Hồi trước, tôi luôn coi việc nhà là một loại "nợ đời" mệt mỏi và tốn thời gian nhưng bắt buộc phải làm. Để giảm cân, tôi sẵn sàng chi bộn tiền cho phòng tập hay các thực đơn khắt khe, nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu vì thiếu sự kiên trì. Cho đến khi đọc được những nghiên cứu y khoa tại Nhật Bản về việc biến dọn dẹp thành phương pháp giảm cân thực thụ, tôi mới giật mình nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ phí một "phòng tập" miễn phí ngay tại gia.

Ảnh minh họa

Thay đổi tư thế để biến việc nhà thành bài tập đốt mỡ.

Theo báo Asahi Shimbun, các nghiên cứu y tế tại Nhật Bản, bí quyết giảm cân không nằm ở khối lượng việc bạn làm, mà nằm ở cách bạn điều khiển cơ bắp. Thay vì làm cho xong chuyện một cách hời hợt, việc điều chỉnh tư thế đúng cách sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của các tế bào mô tại chỗ, đồng thời tăng cường khả năng hô hấp và tiêu hóa đáng kể.

Lần đầu tìm hiểu, tôi thấy hơi lạ lẫm với các quy chuẩn vận động này. Nhưng khi nhìn vào các số liệu thực tế, tôi mới hiểu tại sao người Nhật lại có thể giữ được vóc dáng thanh mảnh ngay cả khi bận rộn. Họ không chỉ dọn dẹp, họ đang thực hiện các bài tập kháng lực một cách thông minh ngay trong cuộc sống thường nhật.

Bạn có thể áp dụng ngay thông qua 4 việc nhà giúp giảm cân hiệu quả nhất được chuyên gia Nhật khuyến nghị dưới đây:

1. Lau sàn nhà và đồ đạc

Đây là bài tập tốt nhất cho vùng eo và chân. Nghiên cứu cho thấy lau sàn hoặc lau cửa sổ trong hơn một giờ giúp đốt cháy trung bình 285 calo và giảm nguy cơ tử vong đến 30%. Chuyên gia khuyên bạn nên kéo dài cán chổi hết mức có thể, kết hợp tư thế chùng chân (lunge) và dang rộng hai chân khi quét. Việc luân phiên lau giữa hai bên sẽ giúp các khối cơ phát triển cân bằng và thúc đẩy trao đổi chất mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa

2. Rửa bát sau bữa ăn

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện việc rửa sạch ba chiếc đĩa đầy dầu mỡ gây áp lực lên cơ tam đầu bên phải tương đương với 5 lần chống đẩy. Thay vì nằm dài sau khi ăn, việc đứng rửa bát kết hợp nhón chân, hít vào nâng lên và thở ra hạ xuống sẽ giúp rèn luyện cơ bắp chân. Đặc biệt, hãy dùng cơ eo để xoay người đặt đồ sạch ra phía sau thay vì bước đi, điều này cực kỳ tốt cho việc làm thon gọn vòng eo

3. Hút bụi toàn diện

Một hoạt động giúp tiêu hao tới 160 calo chỉ trong 20 phút. Để tối ưu hóa, các bác sĩ gợi ý bạn nên thực hiện các động tác cúi người, duỗi thẳng tay trái và chân phải luân phiên như đang giãn cơ chuyên nghiệp. Việc nâng ống hút bụi làm sạch trần nhà hay chú ý ngồi xổm xuống để nhặt máy khi chuyển phòng sẽ giúp vai, hông và các chi được vận động toàn diện. Nếu hút bụi liên tục trong một giờ, bạn có thể đốt cháy khoảng 200 calo.

4. Lau cửa kính

Ảnh minh họa

Đây là bài tập tuyệt vời cho khớp vai và cơ cánh tay, đặc biệt tốt cho những người ngồi văn phòng lâu ngày. Động tác vươn cao, căng tất cả các cơ trên cơ thể hết mức khi lau chùi không chỉ giúp làm thon gọn bắp tay mà còn hỗ trợ luyện tập cổ, ngăn ngừa thoái hóa đốt sống cổ. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng những chuyển động dùng lực tối đa này sẽ giúp khớp vai và các cơ xung quanh được rèn luyện bền bỉ hơn.

Một số lưu ý để tăng hiệu quả giảm cân khi làm việc nhà

Từ hồi thay đổi theo những mẹo, bếp và nhà tôi khác hẳn. Giờ đây, mỗi khi cầm chiếc khăn lau hay máy hút bụi, tâm thế của tôi đã hoàn toàn khác. Tôi không còn làm việc nhà với tư thế gù lưng hay mệt mỏi, mà luôn ý thức về việc căng cơ, xoay người để đặt đồ vật ra phía sau nhằm tập luyện vùng eo.

Cái hay là thói quen này giúp ngôi nhà luôn sạch bóng, còn cơ thể thì dẻo dai hơn rõ rệt. Tôi chẳng nỡ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội vận động nào trong chính căn bếp của mình vì biết rằng mỗi hành động nhỏ đều đang giúp cơ thể tiêu hao năng lượng thừa một cách lành mạnh và vui vẻ.

Tuy nhiên, để việc dọn dẹp thực sự mang lại hiệu quả giảm cân mà không gây chấn thương, các chuyên gia Nhật lưu ý vài điều như:

- Giữ thẳng lưng trong suốt quá trình làm việc. Việc cúi người sai tư thế hoặc gù lưng có thể dẫn đến mỏi lưng dưới và gây áp lực không tốt lên cột sống.

- Hãy nhớ quy tắc đối xứng để cơ bắp phát triển cân bằng. Bạn nên luân phiên thay đổi tay cầm dụng cụ hoặc giẻ lau giữa bên trái và bên phải.

Ảnh minh họa

- Cuối cùng, sau khi kết thúc buổi "tập luyện tại gia", hãy thực hiện động tác ngồi xa bồn rửa, vịn tay vào mép và nhấn xuống khoảng 5 lần để duỗi cơ lưng và eo.

Người Nhật đã dạy tôi rằng, sự trân trọng ngôi nhà cũng chính là cách tuyệt vời nhất để rèn luyện và bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.