỉ bởi vấn đề tài sản mà còn cả cách đối đãi của hai bên gia đình. Tình cảm của chú rể dành cho cô dâu.

Theo đó, trong những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Long Hour mừng ra mặt khi lấy được người mình Yêu. Anh chia sẻ bằng tiếng Việt: “ Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ của anh. Anh hứa sẽ yêu thương em suốt đời. Duyên anh yêu em”. Long Hour luôn quan tâm, để ý đến vợ trong đám cưới, chủ động ôm, hôn, nắm tay,... Qua những chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất này, netizen cho rằng anh chàng cực simp vợ.

Trong cảnh bố mẹ vợ trao của hồi môn, chú rể bật khóc nức nở. Trong khi đó, bố cô dâu còn xúc động đến đỏ hoe mắt. Ông cho thấy sự trân trọng, yêu thương con rể. Bố vợ chủ động tặng con rể một chiếc nhẫn kim cương trị giá 550 triệu đồng, một chiếc Ford Ranger Raptor chỉ để “dành chạy đi uống cafe, đi làm ăn”.

Đến ngay cả khi biết con gái và con rể “đường ai nấy đi” thì chính ông cũng là người đưa con rể đến cửa khẩu để lên xe về lại Campuchia. Trên đường đi, ông vẫn liên tục gọi điện hỏi han con rể cũ đã ăn gì chưa, lúc đã về đến nhà cũng tương tự. “Ba em có ôm Long Hour để chào tạm biệt lần cuối và đã khóc rất nhiều” , Duyên chia sẻ. Theo lời Duyên, ba cô cũng mở lời muốn con rể lấy chiếc nhẫn ba đã tặng về Campuchia nhưng anh chàng từ chối. Còn chiếc xe thì hiện tại vẫn ở Việt Nam.

Cô cho biết trong quá trình yêu, cả hai chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt, tuy nhiên khả năng ngôn ngữ của Long Hour còn hạn chế, trong khi cô cũng không rành tiếng Campuchia.

Khi được hỏi về việc kết hôn sớm, cô từng chia sẻ quan điểm khá đơn giản: “Người ta hay nói con gái lớn thì đi lấy chồng. Mẹ em 18 tuổi đã lập gia đình rồi”.

Sau đám cưới, cặp đôi sinh sống tại Tây Ninh. Long Hour sang Việt Nam ở rể, cùng vợ khởi nghiệp kinh doanh hạt điều, tập trung nhiều thời gian vào công việc.

Trong một số khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy cặp đôi này không chỉ góp vốn mà còn trực tiếp tham gia vào tất cả các quá trình. Trong khi Duyên Nguyễn liên tục ở công ty làm việc, quản lý sản xuất, kinh doanh tại xưởng và lên livestream bán hàng thì Long Hour cũng đóng vai trò phụ trách nguồn hàng, làm từ việc thu mua, chọn mẫu, phơi điều,... đảm bảo nguồn hàng cho vợ.

Anh chàng thay đổi thấy rõ để cùng vợ phát triển, khác với hình ảnh “cậu ấm” được cưng chiều, mà theo lời Duyên từng chia sẻ khi cả hai mới cưới là “Long Hour ăn rồi ngủ thôi, lâu lâu lên cửa khẩu mua điều”.

Thỉnh thoảng, cô cùng chồng mới xuất hiện trên sóng livestream cùng nhau, hay trong các chuyến du lịch chung cùng gia đình. Về lý do này, Duyên cho biết không phải ai cũng thích dùng mạng xã hội, đặc biệt là lên livestream. Trước đó, cô cũng kín tiếng, song, sau này cô tận dụng sự chú ý để phát triển công việc làm ăn.

Trong 3 tháng hôn nhân, thỉnh thoảng một số hình ảnh ngọt ngào bên ông xã Campuchia cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Long Hour luôn chủ động ngồi cạnh, đứng cạnh vợ trong các chuyến đi chơi.

Trong một phiên livestream, khi vợ quay qua và nói “chào mọi người đi”, Long Hour “bẽn lẽn” thấy rõ. Xong, anh chàng cũng để lộ cách giao tiếp với nửa kia khi gọi “vợ ơi”. Netizen “soi kỹ” còn thấy trên màn hình điện thoại của chàng rể Campuchia này để ảnh cưới của cả hai. Từng yêu cỡ này cơ mà.

Hiện tại, Duyên cho biết tuy cả hai không còn giữ liên lạc nhưng vẫn xem nhau là bạn, tôn trọng và hai bên gia đình vẫn tiếp tục công việc hợp tác làm ăn. “ Chắc không còn cơ hội quay lại đâu mọi người ơi, thật sự đã kết thúc thật rồi”, cô chia sẻ.

