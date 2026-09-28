Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng ý thức bất thường. Khoảng một giờ sau khi nhập viện, cậu xuất hiện ngừng tim và được các bác sĩ cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy creatinin máu của bệnh nhân lên tới khoảng 3.500, trong khi mức tham khảo được đề cập trong trường hợp này khoảng 40-80. Đáng chú ý, độ lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn 1,7, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Các bác sĩ xác định chức năng thận của cậu đã suy giảm nghiêm trọng, với mức tổn thương được truyền thông mô tả lên tới khoảng 98%. Khi khai thác thói quen sinh hoạt, gia đình cho biết cậu bé thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày khoảng 1-2 lần và uống 2-3 cốc trà sữa. Đáng chú ý, các loại đồ uống có đường gần như thay thế nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày.

Các bác sĩ cho rằng chế độ ăn uống kéo dài với nhiều đường, muối và chất béo có thể làm tăng thêm gánh nặng chuyển hóa đối với cơ thể, đặc biệt khi trẻ đã có những yếu tố nguy cơ khác.

Trà sữa có phải nguyên nhân trực tiếp gây suy thận?

Không nên hiểu rằng chỉ uống trà sữa sẽ trực tiếp khiến một đứa trẻ suy thận. Suy thận có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như bệnh thận từ trước, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, béo phì, tăng acid uric hoặc các yếu tố khác.

Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống nhiều đường, nhiều năng lượng thay cho nước lọc có thể góp phần tạo ra một chế độ ăn uống không lành mạnh. Một cốc trà sữa 500ml có thể chứa lượng đường rất cao, tùy công thức và mức độ thêm đường. Khi tiêu thụ thường xuyên, lượng đường và năng lượng dư thừa có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, đồ uống chứa nhiều đường fructose có thể làm tăng acid uric trong cơ thể. Nếu đi kèm chế độ ăn nhiều năng lượng, ít vận động và các yếu tố nguy cơ khác, sức khỏe chuyển hóa có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trà sữa nên được xem là đồ uống thưởng thức, không phải loại nước để uống thay nước lọc mỗi ngày.

Trà sữa có thể khiến người trẻ hình thành thói quen lệ thuộc?

Một nghiên cứu trên 5.281 sinh viên tại Bắc Kinh do nhóm nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Tài chính Trung ương thực hiện từng khảo sát mức độ tiêu thụ trà sữa và những biểu hiện liên quan đến việc sử dụng quá mức. Theo kết quả được công bố, một bộ phận người trẻ có những biểu hiện như thèm trà sữa, khó giảm lượng tiêu thụ, tiếp tục uống dù nhận thức được những ảnh hưởng bất lợi hoặc cảm thấy khó chịu khi cố gắng ngừng uống.

Nghiên cứu này sử dụng các tiêu chí được điều chỉnh từ những thang đo đánh giá hành vi gây nghiện, đồng thời xem xét các yếu tố như tần suất sử dụng, cảm giác thèm, khả năng kiểm soát hành vi, khả năng dung nạp và triệu chứng khi ngừng sử dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xuất hiện những biểu hiện trên không đồng nghĩa trà sữa đã được xác định là một chất gây nghiện theo nghĩa của một chẩn đoán tâm thần chính thức. Nhiều loại trà sữa chứa caffeine và lượng đường cao, có thể tạo ra sự yêu thích mạnh về vị giác và thói quen sử dụng thường xuyên.

Uống trà sữa thường xuyên có thể ảnh hưởng gì?

- Tăng nguy cơ tăng cân: Trà sữa thường chứa nhiều đường và năng lượng. Nếu uống thường xuyên nhưng không giảm lượng năng lượng từ các bữa ăn khác, lượng calo dư thừa có thể góp phần gây tăng cân.

- Tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa: Việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, kháng insulin và các rối loạn chuyển hóa, đặc biệt ở người ít vận động.

- Có thể làm tăng acid uric: Lượng fructose cao trong đồ uống có đường có thể thúc đẩy quá trình tạo acid uric. Ở những người đã có nguy cơ tăng acid uric, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tình trạng này khó kiểm soát hơn.

- Ảnh hưởng đến giấc ngủ: Một số loại trà sữa có chứa caffeine. Uống vào buổi chiều muộn hoặc tối, đặc biệt với lượng lớn, có thể khiến trẻ khó ngủ hoặc ngủ không sâu.

- Có thể làm tình trạng mụn nặng hơn: Chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao có liên quan đến nguy cơ xuất hiện hoặc làm nặng thêm mụn trứng cá ở một số người.

- Tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch nếu sử dụng quá mức: Một chế độ ăn thường xuyên nhiều đường, chất béo và năng lượng có thể góp phần làm tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch về lâu dài. Tuy nhiên, nguy cơ cụ thể phụ thuộc tổng thể chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Đừng đợi đến khi thận tổn thương mới thay đổi

Điều đáng lo là bệnh thận ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện những biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, phù mặt hoặc chân, buồn nôn, thay đổi lượng nước tiểu, huyết áp tăng..., tổn thương có thể đã tiến triển đáng kể.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, cha mẹ nên chú ý hơn đến thói quen ăn uống hằng ngày. Trà sữa, nước ngọt, nước trái cây đóng chai hay nước có gas không nên trở thành nguồn nước chính.

Thay vì cấm tuyệt đối, phụ huynh có thể giúp trẻ hình thành thói quen uống nước lọc, hạn chế đồ uống nhiều đường, ăn đa dạng thực phẩm và duy trì vận động thường xuyên.

Nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường như phù, tiểu ít, nước tiểu thay đổi rõ rệt, mệt mỏi kéo dài, buồn nôn hoặc huyết áp bất thường, cần đưa trẻ đi khám để được kiểm tra chức năng thận và tìm nguyên nhân cụ thể.

Nguồn và ảnh: QQ