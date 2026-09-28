Cô gái 24 tuổi tử vong sau đau bụng, bác sĩ cảnh báo 7 dấu hiệu nguy hiểm chớ "ngó lơ"

Ở tuổi 24, khi vừa bắt đầu công việc và còn nhiều dự định cho tương lai, một cô gái tại Thượng Hải, Trung Quốc bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Trước đó, cô thường xuyên đau bụng sau khi ăn nhưng cho rằng nguyên nhân chỉ là hệ tiêu hóa kém.

Sau khi phát hiện bệnh, tình trạng đã tiến triển nặng và cô chỉ có thể chống chọi thêm khoảng 5 tháng.

Theo câu chuyện được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Tiểu Lưu, 24 tuổi, sống tại Thượng Hải, từng có thời gian dài thường xuyên cảm thấy đau bụng và khó chịu sau khi ăn.

Do lịch làm việc bận rộn, ăn uống thất thường, cô cho rằng những triệu chứng này xuất phát từ vấn đề tiêu hóa. Mỗi khi đau bụng, cô thường nghỉ ngơi hoặc uống nước ấm và không nghĩ cần phải đi khám.

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Tiểu Lưu vốn là người chăm chỉ, vừa học vừa làm và có thành tích tốt. Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng tìm được việc tại một công ty lớn và được thăng chức sau hơn một năm.

Tuy nhiên, công việc cũng khiến cô thường xuyên căng thẳng, thức khuya và làm thêm giờ. Người thân cho biết cô từng nhiều lần bị đau dạ dày, đau đầu và mất ngủ.

Trong một lần gặp bạn bè, Tiểu Lưu lại xuất hiện cơn đau bụng ngay sau bữa ăn. Ban đầu, cô vẫn cho rằng đây là tình trạng quen thuộc và sẽ tự hết. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng dữ dội khiến những người bạn đi cùng khuyên cô nên đến bệnh viện.

Đáng chú ý ngày hôm sau, cô đến khám tại khoa tiêu hóa. Kết quả khiến cô và gia đình bàng hoàng: Tiểu Lưu được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, bệnh đã di căn và không còn phù hợp để phẫu thuật triệt căn.

Theo câu chuyện được đăng tải, dù gia đình và các bác sĩ nỗ lực điều trị, cô chỉ duy trì được sự sống thêm khoảng 5 tháng rồi qua đời.

Ung thư đại trực tràng có thể biểu hiện bằng những triệu chứng nào?

Trao đổi về trường hợp này trên chương trình y tế Health 2.0, bác sĩ Youlai, Phó trưởng khoa Phẫu thuật đại tràng và hậu môn tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, nhấn mạnh rằng ung thư đại trực tràng có thể được điều trị hiệu quả hơn khi phát hiện ở giai đoạn sớm.

Một số triệu chứng có thể xuất hiện gồm:

- Thay đổi kéo dài về thói quen đại tiện như táo bón, tiêu chảy hoặc cảm giác đi ngoài không hết.

- Phân có máu hoặc thay đổi bất thường về hình dạng, kích thước.

- Đau bụng, đầy hơi hoặc đau quặn từng cơn kéo dài.

- Chướng bụng, khó chịu vùng bụng dưới hoặc nhanh no.

- Sụt cân không chủ ý.

- Mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

- Thiếu máu không rõ nguyên nhân, có thể biểu hiện bằng da xanh, cơ thể mệt mỏi.

Đau bụng sau ăn không đồng nghĩa với ung thư. Đây là triệu chứng có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý tiêu hóa, từ rối loạn chức năng, viêm loét dạ dày đến các vấn đề ở đường ruột. Tuy nhiên, nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, kéo dài, ngày càng tăng hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự chẩn đoán.

Cảnh báo 7 bất thường sau ăn không nên chủ quan

Theo cảnh báo được bác sĩ Youlai đưa ra trong chương trình, một số bất thường xuất hiện sau bữa ăn có thể liên quan đến bệnh lý đường tiêu hóa, trong đó có ung thư. Những dấu hiệu này không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư nhưng cần được lưu ý nếu kéo dài hoặc tái diễn.

Đau bụng, đầy hơi sau ăn: Đau bụng hoặc đầy hơi thường xuyên sau bữa ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong một số trường hợp, các bệnh lý ở dạ dày hoặc đại trực tràng cũng có thể gây ra triệu chứng này.

Khó nuốt, cảm giác thức ăn mắc lại: Tình trạng khó nuốt hoặc thường xuyên có cảm giác nghẹn khi ăn có thể liên quan đến các bệnh lý ở thực quản. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển, người bệnh cần được thăm khám.

Buồn nôn, nôn sau ăn: Buồn nôn hoặc nôn tái diễn sau bữa ăn có thể gặp trong nhiều bệnh lý tiêu hóa. Một số bệnh ở dạ dày, tụy hoặc tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa cũng có thể gây triệu chứng này.

Nhanh no, chướng bụng dù ăn ít: Cảm giác no sớm, ăn một lượng nhỏ đã thấy đầy bụng nếu kéo dài cần được chú ý. Đây là triệu chứng không đặc hiệu và có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau.

Ợ nóng, trào ngược kéo dài: Ợ nóng và trào ngược sau ăn khá phổ biến, đặc biệt ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Tuy nhiên, tình trạng kéo dài, tái diễn hoặc kèm khó nuốt, sụt cân cần được bác sĩ đánh giá.

Đi ngoài ra máu: Máu trong phân có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn bệnh trĩ, nứt hậu môn hoặc các bệnh lý đường ruột. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những dấu hiệu cần lưu ý đối với ung thư đại trực tràng, đặc biệt khi đi kèm thay đổi thói quen đại tiện hoặc sụt cân.

Đau vùng thượng vị sau ăn: Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị sau ăn thường gặp ở các bệnh lý dạ dày và đường tiêu hóa trên. Nếu triệu chứng kéo dài, tái phát hoặc đi kèm nôn ói, sụt cân, thiếu máu hay đi ngoài phân đen, người bệnh nên đi khám, theo Aboluowang.