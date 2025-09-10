TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW, TP.HCM) cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận 1 phụ nữ bị áp xe ăn mòn từ mông - đùi ngoài đến xương chậu do tiêm filler.

Đó là người phụ nữ 33 tuổi ở TP.HCM nhập viện cấp cứu trong tình trạng mông trái sưng to, căng bóng, đỏ tím và đau nhức dữ dội, khó ngồi hay đi lại.

Cụ thể, kết quả siêu âm và thăm khám lâm sàng cho thấy, nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ màu đỏ tím - tím sẫm, một số vùng da nghi thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử; toàn bộ vùng tổn thương phù nề, mất đàn hồi sinh lý.

Khi bác sĩ ấn vùng mông để kiểm tra, bệnh nhân đau buốt dữ dội, vùng mô cứng bất thường, nguy cơ ổ áp xe ăn sâu và có khả năng nhiễm trùng lan rộng. Đây là hậu quả sau 7 năm bệnh nhân từng tiêm "filler collagen" để nâng vòng 3.

Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc, kết quả chụp MRI xác định một khối áp xe khổng lồ dài tới 20cm, dày 15cm, tạo thành các hốc tổ ong trong mô cơ - biến chứng hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Qua khai thác bệnh sử, chị T - bệnh nhân cho hay: "Cách đây 2 tháng, mông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, sưng đỏ bất thường. Gia đình đã đưa tôi đến 1 trung tâm chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra và được khuyến cáo chuyển sang cơ sở chuyên khoa xử lý. Tuy nhiên, do lo ngại vết mổ xuất hiện sẹo xấu ảnh hưởng thẩm mỹ, nên tôi tìm đến Bệnh viện JW để có phương án điều trị thẩm mỹ hơn".

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhận định, đây là trường hợp nghiêm trọng, ổ áp xe đã ăn sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng nên đã yêu cầu ekip mổ khẩn trong ngày.

"Trong tình trạng nguy kịch này, chúng tôi buộc phải tiến hành phác đồ điều trị khẩn cấp. Toàn bộ ổ áp xe sẽ được nạo vét triệt để, bơm rửa liên tục và loại bỏ hết filler cùng mô hoại tử. Bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy VAC hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Quá trình này cần duy trì ít nhất 7 ngày, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng", BS Tú Dung chia sẻ thêm.

Ngay khi tiến hành phẫu thuật, cả ekip JW không khỏi thảng thốt vì chỉ một đường rạch 2cm, dịch mủ đã phun trào liên tục từ mông bệnh nhân. Hết chén mủ này tới chén mủ khác, ekip phải liên tục dùng hệ thống máy hút cường độ cao để nạo vét sạch lượng dịch mủ khổng lồ bên trong trường phẫu thuật. Kết thúc ca mổ thu được gần 2500ml dịch mủ không rõ nguồn gốc xen lẫn mô hoại tử.