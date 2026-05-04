Bất thình lình bị sặc sữa, bé gái 12 tháng tuổi thoát nguy nhờ bác sĩ tại trung tâm tiêm chủng

Ngày 24/04, bé M. (12 tháng tuổi) đang bú bình thì bất ngờ bị sặc sữa, ngay sau đó có dấu hiệu khó thở, dần tím tái. Nhận thấy biểu hiện lạ của con, bố mẹ tức tốc bế bé đến trung tâm tiêm chủng Long Châu ngay sát nhà nhờ bác sĩ cấp cứu.

Tiếp nhận bé trong tình trạng hô hấp kém, khó thở, BS. Trương Thị Thanh Thuỷ - Bác sĩ trưởng và BS. Nguyễn Hữu Minh đã ngay lập tức liên hệ với Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trực tiếp thực hiện nghiệm pháp Heimlich dưới sự hướng dẫn của trưởng khoa. Sau vài phút, bé đã hô hấp bình thường, hồng hào trở lại. Các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ cho bé thở oxy và khẩn trương đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi để theo dõi sức khoẻ.

Các bác sĩ tại trung tâm tiêm chủng Long Châu Củ Chi nhanh chóng cấp cứu cho bé M. bị sặc sữa.

BS. Trương Thị Thanh Thuỷ chia sẻ, quá trình cấp cứu diễn ra vô cùng khẩn cấp, cần tranh thủ từng giây. Bác sĩ phải giữ bình tĩnh, vừa trấn an cháu bé và người nhà đang hoảng loạn, vừa nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để phối hợp thực hiện biện pháp cấp cứu kịp thời và đúng cách.

"Hôm đó lúc đang làm việc, bất ngờ tôi và các đồng nghiệp thấy bố mẹ chạy bế cháu bé vào trung tâm trong lo lắng. Trong các trường hợp này, sự bình tĩnh và thao tác nhanh chóng là quan trọng nhất. Chúng tôi ngay lập tức tiếp nhận cháu và khẩn cấp liên hệ thực hiện cấp cứu. May mắn chỉ trong thời gian ngắn xử trí, cháu đã trở lại bình thường và được đưa đến bệnh viện gần nhất để khám chuyên sâu. Đó là niềm vui lớn trong ngày của đội ngũ bác sĩ Long Châu cũng như các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.", BS. Thanh Thuỷ kể lại.

Qua sự việc, bác sĩ nhấn mạnh gia đình có con nhỏ cần chú ý theo dõi bé thường xuyên, không chủ quan trong các trường hợp sặc sữa. Khi bị sặc, sữa, nước bọt và các cặn đông vón cục có thể tràn vào khí quản, thậm chí đến tận phế nang làm cản trở quá trình trao đổi khí giữa mao mạch và phế nang, gây ra tắc đường hô hấp. Khi nhận thấy bé có những dấu hiệu sặc sữa, các phụ huynh nên ngừng cho bé bú ngay lập tức, đỡ bé ngồi dậy ngay để tránh tình trạng sữa tiếp tục trào ngược lên. Nếu bé không có phản ứng ho hay nôn ra sữa, phụ huynh cần hút sữa ở mũi và miệng bé càng nhanh càng tốt, có thể thực hiện vỗ lưng, ấn ngực và nhanh chóng đưa con đi cấp cứu.

Ngoài ra, bác sĩ lưu ý, ai cũng nên trang bị kỹ năng sơ cấp cứu hóc dị vật để giúp người thân, những người xung quanh trong các trường hợp nguy cấp. Nghiệm pháp Heimlich (còn gọi là thủ thuật đẩy bụng) là kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp quan trọng để cứu sống một người bị sặc, nghẹn dị vật như: thức ăn, đồ chơi, đồ vật… gây tắc nghẽn thở nặng và đe dọa tính mạng. Điều quan trọng là người bị hóc và người thân cần giữ bình tĩnh, thực hiện đúng tư thế, đúng cách. Đặc biệt, trong các tình huống nguy cấp, cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

Theo thông tin từ gia đình, hiện tại tình trạng sức khoẻ của bé M. đã ổn định, có thể sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện. Gia đình gửi lời cám ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề.

Đội ngũ chuyên viên y tế Long Châu từng nhiều lần, liên tiếp hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp.

Qua những tình huống trên, có thể thấy những điểm chạm y tế "gần dân, sát dân" của hệ thống Long Châu đang phát huy những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Các cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn hỗ trợ kịp thời, kết nối nhanh với bệnh viện tuyến trên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Được biết, trước đó, đội ngũ chuyên viên y tế Long Châu đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong "thời gian vàng". Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật ở Đà Nẵng hay phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… đã được phát hiện nhanh, xử trí "thần tốc".

Tại Long Châu, bên cạnh chuẩn hoá tư vấn và thực hành an toàn tiêm chủng, kỹ năng sơ cấp cứu cũng được đặc biệt chú trọng. Trong năm qua, hệ thống này cũng gia tăng hợp lực, thường xuyên phối hợp với các bệnh viện lớn, uy tín như Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong nâng cao năng lực chuyên môn cho các chuyên viên y tế.