Vụ chia tay đòi quà gay cấn nhất MXH: Chàng trai lập bảng Excel đòi cả bát cháo 45k, tiền wifi 70k nhưng lại được dân tình bênh vực

Mạng xã hội hôm nay được dịp "dậy sóng" trước màn đòi quà có một không hai của anh chàng tên H. dành cho cô bạn gái "mới chớm" M.A. Không chỉ dừng lại ở những món đồ giá trị, danh sách "tình phí" được liệt kê chi tiết đến mức khiến nhiều người phải ngạc nhiên: từ đôi giày 2,5 triệu, cái túi 700k cho đến... bát cháo óc 45k, trứng non 30k và cả 70k tiền wifi.

Drama hẹn hò

Theo thông tin chia sẻ, anh H. trong quá trình theo đuổi chị M.A đã đầu tư không ít quà cáp và những buổi hẹn hò. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, chị M.A cảm thấy không hợp nên quyết định dừng lại. Ngay lập tức, anh H. "lật bài ngửa" bằng một bảng thống kê Excel chi tiết từng ngày, từng món, yêu cầu chị M.A phải hoàn trả lại toàn bộ "vốn đầu tư".

Điểm khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa tranh cãi nảy lửa chính là sự chi li của anh chàng. Anh tính toán không sót một xu tiền taxi, tiền nước tắm và đỉnh điểm là bát cháo óc trứng non. Tuy nhiên, anh lại có một phát ngôn lạ lùng: "Tiền hạt anh mua cho mèo của em thì anh không tính nha vì động vật không có tội". Câu nói này ngay lập tức khiến người ta đứng về phe anh chàng, vì hóa ra trong mắt anh H., bạn gái cũ còn không được hưởng "đặc quyền" miễn phí như... chú mèo.

Khi sự cay cú lấn át phong độ đàn ông

Dưới góc độ tâm lý, hành động của anh H. không đơn thuần là đòi lại tiền, mà là một sự phản kháng trước cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng.

Tâm lý "đầu tư phải có lãi"

Nhiều người đàn ông khi đi tán tỉnh thường mang tư duy của một nhà đầu tư. Họ chi tiền với mục đích nhận lại tình cảm hoặc sự cam kết. Khi "thương vụ" thất bại, cảm giác mất mát khiến họ muốn thu hồi vốn bằng mọi giá để xoa dịu sự cay cú.

Hội chứng "kẻ bị hại"

Việc liệt kê cả bát cháo hay tiền wifi cho thấy anh H. đang muốn chứng minh cho cô gái kia (và cả thế giới) thấy rằng mình đã bị "bào" như thế nào. Đây là cách họ tự bảo vệ mình trước cảm giác bị từ chối.

Sự hẹp hòi núp bóng công bằng

Đàn ông có thể sòng phẳng, nhưng sòng phẳng đến mức đòi lại bát cháo thì lại là biểu hiện của sự nhỏ nhen. Nó cho thấy anh ta chưa bao giờ thực sự dành tình cảm cho đối phương, mà chỉ đang thực hiện một giao dịch thương mại.

1 trong những đoạn tin nhắn thể hiện cô gái này cũng khá biết cách "vòi vĩnh"

Ai mới là người đáng trách?

Vụ việc chia làm hai phe đối lập với những lý lẽ cực kỳ gay gắt:

Phe 1: Phê phán cô gái "không yêu thì đừng vòi quà"

Nhiều ý kiến cho rằng cô gái cũng có lỗi khi chưa xác định mối quan hệ nhưng đã nhận quá nhiều quà cáp giá trị (giày, túi, tiền mặt...).

"Không yêu mà vẫn nhận quà, check-in sang chảnh thì bị đòi là đúng. Đàn ông chứ có phải thầy chùa đâu mà ban phát phước lành", một cư dân mạng bình luận.

Quan điểm này cho rằng phụ nữ cần có lòng tự trọng, nếu cảm thấy không hợp thì nên sòng phẳng ngay từ đầu để tránh rắc rối hậu chia tay.

Phe 2: Mỉa mai chàng trai "Mặc váy vào mà đòi bát cháo"

Ngược lại, hội chị em và cả nhiều cánh mày râu lại thấy "muối mặt" thay cho anh H. Việc tán tỉnh không thành rồi quay ra đòi từng đồng lẻ như tiền wifi, bát cháo khiến hình ảnh người đàn ông trở nên thảm hại.

"Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nhưng đòi đến cả bát cháo óc với trứng non thì đúng là anh này quá rồi, không đáng mặt nam nhi".

Câu chuyện bát cháo óc và bảng Excel tình phí là bài học đắt giá cho cả hai giới trong chuyện hẹn hò:

Với phái đẹp: Hãy tỉnh táo và có giới hạn khi nhận quà trong giai đoạn đang "tìm hiểu". Sự sòng phẳng chính là cái khiên bảo vệ danh dự tốt nhất cho chính mình.

Với cánh mày râu: Hãy tán tỉnh bằng chân tình, và nếu thất bại, hãy rời đi một cách quân tử. Đừng để bát cháo làm mất đi phong độ của một người đàn ông.

Suy cho cùng, miếng ăn là miếng tồi tàn, nếu đã chấp nhận bỏ ra để "mua" trái tim người khác mà không được, thì cũng đừng để lúc đòi lại khiến bản thân mình trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.