Tiểu Lâm, 22 tuổi, không bao giờ nghĩ rằng thói quen "chăm sóc sức khỏe và thể chất" lại gần như hủy hoại cơ thể mình.

Một ngày làm việc bình thường, Tiểu Lâm kết thúc cuộc họp buổi sáng ở văn phòng như thường lệ và chuẩn bị đi khám sức khỏe định kỳ do công ty sắp xếp.

Ban đầu, cô nghĩ rằng vì còn trẻ, tập thể dục hàng ngày, ăn uống điều độ và đã bổ sung vitamin B12 trong 6 tháng nên kết quả khám sức khỏe của cô sẽ rất tốt. Nhưng khi kết quả trả về, cô đã vô cùng kinh ngạc. Nồng độ vitamin B12 trong máu của cô cao gấp 10 lần mức tiêu chuẩn. Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ là: "Em đã ăn gì?".

Cô ấy hoang mang. "Em uống vitamin B12. Họ nói nó tốt cho não và hệ thần kinh, có thể ngăn ngừa mệt mỏi và cải thiện trí nhớ". Bác sĩ lắc đầu, giọng điệu nặng nề: "Em uống thực phẩm bổ sung kiểu này chẳng khác gì đang đầu độc sức khỏe".

Cảnh tượng này không phải hiếm gặp ở các trung tâm khám sức khỏe tại bệnh viện.

Ngày nay, nhiều người trẻ đã coi việc "giữ gìn sức khỏe" là một thói quen hàng ngày. Họ ngâm quả này lá nọ uống vào buổi sáng, uống thực phẩm thay thế bữa ăn vào buổi trưa, uống vitamin vào buổi tối. Nhiều người còn cố tình bổ sung thêm thứ này thứ kia, nghĩ rằng đó là trách nhiệm với sức khỏe bản thân.

Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ mọi loại "thực phẩm bổ sung" mình đang dùng không? Bạn có thực sự biết mình cần nó hay không?

Vitamin B12 có vẻ như "toàn năng", nhưng thực tế không hề đơn giản

Đây thực sự là một chất dinh dưỡng rất quan trọng trong cơ thể, chủ yếu có tác dụng giúp hệ thần kinh hoạt động bình thường và tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu.

Thiếu nó, con người có thể bị mệt mỏi, tê tay chân, mất trí nhớ, thậm chí thiếu máu. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có dễ dàng thiếu hụt nó đến vậy không?

Câu trả lời là: Hầu hết mọi người thực sự không cần bất kỳ chất bổ sung nào.

Vì vitamin B12 có nhiều trong các loại thực phẩm như thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa nên chế độ ăn bình thường có thể cung cấp đủ lượng vitamin này.

Tình trạng thiếu hụt chỉ có thể xảy ra nếu bạn là người ăn chay trường lâu năm, chức năng tiêu hóa kém, người cao tuổi hoặc mắc các chứng rối loạn hấp thu đặc biệt. Đối với một người như Tiểu Lâm, người ăn 3 bữa một ngày và thỉnh thoảng gọi đồ nướng hoặc lẩu, về cơ bản không thể nào bị thiếu hụt chất.

Tiểu Lâm cho biết, cô dùng thực phẩm bổ sung này để "tăng cường trí nhớ và chống mệt mỏi", nhưng thực tế cô bị ảnh hưởng bởi một số "video ngắn về sức khỏe" trên Internet.

Cơ thể không phải là một chiếc hộp mà "càng nhiều càng tốt" và vitamin không phải là kẹo "ăn nhiều cũng không sao"

Đặc biệt là các vitamin tan trong nước, chẳng hạn như vitamin B12. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn, mặc dù phần lớn sẽ được bài tiết qua nước tiểu, nhưng việc sử dụng liều cao trong thời gian dài có thể gây rối loạn hệ thần kinh, phát ban, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Báo cáo của Kobayashi cho thấy, hành vi "sử dụng thuốc quá liều một cách vô thức" này ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người cũng giống cô gái này. Họ không xem xét liều lượng, chỉ định, hay tình trạng sức khỏe của bản thân. Họ chỉ làm theo người khác, ăn những gì họ thấy, thậm chí còn nghĩ rằng "ăn nhiều hơn cũng chẳng hại gì".

Nhưng cơ thể không phải là nơi thử nghiệm. Nếu bạn bổ sung một cách ngẫu nhiên, vấn đề thực sự có thể phát sinh.

Điều đáng sợ hơn nữa là khi một số triệu chứng xuất hiện, bạn thậm chí có thể không nghĩ rằng chúng là do bổ sung quá nhiều vitamin".

Ví dụ, nếu bạn đột nhiên cảm thấy tê ở tay và chân, chóng mặt và khó tập trung, bạn có thể dễ dàng cho rằng đó là do "quá mệt mỏi" hoặc "không nghỉ ngơi đủ", nhưng đây có thể là do cơ thể bạn đang phản đối "việc bổ sung mù quáng".

Đến lúc đi kiểm tra, có thể bạn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để can thiệp.

Tiểu Lâm sau đó đã ngừng dùng tất cả các loại thực phẩm bổ sung và điều chỉnh chế độ ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ. 3 tháng sau, kết quả kiểm tra lại cho thấy sức khỏe của cô đã trở lại bình thường. Cô nói: "Nếu tôi biết mình không bị thiếu vitamin B12, tôi đã không cần bổ sung và đã không dùng quá nhiều".

Có thực sự chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng không?

Giới trẻ ngày nay sống một cuộc sống vội vã và chịu nhiều áp lực. Nhiều người trong số họ gặp phải các vấn đề như mệt mỏi, trí nhớ kém và trầm cảm. Phản ứng đầu tiên của họ là "Hình như cơ thể thiếu thứ gì đó".

Vì vậy, họ bắt đầu uống viên bổ sung sắt, canxi và vitamin, giống như cơ thể là một cỗ máy có thể được sửa chữa bằng cách "lấp đầy những chỗ trống".

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng những điều quan trọng nhất cần bù đắp có thể là giấc ngủ, tập thể dục và lịch trình đều đặn không?

Bạn thức trắng đêm lướt điện thoại, ăn uống thất thường, chẳng tập thể dục gì cả. Bạn nghĩ mình có thể khỏe mạnh chỉ bằng cách uống vitamin sao? Điều đó cũng giống như ăn mì gói mỗi ngày và uống canh để "cân bằng dinh dưỡng".

Hoàn toàn vô dụng.

Các bác sĩ thường nói: "Thực phẩm bổ sung" không phải là thuốc chữa bách bệnh, "kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục" mới là cách đúng đắn để giữ gìn sức khỏe.

Nhiều người hiện nay phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, giống như phụ thuộc vào "phương pháp nhanh chóng".

Nhưng không có con đường tắt nào dẫn đến sức khỏe thực sự. Nó phụ thuộc vào thói quen sống khoa học, ổn định và lâu dài.

Vấn đề không phải là uống vitamin hôm nay và cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày mai, mà là thực hiện những điều cơ bản hàng ngày: Ăn uống đúng cách, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên.

Giới chuyên gia không phản đối việc dùng thực phẩm bổ sung, nhưng phản đối việc "bổ sung một cách mù quáng".

Đối với những người thực sự cần thực phẩm bổ sung, bác sĩ thường xác định điều này thông qua xét nghiệm máu và đánh giá sức khỏe, thay vì đưa ra quyết định dựa trên việc xem video hoặc nghe theo khuyến nghị của người hướng dẫn.

Đặc biệt là vitamin B12, được dự trữ với số lượng lớn trong cơ thể và không dễ bị thiếu hụt. Việc bổ sung quá nhiều sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Sức khỏe không bao giờ có được chỉ bằng một loại vitamin

Đó là lựa chọn lối sống hàng ngày của bạn, sự tôn trọng cơ thể của bạn và sự đầu tư của bạn cho tương lai.

Nhìn lại trải nghiệm của Tiểu Lâm, cô rất mừng vì mình đã dừng lại kịp thời, nhưng cô cũng hối hận vì đã không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình trước.

Cô nói: "Nếu tôi đến bệnh viện để kiểm tra ngay khi cảm thấy mệt mỏi thay vì tự ý bổ sung dinh dưỡng thì có lẽ mọi chuyện đã khác".

"Điều quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế sớm". Đây không chỉ là một câu nói đơn giản mà là sự suy ngẫm sâu sắc của một cô gái 22 tuổi.

Câu chuyện của cô ấy có thể khiến mỗi chúng ta thận trọng hơn.

Đừng để "nỗi lo lắng về dinh dưỡng" chi phối khả năng phán đoán của bạn nữa.

Thay vì tin tưởng mù quáng vào các chất bổ sung, tốt hơn hết là bạn nên khám sức khỏe toàn diện để hiểu cơ thể mình thực sự thiếu chất gì, sau đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

(Nguồn: Toutiao)