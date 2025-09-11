Trong căn bếp Việt, dầu ăn là gia vị quen thuộc góp mặt trong hầu hết mọi bữa cơm. Thế nhưng, không phải loại dầu nào cũng an toàn. Một số loại dầu ăn khi sử dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, thậm chí liên quan đến ung thư. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bạn nên biết rõ đâu là những loại dầu cần tránh xa.

3 loại dầu ăn là chất xúc tác gây ung thư, gia đình bạn có đang dùng?

1. Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần

Nhiều người có thói quen sử dụng dầu ăn còn thừa để chiên, xào khi nấu ăn vì chưa dùng hết. Tuy nhiên, dầu ăn được đun nóng nhiều lần này rất dễ sản sinh ra các chất gây ung thư nguy hiểm như benzopyrene, acrylamide và heterocyclic amines, đồng thời hàm lượng axit béo chuyển hóa cũng tăng lên đáng kể.

Trước đó, CCTV đã đưa tin rằng hàm lượng chất gây ung thư trong dầu tái chế tăng gấp 30 lần sau khi sử dụng liên tục 7 lần. Tiêu thụ lâu dài gây ra nguy cơ lớn cho sức khỏe.

2. Dầu ăn tự ép

Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn quen đến các xưởng nhỏ để tự ép dầu, cho rằng dầu được sản xuất theo cách này sẽ nguyên bản hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, vệ sinh môi trường của các xưởng nhỏ rất khó đảm bảo, nguyên liệu thô và quy trình sản xuất ép dầu có thể không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến dầu ép chứa nhiều chất độc hại hơn.

Ngoài ra, nếu thiết bị ép dầu không được vệ sinh và khử trùng thường xuyên, dầu mới cũng có thể bị nhiễm bẩn. Do đó, tốt nhất là nên kiểm tra các sản phẩm dầu ăn đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn quốc gia và đạt tiêu chuẩn hàng ngày.

3. Dầu hết hạn

Dầu ăn đã hết hạn do bảo quản lâu ngày thường có phản ứng oxy hóa bên trong, thậm chí có thể bị nhiễm khuẩn hoặc vi sinh vật. Việc vô tình nuốt phải cũng có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe. Khuyến cáo không nên chọn dung tích lớn khi mua dầu ăn. Nếu không sử dụng hết trong thời gian ngắn, dầu ăn sẽ dễ bị hư hỏng hơn.

Muốn sử dụng dầu ăn an toàn, tránh hại sức khỏe hãy nhớ

Trên thực tế, nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến dầu ăn có thể được phòng tránh trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần chú ý đến 3 chi tiết này, việc ăn dầu một cách lành mạnh sẽ rất dễ dàng.

1. Thay dầu ăn thường xuyên

Trên thực tế, dù là dầu thực vật hay dầu động vật, chỉ cần thay đổi thói quen ăn 1 lần, tức là ăn nhiều lần hơn, điều này không chỉ tránh hấp thụ quá nhiều axit béo bão hòa mà còn tăng cường dinh dưỡng của axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, cần lưu ý lượng dầu ăn tiêu thụ hàng ngày của người trưởng thành không được vượt quá 30g.

2. Chú ý đến phương pháp lưu trữ

Nhiều gia đình thường để dầu ăn gần bếp vì nghĩ rằng để gần sẽ tiện hơn. Tuy nhiên, dầu ăn để quá gần bếp sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao trong quá trình nấu nướng, khiến các axit béo bên trong bị oxy hóa và trở nên ôi thiu. Nhiệt độ cao cũng sẽ đẩy nhanh quá trình phá hủy các chất dinh dưỡng như vitamin và axit béo không bão hòa trong dầu ăn, thậm chí sản sinh ra các chất có hại cho cơ thể. Do đó không nên để dầu ăn quá gần bếp.

Một số người còn thích đổ dầu ăn đã mua vào chai dầu rỗng. Làm như vậy, dầu mới dễ bị nhiễm bẩn bởi dầu cũ. Đồng thời, nếu thành trong và vòi chai dầu không được vệ sinh trong thời gian dài, dầu mỡ sẽ dễ bám lại. Khi tiếp xúc với không khí, dầu mỡ sẽ đẩy nhanh phản ứng oxy hóa và sản sinh ra các chất độc hại. Việc hấp thụ các chất này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và thậm chí là gan. Các chất khác còn sót lại trong chai dầu cũng làm tăng nguy cơ dầu mới bị hỏng.

3. Chọn kênh chính thức

Dầu ăn cũng được chia thành nhiều loại. Nhìn chung, dầu ăn loại 1 và loại 2 tinh khiết hơn, ít khói hơn, thích hợp để xào và chiên ngập dầu. Dầu ăn loại 3 và loại 4 thì ngược lại, thích hợp để nấu ở nhiệt độ thấp. Hãy cẩn thận phân biệt khi mua.

Dầu ăn cũng có hạn sử dụng, thường không quá 2 năm. Khi mua dầu ăn, tốt nhất nên chọn loại có ngày sản xuất tương đối gần đây để tránh hết hạn và hư hỏng trong quá trình sử dụng lâu dài. Vì dầu ăn dễ bị oxy hóa bởi không khí sau khi mở, làm tăng tốc độ hư hỏng của dầu, nên tốt nhất nên chọn chai nhỏ khi mua dầu ăn để sử dụng hàng ngày, để có thể sử dụng hết trong thời gian ngắn.

Mặc dù dầu ăn được sử dụng trong mọi gia đình, nhưng có rất nhiều điều cần lưu ý. Nếu nhà bạn gặp phải những vấn đề trên, tốt nhất nên thay đổi càng sớm càng tốt để tránh những nguy cơ sức khỏe do sử dụng lâu dài.

