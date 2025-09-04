Cô gái 22 tuổi tử vong sau 5 ngày bị đau họng: Bác sĩ cảnh báo gặp 6 triệu chứng này phải khám ngay

Đau họng là một triệu chứng thường gặp của cảm lạnh, và hầu hết mọi người ban đầu nghĩ rằng: "Cứ uống thêm nước rồi xem có đỡ hơn không". Tuy nhiên, thực tế là đôi khi, việc lơ là bệnh tật có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin một phụ nữ Anh đã tử vong năm ngày sau khi đi khám vì đau họng. Amy Forsythe, cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học ở Bắc Ireland (Anh), đột nhiên cảm thấy đau họng không chịu nổi vào một ngày nọ nên đã đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ phát hiện cổ họng đau rát gây ra áp xe, khiến đường hô hấp của Forsythe gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Hậu quả là Forsythe không may qua đời chỉ sau 5 ngày nằm viện.

Nicola, mẹ của Amy, mô tả cô có tính cách vui vẻ, náo nhiệt và luôn là 'linh hồn của bữa tiệc'. Ảnh DailyMail

Gia đình Forsythe vô cùng bàng hoàng, nên chín tháng sau khi con gái qua đời, họ quyết định dùng câu chuyện của Forsythe để cảnh báo cộng đồng rằng đừng bỏ qua bất kỳ triệu chứng nào để không bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Họ cũng phát động một chiến dịch gây quỹ mang tên Forsythe và quyên góp cho tất cả các đội ngũ y tế đã chăm sóc Forsythe.

Bác sĩ Cai Qingyu, bác sĩ điều trị Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Á Châu (Đài Loan, Trung Quốc), từng giải thích rằng nguyên nhân phổ biến nhất gây đau họng là cảm lạnh, có thể chữa khỏi bằng cách đi khám bác sĩ, uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu viêm amidan không cải thiện sau khi điều trị, bạn nên chú ý xem nó có phát triển thành áp xe quanh amidan hay không. Nếu không được điều trị, nó không chỉ ảnh hưởng đến cổ mà còn lan xuống dưới, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng tim, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ nhắc nhở rằng nếu xảy ra 6 tình huống sau đây, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt:

1. Đau họng một bên: Đây là triệu chứng đặc trưng nhất của áp xe quanh amidan. Không giống như viêm họng thông thường thường gây đau cả hai bên, áp xe chỉ hình thành ở một bên, gây đau dữ dội và tập trung ở một vùng duy nhất.

2. Khó mở miệng: Tình trạng này được gọi là trismus, xảy ra do sưng và co thắt các cơ ở hàm gần khu vực bị áp xe. Cơn đau và sự căng cứng khiến bệnh nhân không thể mở miệng rộng, gây khó khăn khi nói chuyện và ăn uống.

3. Nuốt rất đau và thậm chí nước bọt cũng khó nuốt: Áp xe gây sưng tấy và chèn ép, khiến việc nuốt trở nên cực kỳ đau đớn (đau khi nuốt). Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở thành một thử thách, dẫn đến việc bệnh nhân thường xuyên chảy dãi.

4. Khó thở: Đây là một triệu chứng nguy hiểm và khẩn cấp. Khi áp xe phát triển lớn, nó có thể chèn ép đường thở, đặc biệt là vào ban đêm, gây khó thở, thậm chí có nguy cơ ngạt thở.

5. Giọng nói thay đổi và lời nói trở nên không rõ ràng: Sự sưng tấy của áp xe có thể làm thay đổi cấu trúc khoang miệng và họng. Điều này khiến giọng nói của người bệnh trở nên "khàn đặc" hoặc "ngậm hạt thị" (hot potato voice), một kiểu nói ngọng đặc trưng do khó di chuyển lưỡi và vòm miệng.

6. Các triệu chứng không cải thiện sau khi điều trị bằng thuốc hoặc thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn: Nếu một người bị viêm họng đã được điều trị bằng kháng sinh nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà còn nặng hơn, đó là dấu hiệu cho thấy có thể đã hình thành áp xe. Tình trạng này cần được can thiệp y tế chuyên sâu, thường là chích rạch dẫn lưu mủ, thay vì chỉ dùng thuốc thông thường.

Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời. Áp xe quanh amidan nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm hơn, bao gồm nhiễm trùng lây lan đến cổ, ngực, hoặc thậm chí là nhiễm trùng huyết.