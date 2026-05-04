Năm 2026, một "Công thức trường thọ" mới đã được công bố dựa trên nghiên cứu từ gần 60.000 người: Chỉ cần phối hợp đúng bộ ba Ngủ nghỉ - Vận động - Ăn uống, một người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ thêm gần 10 năm! Điều tuyệt vời nhất là: Ngay cả khi bạn chỉ thực hiện một thay đổi nhỏ mỗi ngày, cơ thể cũng sẽ nhận được những lợi ích thực sự.

Công thức trường thọ 2026: Kéo dài tuổi thọ thêm 9,35 năm

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí eClinicalMedicine (thuộc hệ thống The Lancet) năm 2026, việc đưa ba thói quen này về trạng thái tối ưu có thể giúp tăng tuổi thọ dự kiến thêm 9,35 năm.

Công thức đơn giản nhất được đúc kết là:

Ngủ 7-8 tiếng/ngày + Vận động cường độ trung bình trở lên 42 phút/ngày + Chế độ ăn uống lành mạnh.

Nếu bạn thấy việc thực hiện hoàn hảo công thức trên là quá khó do áp lực công việc, con cái... thì nghiên cứu này còn mang đến một tin vui khác: Mỗi thay đổi nhỏ đều có giá trị.

Chỉ cần mỗi ngày bạn làm 3 việc sau là có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm!

Ngủ thêm 5 phút

Vận động thêm 1,9 phút

Ăn thêm nửa phần rau

Bên cạnh đó, nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology (tháng 3/2026) cũng chỉ ra rằng lối sống này giúp giảm đến 57% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Chi tiết "Công thức trường thọ": Bạn đã làm đúng chưa?

ĂN UỐNG: Ăn đúng cách để đẩy lùi lão hóa

Chỉ ăn no đến 7-8 phần: Đừng ăn quá no gây áp lực cho dạ dày và chuyển hóa, cũng đừng ăn quá ít gây thiếu chất. Hãy nhai kỹ và dừng lại khi cảm thấy vừa đủ.

Ưu tiên "ngũ cốc thô": Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, đậu đỗ là "thức ăn" yêu thích của đường ruột. Hãy thử thay gạo trắng bằng gạo lứt, diêm mạch hoặc khoai lang.

Bổ sung thịt, trứng, sữa mỗi ngày: Protein là "nguyên liệu" cho hệ miễn dịch và cơ bắp. Thiếu hụt protein sẽ khiến cơ thể lỏng lẻo và già nua rất nhanh.

Ăn uống đa dạng: Quy chuẩn đơn giản là ăn đủ 12 loại thực phẩm/ngày và 25 loại/tuần. Đừng ăn lệch một món, hãy phối hợp nhiều loại thực phẩm để đủ dinh dưỡng.

Nhai kỹ nuốt chậm: Mỗi miếng cơm nên nhai khoảng 20-30 lần để giảm tải cho dạ dày và hỗ trợ giảm cân.

GIẤC NGỦ: Ngủ đủ để phục hồi năng lượng

Ngủ sớm là "thắng": Cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm để tránh rối loạn đồng hồ sinh học.

Ngủ trưa vừa đủ: Chỉ nên chợp mắt khoảng 20-30 phút. Ngủ trưa quá lâu sẽ gây nhức đầu và làm mất ngủ vào ban đêm.

Tạo môi trường ngủ lý tưởng: Sử dụng rèm che sáng, nút bịt tai nếu cần. Giữ phòng tối, yên tĩnh và mát mẻ (khoảng 20°C).

Thư giãn trước khi ngủ: Ngừng dùng điện thoại 1 giờ trước khi ngủ. Thay vào đó hãy đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thở sâu.

Vận động ban ngày giúp ngủ ngon ban đêm: Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và vận động ban ngày giúp tối dễ ngủ hơn, nhưng tránh vận động mạnh trước khi ngủ 2-3 tiếng.

VẬN ĐỘNG: Duy trì sự dẻo dai

Quan trọng là sự kiên trì: Không cần tập quá sức, chỉ cần duy trì khoảng 150 phút vận động mỗi tuần (trung bình 30 phút/ngày). Bạn có thể đi bộ, đạp xe đi làm...

Phối hợp nhiều kiểu tập: Đừng chỉ chạy bộ, hãy kết hợp thêm các bài tập sức mạnh (squat, dây kháng lực) hoặc các bài tập dưỡng sinh như Thái Cực Quyền, Bát Đoạn Cẩm.

Bắt đầu chậm rãi: Đừng ép bản thân tập cường độ cao ngay lập tức nếu chưa có thói quen. Hãy để cơ thể thích nghi dần dần.

Khởi động và giãn cơ: Tuyệt đối không bỏ qua bước khởi động để tránh chấn thương và giãn cơ sau khi tập để giảm đau mỏi.

Cường độ vừa phải: Tập đến khi đổ mồ hôi nhẹ, cơ hơi mỏi là tốt nhất. Nếu thấy đau đầu, đánh trống ngực thì phải dừng lại ngay.

Trường thọ không phải là nhờ vào "tiên đơn diệu dược" hay lối tắt thần kỳ nào. Bí quyết thực sự nằm ngay trong giấc ngủ đủ, sự vận động đều đặn, bữa ăn lành mạnh và tinh thần vui vẻ của bạn mỗi ngày.

Không cần ép bản thân phải thực hiện hoàn hảo ngay lập tức. Chỉ cần bạn bắt đầu thay đổi một chút thôi, cơ thể sẽ âm thầm ghi nhận nỗ lực đó.