Cô gái nhà người ta: Uyên bị Cường cưỡng hiếp nhưng bố đẻ lại tuyên bố "thế chứng tỏ nó rất yêu mày!"

Cô gái nhà người ta vừa tung ra preview tập 16 với nhiều tình tiết gây ức chế.

Sau khi bị Uyên hủy hôn, Cường vẫn tiếp tục đeo bám, hy vọng có thể níu kéo tình cảm với cô. Thế nhưng thái độ của Uyên vô cùng dứt khoát. Cô cười khẩy ghê tởm khi Cường thổ lộ rằng tình cảm hắn dành cho cô là sự thật. "Sao anh có thể nói ra điều đó khi vừa ngủ với em gái tôi?" - Uyên khinh bỉ hỏi Cường thì hắn trơ trẽn đáp rằng, đàn ông như vậy là chuyện bình thường, và rằng cả Khoa - người mà Uyên thầm thương trộm nhớ có lẽ cũng đã ngủ với Đào chứ không chỉ riêng bản thân hắn.

"Anh Khoa không như anh đâu!" - Uyên tuyên bố thẳng mặt Cường. Bị Uyên cự tuyệt, lại bị động chạm đến lòng tự ái khi so sánh với Khoa, Cường đã chụp thuốc mê vào mặt Uyên sau đó cưỡng hiếp cô.

Bị Cường làm nhục, Uyên đã tố cáo với cơ quan công an và ngay ngày hôm sau, Cường đã bị công an điều tra tìm đến nhà, yêu cần dẫn đi. Ông Tài bao che cho con trai và nói rằng cả đêm qua Cường ở nhà không đi đâu, tuy nhiên các cán bộ công an cứng rắn nói rằng nạn nhân đã được giám định, đã có kết luận bị xâm hại, chuyện Cường có phải hung thủ hay không cần phải được điều tra làm rõ.

Nhưng điều gây phẫn nộ nhất không phải chuyện Cường làm nhục Uyên, mà chính là thái độ của ông Bá - bố Uyên sau khi biết con gái công khai tố cáo kẻ đã cưỡng hiếp mình. Chuyện đã đến nước này nhưng ông Bá vẫn trọng sĩ diện, danh dự. Ông lo sợ mất mặt với làng với xóm. Ông mắng Uyên rằng mọi việc là do cô đã hủy hôn với Cường. Ngay cả chuyện con bị cưỡng hiếp, ông cũng giải thích rằng: "Điều đó chứng tỏ nó rất... yêu mày!".

Sự bảo thủ, trọng sĩ diện một cách mù quáng của bố khiến Uyên uất ức nói: "Con hiểu rồi, sau tất cả thì sĩ diện đối với bố là thứ quan trọng nhất. Còn con, những gì mà con chịu đựng bố không cần quan tâm đúng không?". Đáp lại, ông Bá tuyên bố: "Làm người mà không có sĩ diện thà chết đi còn hơn!".

Đón xem tập 16 Cô gái nhà người ta lên sóng VTV3 tối 26/2.