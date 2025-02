Cô gái rụng tóc vì đồ ăn nhanh, nay đã "lột xác" thành huấn luyện viên thể hình nhờ thay đổi 2 điều

Cô gái từng bị rụng tóc do nghiện đồ ăn nhanh (đồ ăn chế biến sẵn) và nước ngọt có ga. Sau này, khi đã "lột xác", cô đã không ngại ngần chia sẻ hành trình của mình trên TikTok và đã truyền cảm hứng cũng như thu hút hàng triệu lượt xem.

Đó là Sophia Moulson (sống ở miền nam nước Anh).

Tuổi thiếu niên "sống nhờ" đồ ăn chế biến sẵn và uống Coke

Những nỗ lực tập luyện trong phòng gym của Sophia Moulson đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, nhưng Sophia của trước đây lại không hề chăm chỉ tập luyện như vậy.

Vào thời điểm cuối tuổi thiếu niên, Sophia "sống nhờ" đồ ăn chế biến sẵn và uống Coke ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Cô sớm nhận thấy một tác dụng phụ đối với ngoại hình do thói quen này của mình gây ra. "Tóc tôi từng rụng thành từng mảng khi tắm, mỏng đi rất nhiều do căng thẳng và chế độ ăn uống", cô cho biết. Cô bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự tự ti và bất an.

Ảnh minh họa

Sophia cho biết: "Tôi cảm thấy rất khó chịu với chính làn da của mình và ghét ngoại hình đang có. Không hề tự tin, tôi tránh các tình huống xã hội vì cảm thấy xấu hổ và không muốn ai nhìn thấy mình. Tôi đã quen với việc muốn ở nhà và ăn bất cứ thứ gì có thể".

Cô nói thêm: "Tôi sẽ ở nhà và gọi Domino's. Tôi sẽ ăn cả một chiếc pizza, khoai tây chiên, sau đó có thể là khoai tây chiên nữa. Cùng đêm đó, tôi sẽ uống nửa chai Coke lớn, ăn ba hoặc bốn gói khoai tây chiên cùng một lúc... Ngày nào cũng như vậy, tôi hoàn toàn không chú ý đến những gì mình đang ăn. Tôi sẽ cầm thứ gì đó lên và ăn mà không cần suy nghĩ về nó. Tôi thức dậy vào buổi sáng, uống một cốc Coke và nghĩ rằng điều đó không có vấn đề gì. Thế nhưng, thực tế thì, một khi làm điều đó mỗi ngày, lượng đường, calo và hóa chất đưa vào cơ thể sẽ không tốt cho bạn chút nào".

Chuỗi ngày đó khiến Sophia căng thẳng vô cùng. Nhìn mình trong gương rồi so sánh với những người khác trên mạng xã hội, cô cảm thấy không thoải mái. Càng không thoải mái cô càng ăn nhiều để an ủi bản thân. Cho đến một ngày, cô chợt nhận ra "ngoài kia có cả một cuộc sống tươi đẹp dành cho mình và lối sống này thật không đáng có chút nào".

Sophia Moulson và sự "biến đổi" ngoạn mục của bản thân

Bước ngoặt cuộc đời khi thay đổi lối sống

Không hài lòng với ngoại hình cũng như sức khỏe của mình, Sophia đã quyết tâm "lột xác" bản thân bằng cách thay đổi cách ăn uống và tập luyện. Điều này đã dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn về cả vóc dáng lẫn sự nghiệp của cô.

"Bước ngoặt của tôi đến vào một ngày khi tôi nhận ra tất cả quần áo của mình đều không vừa. Tôi cảm thấy mình không đủ sức khỏe, cứ đi xa là thở hổn hển. Và tôi cứ mơ về một cuộc sống quá xa vời so với thực tế của mình. Tôi không còn nhận ra mình. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình phải thay đổi, nếu không sẽ hối hận sau này", Sophia cho biết.

Với cân nặng khoảng 76kg, Sophia quyết tâm đến phòng tập thể dục 3 lần/tuần kể từ tháng 9 năm 2023. Cô nói: "Mọi thứ đã thay đổi khi tôi thay đổi lối sống và tập trung vào thể dục. Ban đầu rất khó khăn và tôi đã từng muốn bỏ cuộc như nhiều lần trước. Nhưng rồi, lần này, tôi tự nhủ mình cần phải tiếp tục, vượt qua những thời điểm khó khăn và cảm giác khó chịu. Khi nhận ra mình đã kiên trì được một tháng và bắt đầu thích thú thì nó trở thành thói quen. Tôi bắt đầu thích đến phòng tập thể dục. Ban đầu, nó rất đáng sợ, nhưng theo thời gian, tôi đã yêu thích quá trình này".

"Tôi bắt đầu thích đến phòng tập thể dục. Ban đầu, nó rất đáng sợ, nhưng theo thời gian, tôi đã yêu thích quá trình này", Sophia cho biết

Chẳng bao lâu, Sophia bắt đầu nhận thấy tóc của mình dày hơn và không còn rụng nhiều như trước. Những thay đổi không chỉ ở cơ thể mà cả trong tư duy.

Nhờ chăm thể dục, Sophia bắt đầu thấy yêu bản thân hơn. Tìm hiểu về thực phẩm, cô phát hiện ra một điều là tiêu thụ nhiều dầu hạt đã khiến da cô nổi mụn. Sau một thử nghiệm nhỏ là "cắt bỏ dầu hạt khỏi chế độ ăn uống trong 2 tuần", cân nặng của Sophia đã giảm.

Từ đó, cô bắt đầu ăn các bữa ăn giàu protein, ít calo - khoảng 1.500-1.600 calo mỗi ngày. Buổi sáng cô sẽ ăn cháo với trái cây và hạt chia. Bữa ăn nhẹ sẽ là một hộp sữa chua. Vào bữa trưa, vì tôi là người ăn chay nên cô sẽ làm món salad. Sau mỗi lần tập thể dục, cô ăn nhẹ sữa chua. Còn bữa tối của cô thường là bít tết chay với bông cải xanh, rau xanh và hai quả trứng chiên.

Sau 1 năm rưỡi chăm chỉ tập luyện, cộng với thay đổi trong ăn uống, Sophia giảm cân đáng kể. Cân nặng hiện tại của cô là 55kg, thân hình săn chắc.

Qua các clip truyền cảm hứng trên TikTok, được biết, cô chuyển sang chế độ ăn uống thâm hụt calo, tập trung vào việc bổ sung đủ 5 loại trái cây và rau củ mỗi ngày. Sophie thậm chí còn tăng chế độ tập luyện lên 5-6 ngày/tuần, chủ yếu là kết hợp cardio với tập tạ.

Trước đây từng làm thợ cắt tóc, Sophia quyết định thay đổi nghề nghiệp và tập trung vào việc giúp đỡ những người khác đạt được thành công tương tự như mình. Vậy nên, cô quyết tâm trở thành huấn luyện viên thể hình.

"Hành trình này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi theo những cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Tôi đã trở thành một phiên bản tự tin, hạnh phúc hơn của chính mình. Và bây giờ, với kinh nghiệm của mình, tôi muốn giúp đỡ người khác. Với tư cách là một huấn luyện viên trực tuyến, tôi đam mê hướng dẫn mọi người để họ quá trình chuyển đổi của riêng mình, cho thấy rằng, họ có thể thoát khỏi những khó khăn như tôi từng gặp phải và tạo ra một cuộc sống mà họ thực sự yêu thích", Sophia nói.

Cô cũng tiết lộ, kể từ khi giảm cân, cuộc sống của cô đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Không chỉ khỏe mạnh, cô còn cảm thấy tự tin và có sức mạnh để làm những việc mà trước đây chưa làm được. Với Sophia, đó chính là một sự thành công!

Theo DailyMail