Mới đây, phòng cấp cứu của Bệnh viện số 4 Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) vừa tiếp nhận cô Vân, 28 tuổi, nhập viện trong tình trạng huyết áp chỉ còn 80/50 mmHg, nhịp tim nhanh. Cô ấy đã ở giai đoạn đầu của sốc xuất huyết, tình trạng rất nguy kịch.

Sau khi hỏi thêm bệnh nhân và gia đình, bác sĩ được biết cô Vân đã ăn tối lúc 6 giờ chiều hôm đó, và nửa tiếng sau, cô không thể chờ đợi để bắt đầu tập lắc vòng loại nặng mà cô ấy đã mua trên mạng với mong muốn giảm cân. Không lâu sau, cô cảm thấy đau nhói ở vùng bụng trên bên trái. Lúc đầu, cô nghĩ đó là đau cơ hoặc khó tiêu, vì vậy cố chịu đựng ở nhà trong 2-3 giờ cho đến khi cơn đau ngày càng dữ dội. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt trước khi được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Khi nhập viện, nhân viên y tế nhanh chóng truyền dịch tĩnh mạch và lấy máu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nồng độ hemoglobin của bệnh nhân chỉ khoảng 80g/L, thấp hơn nhiều so với mức bình thường trên 115g/L ở phụ nữ, cho thấy xuất huyết nội nghiêm trọng. Các phim chụp CT ổ bụng sau đó cho thấy lách bị vỡ kèm theo chảy máu ồ ạt, và hơn 1000ml máu trong khoang bụng.

"Lá lách là cơ quan đặc dễ vỡ nhất trong khoang bụng, chứa đầy mạch máu, và có kết cấu giống như đậu phụ mềm", bác sĩ giải thích. Nằm ở phần bụng trên bên trái, lá lách thường được bảo vệ bởi cung sườn. Nếu vòng lắc quá nặng, quay với tần suất cao, nhanh và mạnh, liên tục tác động vào chỗ nối giữa xương sườn dưới và bụng, lực sẽ truyền trực tiếp đến lá lách. Đặc biệt là sau bữa ăn, khi dạ dày đầy và căng thẳng ở bụng tăng lên, lá lách ở trong trạng thái sung huyết, khiến nó dễ bị tổn thương hơn do các tác động từ bên ngoài.

Cô Vân buộc phải tiến hành mổ. Khi tiến hành phẫu thuật thăm dò ổ bụng, các bác sĩ đã bị sốc trước những gì họ nhìn thấy: lá lách của bệnh nhân bị vỡ hoàn toàn, trông giống như một miếng đậu phụ bị vỡ, với tình trạng chảy máu dữ dội tại vị trí vỡ. Để cứu sống bệnh nhân, đội ngũ phẫu thuật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ lá lách. May mắn thay, nữ bệnh nhận đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật.

Từ trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở các bài tập bụng mạnh ngay sau khi ăn no rất nguy hiểm, và khuyến cáo nên đợi ít nhất 2 tiếng sau khi ăn, cho đến khi dạ dày trống rỗng và áp lực ổ bụng giảm xuống, trước khi tập thể dục. Đồng thời, khi chọn mua vòng lắc eo, hãy ưu tiên những mẫu nhẹ, nặng dưới 1kg và tránh những mẫu nặng, hợp thời trang. Khi tập luyện, hãy cố gắng hạ thấp vị trí của vòng lắc eo để giảm tác động lặp đi lặp lại lên vùng xương sườn bụng trên và vùng lá lách. Hãy tuân theo nguyên tắc "tập ít, nhiều lần", kiểm soát mỗi vòng tập 10-15 phút, nghỉ 5-10 phút giữa các vòng, sau đó tiếp tục tránh tác động liên tục kéo dài.

Nếu bạn bị đau bụng sau khi tập vòng lắc eo, làm thế nào để phân biệt giữa căng cơ và tổn thương nội tạng? Bác sĩ giải thích rằng, đau nhức cơ thông thường sau khi tập thể dục thường chỉ giới hạn ở vùng bụng dưới. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau dữ dội, kéo dài ở vùng bụng trên bên trái, kèm theo đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt, yếu mệt và đau lan khắp bụng, rất có thể bạn bị tổn thương nội tạng và xuất huyết. Đừng cố gắng chịu đựng ở nhà; bạn phải đến bệnh viện ngay lập tức. Những người bị xơ gan, lách to hoặc người gầy không nên sử dụng vòng lắc eo có trọng lượng, vì lách của họ thường nhô ra ngoài phạm vi bảo vệ của lồng ngực, khiến chúng dễ bị vỡ ngay cả với lực tác động nhẹ từ bên ngoài.

Nguồn và ảnh: Sohu