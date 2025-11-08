Trong những ngày thời tiết ẩm ướt, nhiều người hoảng hốt khi phát hiện rắn bò vào sân hay chui vào nhà. Ít ai ngờ rằng, chính những thói quen sinh hoạt thường ngày lại là “lời mời ngọt ngào” khiến loài bò sát này tìm đến trú ngụ.

5 sai lầm “dẫn” rắn vào nhà

Tạp chí Real Simple thông tin, có 5 sai lầm thường gặp khiến rắn tìm đến nhà bạn, đó là:

1. Để cỏ mọc quá cao trong vườn nhà

Rắn có thể đến nhà từ chính những sai lầm của gia đình bạn (Ảnh minh họa).

Theo bà Meg Pearson, chuyên gia huấn luyện động vật hoang dã thuộc tổ chức Critter Control (Mỹ), bãi cỏ rậm rạp là môi trường lý tưởng để rắn ẩn náu và săn mồi.

“Cỏ cao giúp rắn trốn tránh kẻ thù, đồng thời dễ dàng tiếp cận con mồi”, chuyên gia Pearson nói. Vì vậy, việc cắt tỉa cỏ thường xuyên, giữ cho sân vườn luôn gọn gàng là cách đơn giản nhất để ngăn rắn trú ẩn.

2. Để gỗ, lá khô chất đống đầy vườn hoặc quanh nhà

Không chỉ cỏ cao, những đống gỗ, lá khô hay vật dụng cũ kỹ chất trong sân cũng là nơi trú ẩn tuyệt vời cho rắn.

“Sân có nhiều đống gỗ, mảnh vụn hoặc đồ bỏ đi sẽ vô tình tạo điều kiện cho rắn ẩn nấp”, chuyên gia Pearson cảnh báo. Việc dọn sạch rác, sắp xếp gọn gàng và hạn chế các khu vực tối, ẩm trong sân là điều cần thiết để giảm nguy cơ này.

3. Để thức ăn thừa quanh nhà

Rắn thường không tự tìm đến nhà nếu không có “nguồn lợi” đi kèm. Và trong hầu hết các trường hợp, đó là… chuột. Một khi sân vườn có chuột hoặc các loài gặm nhấm khác sinh sống, rắn sẽ nhanh chóng xuất hiện để săn mồi. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo nên xử lý triệt để ổ chuột, ruồi, kiến - những loài có thể thu hút rắn đến kiếm ăn.

4. Cho thú cưng ăn ngoài trời

Thức ăn thừa của thú cưng có thể "mời gọi" rắn tới (Ảnh minh họa).

Nhiều gia đình thường cho chó, mèo ăn ngoài sân mà không biết phần thức ăn thừa sẽ lôi kéo chuột, chim nhỏ, rồi từ đó khiến rắn tìm đến. Chuyên gia Pearson khuyên các gia đình nên cho vật nuôi ăn trong nhà, hoặc dọn sạch thức ăn thừa ngay sau bữa. Đồng thời, cần bảo quản thức ăn khô trong thùng kín nắp để tránh thu hút sinh vật lạ.

5. Tưới cây quá nhiều

Một sân vườn ẩm ướt không chỉ khiến rêu, nấm phát triển mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sâu, giun, côn trùng - nguồn thức ăn yêu thích của rắn - phát triển. Do đó, việc tưới cây cần được điều chỉnh hợp lý, tránh để đất luôn ướt sũng.