Nhà sinh học Hongmei Wang đến từ nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Tế bào gốc và Sinh học Sinh sản ở Bắc Kinh đang làm việc để tìm hiểu các giai đoạn đầu của quá trình phát triển con người, một chủ đề đã trở nên quan trọng ở một quốc gia đang chìm trong cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tồi tệ nhất hành tinh.

Nhiều đất nước trên thế giới đang phải giải quyết cùng một vấn đề mà chưa tìm ra lời giải. Dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp đe dọa làm sụp đổ các hệ thống y tế công cộng do lực lượng lao động bị thu hẹp và chi phí chăm sóc cho những công dân ngày càng già yếu và bệnh tật ngày càng tăng. Tại Trung Quốc, vấn đề đã đạt đến tỷ lệ đáng lo ngại. Trong vài năm, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã bị sụt giảm dân số. Mặc dù chính phủ có các chính sách mới để tăng tỷ lệ sinh, người dân vẫn ngần ngại sinh thêm con. Nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, dân số nước này có thể giảm một nửa vào cuối thế kỷ này, một sự sụp đổ nhân khẩu học chưa từng có, theo Liên Hợp Quốc.

Bà Wang sinh năm 1973 và có hai anh chị em, điều mà bất kỳ công dân Trung Quốc nào sinh sau bà sáu năm hoặc muộn hơn đều không thể nghĩ tới. Mặc dù chính phủ bắt đầu cho phép các gia đình có hai con vào năm 2015 và ba con vào năm 2021, tỷ lệ dân số vẫn không theo đà giảm. Phòng thí nghiệm nơi bà Wang làm việc, vốn được gọi là Phòng thí nghiệm Kế hoạch hóa Gia đình trong những năm thực hiện chính sách một con, giờ đây được dành riêng cho việc điều tra sự sinh sản của con người và sự phát triển của phôi thai nhằm khám phá những cách mới để kéo dài thời kỳ sinh sản.

Một trong những lựa chọn đang được khám phá là trì hoãn mãn kinh. Đây là một khả năng, theo kết quả các nghiên cứu của bà Wang trên chuột, nhưng nhà khoa học cảnh báo rằng một viễn cảnh như vậy có thể là con dao hai lưỡi. "Nếu chúng ta ức chế sự rụng trứng, chúng ta có thể bảo tồn các quả trứng khả dụng, nhưng đồng thời, chúng ta lại ức chế việc sản xuất estrogen, một phân tử rất quan trọng đối với sức khỏe," bà Wang chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với EL PAÍS.

Lời của bà minh họa cho một thách thức phức tạp. Trong một lần xuất tinh, có thể có 70 triệu tinh trùng. Ngược lại, một người phụ nữ sinh ra với số lượng trứng khả dụng hữu hạn — khoảng 400 chỉ hoạt động từ tuổi dậy thì cho đến khi mãn kinh. Đẩy lùi thời điểm mãn kinh dù chỉ một năm "sẽ có tầm quan trọng xã hội to lớn," nhà sinh học và phôi học cho biết.

Nhóm của bà đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc kéo dài khả năng sinh sản. Trong một nghiên cứu cơ bản được công bố năm ngoái, các nhà khoa học đã tiêm tế bào gốc của con người vào buồng trứng của những con khỉ vô sinh. Thí nghiệm này dẫn đến sự ra đời của một chú khỉ con, hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh, bà Wang tự hào ghi nhận.

Các nhà khoa học cũng đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng nhỏ với 63 phụ nữ bị suy buồng trứng sớm, một tình trạng khiến các cá nhân vô sinh trong những năm giữa thời kỳ sinh sản. Cấy ghép tế bào gốc đã cho phép 4 người trong số họ sinh được những đứa con khỏe mạnh, bà Wang nói. Nhóm của bà đã được cấp bằng sáng chế cho các phương pháp của mình và cấp phép cho một công ty tư nhân.

Bà Wang cũng tự hỏi liệu có thể cho phép phụ nữ có kinh nguyệt ba tháng một lần hay không, điều này sẽ bảo tồn một phần số trứng khỏe mạnh và khả dụng của họ để có thể mang thai. Ý tưởng này vẫn là một ẩn số hiện đang được khám phá thông qua các thí nghiệm trên chuột.

Những vấn đề trước mắt

Nhà khoa học Trung Quốc thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết khi nói đến giai đoạn đầu của sự phát triển phôi thai, do các thách thức về kỹ thuật và pháp lý. Hai tuần sau khi tinh trùng thụ tinh với trứng, phôi thai bắt đầu quá trình bí ẩn mà trong đó hàng trăm tế bào gần như giống hệt nhau bắt đầu "thực hiện vũ đạo" chính xác để tạo ra một kế hoạch ba chiều cho cơ thể và hạt giống của tất cả các cơ quan. Nhạc nền cho điệu nhảy này được ghi trên DNA của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào các tế bào biết chính xác mình phải trở thành cái gì.

Quá trình này, được gọi là quá trình hình thành phôi vị, là một trong những ẩn số lớn nhất trong lĩnh vực sinh học. Một phần là do khó khăn trong việc thu nhận các phôi thai người bị loại bỏ ở giai đoạn phù hợp để nghiên cứu, vì sau hai tuần, phần lớn phụ nữ vẫn chưa biết mình mang thai, dẫn đến nhiều phôi thai bị mất đi.

Một rào cản đáng kể khác là vấn đề pháp lý. Phần lớn các quốc gia cấm nuôi cấy phôi thai người trong phòng thí nghiệm quá 14 ngày, điều này làm cho quá trình hình thành phôi vị trở nên bất khả thi. Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi, bà Wang dự đoán. Trung Quốc và các quốc gia khác đã chuẩn bị cho việc điều chỉnh các quy định để cho phép nuôi cấy phôi thai người lên đến 20 hoặc 28 ngày, điều này sẽ cho phép hoàn thành toàn bộ cửa sổ hình thành phôi vị. Điều đó rất quan trọng, vì không ai biết tại sao khoảng một nửa số lần thụ tinh thất bại. Có thể lời giải thích nằm chính xác trong tuần quan trọng đó, khi cơ thể và các cơ quan tương lai bắt đầu hình thành.

Bà Wang đang hợp tác với giáo sư Alfonso Martínez Arias của Đại học Pompeu Fabra trong việc tạo ra các mô hình phôi thai sử dụng tế bào gốc của con người. Những cơ quan nhân tạo này cho phép mô phỏng các phôi thai tự nhiên và nghiên cứu sự phát triển của chúng mà không gặp trở ngại về pháp lý.

Một trong những mục tiêu của bà Wang là tái tạo ba cơ quan thiết yếu khi nói đến sự phát triển của một con người mới: buồng trứng, phôi thai và nhau thai. Cái sau chưa được chú ý đầy đủ, bà nói. "Ngay trước khi sinh, nhau thai chứa khoảng 58.000 nhân tế bào và rộng khoảng 16 mét vuông. Không có cấu trúc nào khác trong cơ thể lớn đến mức đó mà lại là một phần của cơ quan," bà nói.

Nhà khoa học nhận thức được rằng nghiên cứu của bà vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi và kết quả của nó có thể không đến đủ nhanh để ngăn chặn thảm họa nhân khẩu học của đất nước bà. Ngoài ra, một số thí nghiệm này còn vượt quá giới hạn của khoa học. "Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể làm được những việc như trì hoãn kinh nguyệt hay kéo dài thời gian sinh sản. Tuy nhiên, khả năng thực hiện được lại là một chuyện, còn việc mọi người có thực sự mong muốn hay chấp nhận áp dụng nó trong cuộc sống hay không lại là một chuyện khác," bà kết luận.

Nguồn: EL PAÍS