Cô gái bật khóc khi phát hiện chồng sắp cưới nhiễm HIV và cái kết đầy bất ngờ

Buổi chiều hôm ấy, tại một trung tâm y tế dự phòng ở TP.HCM, anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi), người làm công tác cộng đồng trong lĩnh vực phòng chống HIV, vẫn nhớ như in hình ảnh một cặp đôi trẻ bước vào với nụ cười rạng rỡ. Anh là nhân viên ngân hàng 28 tuổi quê Đồng Tháp, chị là cô giáo tiểu học 26 tuổi đến từ Tiền Giang. Họ kể, chỉ còn 10 ngày nữa là đám cưới, nên tranh thủ lên Sài Gòn mua sắm và làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho yên tâm.

Khi kết quả xét nghiệm khiến cả hai chết lặng

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi bảng kết quả được in ra. Cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng bạn trai, người sắp cùng cô bước vào lễ đường, lại có phản ứng dương tính với HIV.

Không khí trong phòng chùng xuống. Anh cúi gằm mặt, đôi vai run lên. Một lúc sau, tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng yên ắng.

"Em hối hận lắm… Trước khi quen cô ấy, em có vài lần đi nhậu, rồi bị bạn bè rủ đi 'tăng 2, tăng 3'... Em không nhớ lúc đó có dùng bao hay không… Giờ thì hối hận quá", anh nghẹn ngào nói.

Cô gái bên cạnh lặng im, nước mắt cứ rơi. Mới hôm qua họ còn háo hức chọn nhẫn cưới, chọn thiệp mời. Vậy mà hôm nay, tương lai tưởng như nắm trong tay lại vụn vỡ chỉ trong vài phút. Không ai nghĩ chuyện này lại xảy ra ngay trước thềm hôn lễ.

HIV không còn là dấu chấm hết

Anh Huỳnh Sachi kể, anh đã ngồi với họ khá lâu. Khi cả hai đã bình tâm, anh nhẹ nhàng nói:

"HIV không còn là dấu chấm hết như ngày xưa. Nếu điều trị đúng cách bằng thuốc ARV, người nhiễm vẫn có thể sống khỏe mạnh đến tuổi thọ tự nhiên, thậm chí lập gia đình, sinh con mà không lây nhiễm cho vợ và con".

Với cô gái, anh Huỳnh tư vấn sử dụng thuốc PrEP, thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV, để bảo vệ bản thân trong thời gian sắp tới.

"Đây là cách y học hiện đại giúp những người có bạn tình nhiễm HIV vẫn có thể duy trì mối quan hệ an toàn và lành mạnh", anh giải thích.

Sau buổi tư vấn hôm đó, hai bạn đồng ý điều trị và dự phòng đầy đủ. Họ vẫn quyết định tổ chức đám cưới đúng ngày, dù không còn ồn ào như kế hoạch ban đầu. Không thiệp đỏ linh đình, không dàn nhạc rộn rã, nhưng có một tình yêu chân thành và hiểu biết, đủ để họ nắm tay nhau bước tiếp.

Cái kết khiến ai cũng rơi nước mắt

Vài tháng sau, anh Huỳnh nhận được một tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng khiến anh lặng người:

"Tụi em vừa sinh bé trai đầu lòng. Con khỏe mạnh và âm tính với HIV rồi anh ơi".

Anh kể, đọc tin mà mắt nhòe đi vì xúc động. Giữa nỗi sợ, sự kỳ thị và định kiến, họ đã chọn tin tưởng và tri thức để cùng nhau vượt qua.

Và đó, với anh, không chỉ là câu chuyện y học, mà là câu chuyện về tình yêu, sự bao dung và lòng nhân hậu.

Hiểu đúng để bảo vệ chính mình

Theo anh Huỳnh Sachi, đến nay, HIV hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị ARV. Những người có nguy cơ cao nên chủ động xét nghiệm định kỳ. Nếu có nguy cơ lây nhiễm, hãy sử dụng thuốc PEP (dự phòng sau phơi nhiễm) hoặc PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm) theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, quan hệ tình dục an toàn vẫn là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Dù là ai, ở độ tuổi nào, hãy luôn sử dụng bao cao su và đừng ngại xét nghiệm HIV định kỳ. Đó không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn là sự tôn trọng người mình yêu.

Câu chuyện của đôi trẻ ấy là minh chứng rằng kiến thức có thể cứu một cuộc đời, thậm chí là cả một gia đình. HIV không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về nó.

