Điều này xảy ra do quá trình làm nguội giúp thay đổi cấu trúc hóa học của chúng, làm tăng hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Cụ thể, nhiều loại thực phẩm khi nấu chín và để nguội sẽ tạo ra tinh bột kháng, một dạng tinh bột đặc biệt không bị tiêu hóa ở ruột non, giúp hỗ trợ đường ruột và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm bạn nên thử làm nguội để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe:

1. Cơm trắng

Khi nấu chín và để nguội, cơm trắng tạo thành tinh bột kháng, một loại tinh bột tiêu hóa chậm hơn. Nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách giúp bạn điều hòa lượng đường trong máu.

2. Yến mạch

Tương tự như cơm, yến mạch khi nguội cũng tạo ra tinh bột kháng, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Hãy thử làm món yến mạch qua đêm bằng cách trộn yến mạch đã nấu chín với sữa chua, sữa, trái cây và hạt chia, để tủ lạnh qua đêm và thưởng thức vào sáng hôm sau.

3. Khoai tây

Khoai tây là một loại thực phẩm giàu carbohydrate khác, khi nấu chín và để nguội sẽ tạo thành tinh bột kháng, rất tốt cho sức khỏe đường ruột và kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Debbie Petitpain, Người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng (Mỹ), cách này mang lại lợi ích là tạo ra tinh bột kháng, đồng thời ngăn ngừa kết cấu dính đáng sợ vì nó cho phép tinh bột đông lại và giảm hiện tượng gelatin hóa quá mức trong quá trình nghiền.

4. Mì ống

Mì ống nấu chín và để nguội cũng là một nguồn tinh bột kháng dồi dào, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện phản ứng đường huyết sau bữa ăn. Hãy chọn mì ống nguyên hạt để có thêm chất xơ và vi chất dinh dưỡng.

Chuyên gia dinh dưỡng John Wesley McWhorter, Tiến sĩ Y tế Công cộng, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng, khuyên bạn nên làm salad mì ống với các loại rau không chứa tinh bột, đậu và nước sốt làm từ giấm để có một lựa chọn dễ dàng và giàu dinh dưỡng.

“Không giống như mì ống tinh chế, các lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt mang lại nhiều chất xơ và vi chất dinh dưỡng tự nhiên hơn. Vì vậy, bạn sẽ nhận được cả lợi ích từ tinh bột kháng và lợi ích của ngũ cốc nguyên hạt chỉ trong một lần dùng”, chuyên gia John Wesley McWhorter cho biết.

5. Lúa mạch

Lúa mạch sau khi nấu và làm nguội sẽ hình thành tinh bột kháng, rất tốt cho sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất. Bạn có thể dùng lúa mạch đã làm nguội trong các món salad với rau củ nướng hoặc rau xanh.

6. Đậu pinto

Nhiều loại đậu có thể tạo ra tinh bột kháng khi nấu chín và để nguội, nhưng đậu pinto được biết đến là có hàm lượng cao nhất. Bạn có thể làm salad đậu pinto với cà chua, ngò rí, bơ và một chút nước cốt chanh.

7. Bánh mì nướng

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bánh mì nướng và để nguội có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn so với bánh mì vừa ra lò hoặc được bảo quản ở nhiệt độ cao hơn. Sau khi nướng, bánh mì được để nguội hoặc bảo quản lạnh trong bảy ngày có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn so với bánh mì không được để nguội.

Thưởng thức bánh mì nướng nguội ăn kèm với bánh sandwich, hoặc rắc một đến hai lát bánh mì với chất béo lành mạnh như bơ bơ hoặc bơ hạnh nhân.

Thêm các loại thực phẩm như mì ống, gạo trắng, lúa mạch, khoai tây và đậu pinto đã được làm nguội vào chế độ ăn uống của bạn là một cách đơn giản để tăng cường lợi ích sức khỏe. Hãy thử và tận hưởng những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng này nhé!