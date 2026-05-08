Cô gái bị chồng tương lai trách mắng vì bận họp không về nấu cơm cho bố mẹ anh ta: Thế này mà cũng phải hỏi sao?

Mạng xã hội vừa qua lại một lần nữa "dậy sóng" trước dòng tâm sự đầy bất lực của một cô gái sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Câu chuyện không mới, nhưng nó chạm đúng vào nỗi đau âm ỉ của phụ nữ hiện đại: Sự giằng xé giữa sự nghiệp và kỳ vọng "làm dâu" từ phía nhà chồng, mà cụ thể ở đây là sự áp đặt từ chính người chồng tương lai.

Câu chuyện bắt đầu bằng một tình huống "đột xuất" nhưng đầy quen thuộc: Bố mẹ chồng tương lai lên chơi đúng lúc cô gái đang kẹt một cuộc họp quan trọng tại công ty.

"Mình bảo hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, không về sớm được... Nhưng người yêu không chịu, bảo là: 'Thỉnh thoảng bố mẹ mới lên, nấu cơm ở nhà cũng là cách thể hiện với mẹ nữa'. Thế là hai đứa cãi nhau. Xong người yêu nói kiểu: 'Thế thì nay em ở luôn công ty đi, công việc quan trọng hơn gia đình mà'", cô tâm sự.

Nỗi đau không dừng lại ở lời mắng nhiếc, mà còn nằm ở sự "đón tiếp" khi cô cố gắng xin về sớm: " Lúc về đến nhà thì cả nhà ăn uống xong hết rồi. Chỉ còn nguyên mâm bát để trên bàn chờ mình về dọn? Tự nhiên thấy vừa mệt vừa chạnh lòng. Không biết trong chuyện này mình sai thật không nữa?".

Sự lệch lạc trong tư duy "đối nội" của đàn ông

Dưới góc độ tâm lý học và kỹ năng ứng xử, hành động của anh người yêu trong câu chuyện này bộc lộ những lỗ hổng chí mạng về tư duy:

Anh ta coi việc nấu cơm để "thể hiện" là nghĩa vụ mặc định của phụ nữ, bất kể hoàn cảnh công việc của cô gái ra sao. Việc dùng câu nói "công việc quan trọng hơn gia đình" là một dạng thao túng tâm lý (guilt-tripping), nhằm gieo rắc sự tội lỗi để buộc đối phương phải phục tùng.

Hôn nhân hay là một "bài kiểm tra" đơn phương? Anh ta muốn cô "thể hiện" với mẹ, nhưng lại không sẵn lòng "thể hiện" sự bảo vệ và thấu hiểu dành cho người vợ tương lai. Một người đàn ông trưởng thành sẽ biết cách giải thích với bố mẹ rằng: "Hôm nay cô ấy bận việc quan trọng, con sẽ nấu hoặc cả nhà mình đi ăn quán", thay vì đứng về một phía để gây áp lực cho người yêu.

Mâm bát bẩn và sự "dằn mặt": Chi tiết cả nhà ăn xong để bát đũa chờ cô gái về dọn không đơn giản là sự vô ý. Đó là một sự "trừng phạt" âm thầm, khẳng định quyền lực của nhà trai và vị thế "người phục vụ" của cô gái trong gia đình này.

Hủy hôn sớm là sự cứu rỗi lớn nhất?

Đọc câu chuyện, nhiều người phải thốt lên rằng: May mà chưa cưới! Hôn nhân không phải là bến đỗ để phụ nữ từ bỏ bản thân và sự nghiệp để phục vụ một "hệ sinh thái" gia đình chồng không có sự thấu hiểu. Sai lầm của cô gái không phải là không về nấu cơm, mà là đã cố gắng xin về sớm để rồi nhận lại sự nhục nhã. Sự thỏa hiệp không đúng lúc chỉ khiến đối phương tin rằng họ có quyền chà đạp lên công việc của bạn thêm nhiều lần nữa.

Gia đình là quan trọng, nhưng gia đình phải được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu ngay từ lúc "chuẩn bị cưới", anh ta đã coi thường sự nghiệp của bạn và coi bạn như một công cụ để lấy lòng bố mẹ mình, thì sau khi ký vào tờ giấy kết hôn, kịch bản "mì tôm sau đám giỗ" hay "dọn dẹp một mình" sẽ còn lặp lại với cường độ kinh khủng hơn.

Gửi cô gái trong câu chuyện, bạn không hề sai khi ưu tiên công việc trong một tình huống bất khả kháng. Cái sai duy nhất có lẽ là bạn đang đặt niềm tin vào một người đàn ông chưa chịu "rã đông" cái tư duy phong kiến cũ kỹ. Hãy nhớ: Phụ nữ hiện đại có thể giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhưng chỉ dành cho người đàn ông biết trân trọng và sẵn sàng cầm chổi cùng họ. Nếu ngay cả bát cơm bạn ăn cũng không có người chờ, thì đừng mong họ sẽ nắm tay bạn đi qua những giông bão lớn hơn của cuộc đời.