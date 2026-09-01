Trương Bá Chi 46 tuổi vẫn trẻ đẹp, từng tiết lộ cách giảm cân sau sinh bằng 2 món quen thuộc nhưng nhiều người nghe thấy lại lắc đầu

Ở tuổi 46 và là mẹ của 3 con, Trương Bá Chi vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng. Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều thói quen chăm sóc sức khỏe, trong đó có cách giảm cân sau sinh với trứng và hành tây sống. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý không nên xem một vài loại thực phẩm là “chìa khóa” giảm cân.

Trương Bá Chi là một trong những mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) duy trì được sức hút qua nhiều năm. Năm 1999, cô được biết đến rộng rãi sau vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim Vua hài kịch. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2004 với Lost in Time.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Trương Bá Chi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi ly hôn, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và năm 2018 đón con trai thứ ba. Ở tuổi 46, hình ảnh nữ diễn viên vẫn thường xuyên nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn.

Trong nhiều năm, Trương Bá Chi từng chia sẻ một số thói quen ăn uống và chăm sóc cơ thể của bản thân. Những chia sẻ này khiến không ít phụ nữ tò mò về cách cô duy trì phong độ sau khi trải qua 3 lần sinh nở.

Bắt đầu ngày mới bằng sữa đậu nành mè đen, trà táo đỏ

Một trong những thói quen từng được Trương Bá Chi chia sẻ là uống một cốc sữa đậu nành mè đen vào buổi sáng.

Cô cho biết đây là lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nữ diễn viên cũng từng nhắc đến trà long nhãn táo đỏ và sử dụng các nguyên liệu này như một thức uống trong sinh hoạt thường ngày.

Mè đen cung cấp chất béo, protein và một số khoáng chất, trong khi đậu nành là nguồn protein thực vật. Tuy nhiên, việc một người nổi tiếng sử dụng một loại đồ uống không đồng nghĩa thức uống đó có tác dụng “chống lão hóa” hay giữ tuổi xuân.

Điều quan trọng hơn vẫn là tổng thể chế độ ăn uống: đủ protein, rau quả, chất xơ, chất béo lành mạnh và kiểm soát lượng năng lượng phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Từng chia sẻ nhiều cách chăm sóc da và răng miệng

Không chỉ quan tâm đến chế độ ăn, Trương Bá Chi còn từng chia sẻ một số công thức đồ uống, món ăn mà cô sử dụng với mục đích chăm sóc da.

Một trong số đó gồm táo đỏ, long nhãn, lê, kỷ tử, bách hợp, một lượng nhỏ đường phèn và cánh hoa hồng nấu cùng nhau.

Những nguyên liệu này có thể bổ sung một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Tuy nhiên, không có cơ sở để xem một món ăn riêng lẻ là “thần dược” giúp da trẻ lâu.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ thói quen súc miệng bằng dầu dừa vào buổi sáng trong khoảng 10-15 phút.

Dầu dừa chứa axit lauric có đặc tính kháng khuẩn và một số nghiên cứu cho thấy phương pháp súc miệng bằng dầu có thể hỗ trợ giảm mảng bám. Tuy nhiên, bằng chứng hiện vẫn còn hạn chế và phương pháp này không thể thay thế việc đánh răng, làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa hoặc khám răng định kỳ.

Sau sinh lần 3, Trương Bá Chi từng giảm cân bằng trứng và hành tây sống

Một trong những chia sẻ gây chú ý nhất của Trương Bá Chi liên quan đến quá trình lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ ba.

Theo những gì nữ diễn viên từng chia sẻ trên mạng xã hội, cô từng kiểm soát chế độ ăn và sử dụng trứng kết hợp với hành tây sống trong thực đơn.

Cách ăn này được chú ý bởi trứng cung cấp protein và có khả năng tạo cảm giác no, trong khi hành tây chứa chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật, trong đó có quercetin.

Tuy nhiên, không thể quy việc giảm cân cho riêng trứng hoặc hành tây.

Về nguyên tắc, cân nặng giảm khi lượng năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng cơ thể sử dụng trong một khoảng thời gian. Một chế độ ăn có nhiều protein và chất xơ có thể hỗ trợ cảm giác no, từ đó giúp kiểm soát tổng lượng thức ăn. Nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào toàn bộ khẩu phần ăn, mức độ vận động và nhiều yếu tố khác.

Đặc biệt, phụ nữ sau sinh không nên tự áp dụng những chế độ ăn quá ít năng lượng hoặc chỉ tập trung vào một vài loại thực phẩm để ép cân.

Chuyên gia lưu ý: Đừng biến một món ăn thành “công thức giảm cân”

Điều đáng lưu ý nhất từ câu chuyện của Trương Bá Chi là một thực đơn từng phù hợp với một người không đồng nghĩa sẽ phù hợp với tất cả mọi người.

Trứng có thể là nguồn protein chất lượng cao, hành tây cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật. Việc đưa chúng vào chế độ ăn cân bằng hoàn toàn có thể mang lại lợi ích dinh dưỡng. Nhưng nếu chỉ ăn trứng, hành tây hoặc cắt giảm quá nhiều nhóm thực phẩm khác, cơ thể có nguy cơ không nhận đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Với người muốn giảm cân, nền tảng vẫn là một chế độ ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, kết hợp vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Đối với phụ nữ sau sinh, đặc biệt nếu đang cho con bú, việc giảm cân càng cần được thực hiện thận trọng để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và em bé.

Trương Bá Chi có thể là một hình ảnh truyền cảm hứng về việc chăm sóc bản thân, nhưng bí quyết để duy trì sức khỏe và vóc dáng không nằm ở một món ăn đơn lẻ. Một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh được duy trì lâu dài mới là nền tảng quan trọng hơn cả.