Chiều 9/6, sau giờ tan làm, một số cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 48D, đoạn qua khối Phú Thành, phường Tây Hiếu.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất tỉnh trên mặt đường trong tình trạng nguy kịch. Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ y tế nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn và triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại chỗ.

Đáng chú ý, bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, đã trực tiếp thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân, đồng thời chỉ đạo công tác cấp cứu và vận chuyển người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú- Phó Giám Đốc Bệnh viện ép tim cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch

Tham gia hỗ trợ còn có bác sĩ Trần Văn Trà (Khoa Chấn thương chỉnh hình), điều dưỡng Lương Đức Cảnh (Khoa Chẩn đoán hình ảnh), điều dưỡng Nguyễn Hoàng Long (Khoa Nội tổng hợp), kỹ thuật viên Lê Hồng Quân (Khoa Phục hồi chức năng) và điều dưỡng Nguyễn Anh Tài (Khoa Cấp cứu ban đầu).

Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, nạn nhân được xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đại diện bệnh viện cho biết, với những người làm nghề y, hỗ trợ người bệnh trong các tình huống khẩn cấp không chỉ là trách nhiệm mà còn là phản xạ nghề nghiệp. Dù ở trong hay ngoài bệnh viện, tinh thần sẵn sàng cứu giúp người gặp nạn luôn là điều đội ngũ y tế hướng tới.