Ở những tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng liên tục phải "trầm trồ" vì vẻ đẹp ngày càng thăng hạng. Sắp đến ngày dự sinh con đầu lòng, nhan sắc của cô không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn thêm phần nhuận sắc, rạng ngời. Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh trong diện mạo của H'Hen Niê chính là mái tóc đen bóng, dày mượt, tràn đầy sức sống.

Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh nàng Hậu tóc ngắn cá tính, thì trong giai đoạn bầu bí này, cô lại quyết tâm nuôi tóc dài. Bản thân H'Hen cũng không giấu được niềm vui khi nhận ra tóc mình mọc nhanh, dày và óng ả hơn hẳn. Ngoài yếu tố hormone thai kỳ, bí quyết giúp mái tóc của cô thêm phần khỏe đẹp chính là thói quen gội đầu bằng nước vỏ bưởi - một phương pháp chăm sóc tóc dân gian nhưng vô cùng hiệu quả.

Nước vỏ bưởi - Nước gội đầu giúp Hoa hậu H'Hen Niê sở hữu tóc dày dài, đen mượt suốt thai kỳ

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê từng chia sẻ chùm ảnh khoe trọn suối tóc đen tuyền, mềm mại, tay cầm quả bưởi với dòng chú thích đáng yêu: "Nấu vỏ bưởi cho tóc mọc tung tăng, bóng đen tuyền dáng tóc mượt mà!". Có thể thấy, nàng Hậu rất chăm dùng nước vỏ bưởi để dưỡng tóc.

Theo Healthline, vỏ bưởi chứa hàm lượng tinh dầu dồi dào như limonene, naringin, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa. Những hoạt chất này có tác dụng kích thích nang tóc phát triển, thúc đẩy tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Đồng thời, tinh dầu bưởi còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ, giúp làm sạch da đầu, hạn chế gàu và tình trạng ngứa ngáy.

Gội đầu bằng nước vỏ bưởi đem lại những lợi ích gì cho mái tóc?

Không phải ngẫu nhiên mà nước vỏ bưởi trở thành "bảo bối" làm đẹp tóc của nhiều thế hệ phụ nữ Việt. Các chuyên gia da liễu chỉ ra rằng loại nước này mang lại nhiều lợi ích:

Ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc mới

Tinh dầu bưởi chứa limonene và vitamin C giúp kích thích các nang tóc hoạt động mạnh hơn, giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc mới nhanh chóng.

Giúp tóc đen bóng tự nhiên

Các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi ngăn chặn quá trình oxy hóa, làm chậm bạc tóc sớm. Đồng thời, tinh dầu thấm vào sợi tóc giúp tóc trông đen óng và mềm mại hơn.

Làm sạch và giảm gàu

Tính kháng khuẩn của tinh dầu bưởi giúp làm sạch da đầu, ngăn chặn sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây gàu.

Thư giãn tinh thần

Hương thơm dịu mát của bưởi mang đến cảm giác thư thái, giúp giảm căng thẳng, rất phù hợp với phụ nữ mang thai.

Không chỉ làm nước gội đầu chống rụng tóc, dùng nước vỏ bưởi đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Giảm cân, hỗ trợ đốt mỡ

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food, các hợp chất naringin và limonene trong bưởi có khả năng kích thích chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm cân. Uống nước vỏ bưởi đun sôi loãng (không đường) giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Phụ nữ sau sinh hoặc đang muốn kiểm soát cân nặng có thể tận dụng nước vỏ bưởi như một loại detox tự nhiên, an toàn, ít tác dụng phụ.

2. Hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Một số nghiên cứu từ National Institutes of Health (NIH) cho thấy, naringin trong bưởi có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, sử dụng nước vỏ bưởi đều đặn có thể giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ cao huyết áp.

3. Làm sáng da, chống oxy hóa

Vitamin C dồi dào trong vỏ bưởi giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ da khỏi lão hóa sớm. Dùng nước vỏ bưởi rửa mặt hoặc tắm còn mang đến làn da sáng mịn, đều màu.

4. Xua muỗi, kháng viêm tự nhiên

Tinh dầu bưởi có mùi thơm dễ chịu nhưng lại là "kẻ thù" của muỗi. Ngoài ra, nó còn có tác dụng kháng viêm nhẹ, giúp làm dịu da khi bị côn trùng cắn.

