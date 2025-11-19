Tiện đi khám cùng người thân, cô gái phát hiện ung thư tuyến giáp, đường huyết cao vút và viêm lộ tuyến độ 2 phải đốt mới khỏi

BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh mới tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ theo người thân đi khám bệnh, vô tình phát hiện tuyến giáp có u rất nhỏ nhưng khả năng ung thư cao. Bác sĩ chỉ định chọc tế bào ngay sau đó. Kết quả nhân tuyến giáp ung thư, đúng như dự đoán ban đầu của anh.

BS Thái đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh chụp từ video)

Được biết, bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, đi theo chị mình đến để tái khám tuyến giáp sau đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp. Ban đầu, cô chỉ định khám tuyến giáp vì thấy nhiều người bị nhưng đến sớm nên chị cô cũng khuyên khám bệnh tổng quát để yên tâm hơn.

"Em không có dấu hiệu gì bất thường trong cơ thể cả", bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ, sau khi nhận chẩn đoán ung thư.

Không chỉ ung thư tuyến giáp, bệnh nhân còn có đường huyết cao vút, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, dù trước khi lấy máu xét nghiệm chưa ăn gì. Lượng canxi thấp, cô được chỉ định bổ sung viên uống để cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh bệnh loãng xương và cũng cần thiết cho người bị bệnh tuyến giáp. Ngoài ra, tình trạng viêm lộ tuyến độ 2 có xét nghiệm HPV và Thinprep âm tính, bệnh nhân được khuyên nên đốt để vùng kín sạch sẽ, khỏe mạnh hoàn toàn.

Là phụ nữ, đừng bao giờ quên khám vú và cổ tử cung theo định kỳ!

Thông qua trường hợp của cô gái trẻ, BS Nguyễn Văn Thái khuyến cáo, đã là phụ nữ thì hãy yêu thương chính mình bắt đầu bằng việc khám sức khỏe định kỳ. Trong đó, vú và cổ tử cung là 2 bộ phận quan trọng nhất.

Là phụ nữ, hãy yêu thương chính mình bắt đầu bằng việc khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh minh họa)

"Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là 2 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất và cũng xuất hiện nhiều nhất ở phụ nữ. Mỗi năm, chị em cần kiểm tra vú 2 lần, ngay cả khi không có khối u tại lần chẩn đoán trước đó. Với cổ tử cung, định kỳ 2 năm 1 lần, chị em nên làm bộ xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung (bao gồm xét nghiệm HPV và tế bào ung thư cổ tử cung) thì không bao giờ sợ ung thư cổ tử cung", BS Thái cho hay.

Chuyên gia nhận định, ung thư cổ tử cung hiện nay có tỷ lệ mắc khá cao. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chị em sẽ đỡ khổ. Nếu để bẵng đi nhiều năm không kiểm tra thì có thể ở giai đoạn muộn, điều trị rất tốn kém và đau đớn, không biết kéo dài sự sống được đến khi nào.

Ung thư cổ tử cung hiện nay có tỷ lệ mắc khá cao, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chị em sẽ đỡ khổ. (Ảnh minh họa)

Lời khuyên đi khám sức khỏe bất cứ ai cũng nên ghi nhớ

Nhiều năm trong nghề, những trường hợp như cô gái trên không hề hiếm gặp với BS Thái. Anh chia sẻ với mọi người, đi khám sức khỏe muốn vừa tiết kiệm vừa hiệu quả thì đừng bao giờ khám kiểu đau đâu khám đó, thấy ai bệnh gì thì đi khám cái đó. Ví dụ, thấy hàng xóm có người bị ung thư vú thì mình đi khám vú, hàng xóm bị ung thư tuyến giáp thì đi khám mỗi tuyến giáp… "là dở đấy".

"Đã đi khám là mình phải khám tổng quát hết 1 lượt. Nó rất rẻ tiền, không tốn kém như mọi người nghĩ. Hãy bắt đầu từ xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp, vú, ổ bụng, ở phụ nữ thì có thêm nội soi cổ tử cung. Sóng siêu âm gần như không có tác hại gì cho sức khỏe cả. Chỉ siêu âm đã có thể phát hiện có u tuyến giáp, u vú hay nhiều tổn thương ở ổ bụng…", BS Thái khuyên.

Sau khi khám tổng quát phát hiện có vấn đề ở đâu, bệnh nhân nên đi khám định kỳ 3-4 tháng hoặc 1 năm 2 lần… theo chỉ định của bác sĩ. Như vậy, bạn sẽ kiểm soát được bệnh tật, làm chủ sức khỏe của mình dễ dàng hơn.