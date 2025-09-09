Anh Lý, 53 tuổi, người Bắc Kinh (Trung Quốc), sống tiết kiệm. Gia đình anh có một cửa hàng hoành thánh. Những đôi đũa họ dùng từ khi cửa hàng mới mở đã được đánh bóng loáng. Một hôm, vợ anh tan làm về, nhìn thấy những vết dầu mỡ cũ trong nồi và những vết nứt đen trên đũa, liền cười gượng nói: "Đã đến lúc thay đũa rồi sao?".

Anh Lý càu nhàu, nói rằng đũa vẫn dùng được, có thể họ đã bị quảng cáo hàng tiêu dùng lừa đảo. Đột nhiên, giữa lúc họ đang cãi nhau, dì Vương, hàng xóm của họ, quay sang nói một cách bí ẩn: "Anh biết không? Lần khám sức khỏe gần đây cho thấy tôi có vấn đề về dạ dày. Bác sĩ nói rằng đũa cũ có thể 'nuôi' vi khuẩn rất tốt. Thật sự không an toàn nếu trên thân chúng có dấu vết nghi ngờ!".

Mọi người đều sững sờ. Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng.

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng đôi đũa cũ trong nhà mình thực sự có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe? Trong những năm gần đây, các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại các bệnh viện đã nhiều lần cảnh báo: Hơn 400.000 ca ung thư dạ dày mới được báo cáo ở Trung Quốc mỗi năm, phần lớn trong số đó liên quan đến nhiễm trùng tái phát do vi khuẩn như Helicobacter pylori. Một cuộc khảo sát dịch tễ học quốc gia cho thấy, 80% hộ gia đình có trường hợp dương tính với H. pylori có thói quen đũa cũ hoặc đũa dùng chung.

Nhiều gia đình cho rằng, chỉ cần rửa sạch và lau khô đũa ăn là an toàn. Tuy nhiên, 3 ý sau đây có thể xác định liệu đũa ăn của bạn có chứa vi khuẩn và có khả năng gây ra các vấn đề về dạ dày hay không.

Loại đũa nào nên được thay thế sớm nhất? Làm thế nào những hành động đơn giản như chọn và thay đũa có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư dạ dày?

Đặc biệt, điều thứ 3 bị 90% mọi người bỏ qua ! Bài viết hôm nay sẽ vén màn sự thật và giải thích rõ ràng cách để mỗi gia đình có thể "an tâm ăn uống".

Có đúng là việc không thay đũa thường xuyên có thể gây ra các vấn đề về dạ dày không?

Nghiên cứu có thẩm quyền đã chứng minh sự thật.

Nhiều người cho rằng, chỉ cần bộ đồ ăn trông sạch sẽ và không có nấm mốc là có thể sử dụng được 8-10 năm mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nghiên cứu y học chỉ ra rằng, đũa làm từ các vật liệu như gỗ và tre dễ bị cong vênh và gãy khi sử dụng lâu dài, đặc biệt dễ bám bụi bẩn trong môi trường bếp ẩm ướt, ấm áp.

Một báo cáo năm 2018 trên Tạp chí Tiêu hóa Trung Quốc cho thấy, tổng số vi khuẩn trong các vết nứt siêu nhỏ trên bề mặt đũa đã qua sử dụng có thể cao gấp 20-50 lần so với đũa mới, chủ yếu là vi khuẩn Helicobacter pylori, vi khuẩn Escherichia coli và nấm.

Nghiêm trọng hơn, vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày. Việc dùng chung đũa không sạch giữa các thành viên trong gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức đưa việc vệ sinh dụng cụ ăn uống gia đình vào danh sách các biện pháp phòng ngừa chính trong hướng dẫn dịch tễ học về ung thư dạ dày.

Kế hoạch hành động Trung Quốc khỏe mạnh (2019-2030) cũng đặc biệt nhấn mạnh: Những người có nguy cơ cao mắc các vấn đề về dạ dày và khó chịu đường tiêu hóa nên kiểm tra và thay đũa 6 tháng một lần, đồng thời luộc và khử trùng đũa thường xuyên để giảm nguy cơ vi khuẩn bám dính.

Những thay đổi đáng kinh ngạc nào sẽ xảy ra nếu bạn duy trì thói quen thay đũa ăn sau thời gian dài sử dụng?

Hồ sơ bệnh án ngoại trú của bác sĩ và các cuộc điều tra dịch tễ học đều cho thấy việc kiên trì thay đũa một cách khoa học và lựa chọn đũa phù hợp, ngay cả đối với những gia đình bình thường nhất, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. 3 thay đổi sau đây trong cơ thể đã được nhiều nghiên cứu xác nhận:

1. Nguy cơ ung thư dạ dày giảm khoảng 50%

So sánh dịch tễ học trên 12.000 hộ gia đình ở Trung Quốc cho thấy, trong số những gia đình thay đũa mới hoặc dùng đũa riêng khi ăn, tỷ lệ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori giảm 56% và nguy cơ ung thư dạ dày giảm một nửa.

2. Tần suất các đợt viêm dạ dày và loét dạ dày đã giảm đáng kể

Những gia đình có tiền sử bệnh dạ dày có thể giảm 31% nguy cơ viêm dạ dày tái phát nếu họ thay và khử trùng đũa hàng năm. Các bác sĩ cho biết: "Nhiều bệnh nhân tin rằng, các vấn đề về dạ dày mãn tính là do tức giận, nhưng thực tế thường là do đũa cũ gây ra". Đặc biệt đối với những gia đình có người già và trẻ em, nên thay đũa 1-2 năm một lần.

3. Cải thiện trải nghiệm ăn uống và chỉ số sức khỏe gia đình

Việc thay thế đũa ăn bằng đũa không mùi, sạch sẽ, không có kẽ nứt giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc. Điều này không chỉ giúp bữa ăn ngon hơn mà còn giảm đáng kể vấn đề "đồ dùng ăn uống có mùi khó chịu".

Hãy làm tốt 3 "điều nhỏ nhặt" này, sử dụng đũa đúng cách, gia đình bạn sẽ khỏe mạnh và bền lâu

Chọn vật liệu an toàn

Hiện nay, vật liệu đũa an toàn được công nhận nhiều nhất là thép không gỉ hợp kim chất lượng cao và PP (nhựa thực phẩm), tiếp theo là tre nguyên chất dày. Không nên sử dụng đũa gỗ hoặc tre lâu ngày có vết nứt, mùi hôi hoặc đổi màu. Đặc biệt tránh sử dụng đũa tổng hợp rẻ tiền, sơn bong tróc hoặc hoa văn sặc sỡ.

Thay đũa và khử trùng thường xuyên

Lời khuyên tiêu chuẩn: Các hộ gia đình nên thay đũa sau khi dùng 1-2 năm ở nhiệt độ phòng. Loại bỏ bất kỳ vết đổi màu, biến dạng, mùi hôi, lông tơ hoặc đốm có trên đũa hàng ngày. Khử trùng đũa hàng tuần bằng nước sôi hoặc chất khử trùng chuyên dụng trong 10 phút, sau đó lau khô hoàn toàn trước khi cất.

Sử dụng đũa riêng cho mỗi người trong gia đình

Điều này đặc biệt đúng với những gia đình có vấn đề về đường tiêu hóa, người già hoặc trẻ em. Mỗi người có thể có đũa riêng được dán nhãn riêng, sử dụng dao kéo riêng cho mỗi bữa ăn. Thay đổi nhỏ này có thể giảm đáng kể lây nhiễm chéo trong gia đình, đặc biệt là ở nhà hàng, nơi đũa và thìa gắp thức ăn là thiết yếu.