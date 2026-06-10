Một dược sĩ đã chia sẻ 3 dấu hiệu quan trọng xuất hiện vào buổi sáng sớm có thể là cảnh báo của bệnh tiểu đường. Theo ông Abbas Kanani, dược sĩ tại Chemist Click (Anh), các triệu chứng của bệnh tiểu đường thường khá âm thầm và không nhất thiết khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu rõ rệt. Vì vậy, nhiều người có thể mắc bệnh trong thời gian dài mà không hề hay biết.

Ông Kanani cho biết có 3 biểu hiện thường xuất hiện ngay khi vừa thức dậy, gồm: khát nước nhiều bất thường, đói liên tục và đi tiểu thường xuyên.

Dấu hiệu đầu tiên là tình trạng khát nước quá mức, còn được gọi là polydipsia. Theo Diabetes.co.uk, đây là một trong những triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường. Thỉnh thoảng cảm thấy khát là điều bình thường, nhưng nếu cơn khát kéo dài hoặc xuất hiện với cường độ mạnh bất thường ngay cả sau khi đã uống nước, đó có thể là tín hiệu cảnh báo đáng lưu ý.

Nếu cơn khát kéo dài hoặc xuất hiện với cường độ mạnh bất thường ngay cả sau khi đã uống nước, đó có thể là tín hiệu cảnh báo đáng lưu ý.

Dấu hiệu thứ hai là cảm giác đói liên tục, hay còn gọi là polyphagia. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đây là một trong ba triệu chứng điển hình nhất của bệnh tiểu đường. Khi mắc tiểu đường type 2, cơ thể gặp khó khăn trong việc sử dụng glucose từ thức ăn để tạo năng lượng. Kết quả là người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy đói dù vừa mới ăn.

Triệu chứng thứ ba là đi tiểu nhiều hơn bình thường, được gọi là polyuria. Người bệnh có thể phải đi tiểu nhiều lần trong ngày hoặc thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh.

NHS khuyến cáo mọi người nên đi khám càng sớm càng tốt nếu nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ mắc tiểu đường. Một xét nghiệm máu đơn giản có thể giúp xác định chính xác tình trạng bệnh.

Đối với những người đã được chẩn đoán mắc tiểu đường, ông Kanani nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa sáng trong việc kiểm soát đường huyết.

Đối với những người đã được chẩn đoán mắc tiểu đường, ông Kanani nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa sáng trong việc kiểm soát đường huyết.

Ông giải thích: “Lượng đường trong máu thường ở mức cao hơn khi chúng ta vừa thức dậy. Vì vậy, nhìn chung nên ăn sáng trong khoảng 1 đến 1,5 giờ sau khi ngủ dậy”.

Theo NHS, các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường type 2 bao gồm cảm giác mệt mỏi kéo dài, đi tiểu nhiều hơn bình thường, khát nước liên tục và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, người bệnh cũng có thể gặp tình trạng nhìn mờ, vết thương lâu lành hoặc ngứa vùng kín, tái phát nhiễm nấm nhiều lần.

Các chuyên gia lưu ý rằng những triệu chứng này có thể xuất hiện ở cả người lớn lẫn trẻ em. Không phải ai mắc bệnh cũng có biểu hiện rõ ràng, và trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu phát triển từ từ nên rất dễ bị bỏ qua.

Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện ngày càng thường xuyên, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác. Việc phát hiện tiểu đường ở giai đoạn đầu giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn và giảm nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm về tim mạch, thận, mắt và thần kinh.