Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng trên internet ở châu Âu và Mỹ bắt đầu quảng bá chế độ ăn chay, gắn kết chế độ ăn thuần chay với lối sống lành mạnh.

Họ khoe chế độ ăn uống tuyệt vời của mình, quảng bá nó với người hâm mộ và kêu gọi nhiều người cùng ăn đồ chay với họ. Và không ít người cũng đã tham gia trào lưu ăn chay này.

Tuy nhiên, gần đây một cô gái trẻ đã đứng lên và kêu gọi: "Hãy ngừng cổ súy cho chủ nghĩa ăn chay! Việc ăn chay gần như đã cướp đi mạng sống của tôi..." .

Cô gái trẻ này tên là Kelly Worsley, đến từ Alberta, Canada. Với điểm số tuyệt vời, cô đã được nhận vào trường đại học tốt nhất ở quê nhà, trở thành một doanh nhân và nhà văn.

Năm 2018, ở tuổi 21, cô rời quê hương và đến Santa Ana, California (Hoa Kỳ) để bắt đầu một cuộc sống mới. Kelly đã gặp nhiều bạn mới ở California, những người đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn khi đến môi trường mới. Trong số những người bạn mới này, có một số người là người ăn chay trường.

Ăn chay rất phổ biến vào thời điểm đó, và nhiều người đã thử chế độ ăn thuần chay. Bạn bè thường thuyết phục Kelly tham gia cùng họ, cũng là góp phần bảo vệ động vật và môi trường.

Để thuyết phục cô, bạn cô đã đưa Kelly đến thăm một trang trại chăn nuôi địa phương. Động vật trong các trang trại bị buộc phải sống trong không gian chật hẹp, không thể di chuyển hoặc duỗi cơ thể một cách tự do và hiếm khi được rời khỏi lồng từ khi sinh ra cho đến khi chết.

Khi đến thăm trang trại, Kelly, vốn bản tính tốt bụng, đã ngay lập tức cảm động. Lúc đó, cô tin rằng nếu cứ khăng khăng ăn thịt, cô sẽ khuyến khích ngành công nghiệp thịt ngược đãi động vật và gây hại cho thiên nhiên...

"Điều thực sự thay đổi tôi là cách họ đối xử với động vật. Tôi không hề biết rằng những trang trại chăn nuôi công nghiệp này lại đối xử với động vật như thế... Tôi thậm chí còn không biết có trang trại chăn nuôi công nghiệp tồn tại" , cô kể lại. Từ đó, cô quyết định trở thành người ăn chay và ngừng tiêu thụ mọi sản phẩm từ động vật.

Có rất nhiều hướng dẫn về chế độ ăn thuần chay trên Internet và bạn bè cô cũng chỉ cho cô nhiều cách bổ sung protein, hướng dẫn cô tham gia vào "đại gia đình" ăn thuần chay.

Kelly rất tự tin về điều này và tin rằng cô chắc chắn có thể ăn chay suốt đời.

Cô trở thành người ăn chay trường, từ chối ăn thịt, trứng hoặc các sản phẩm từ sữa. Nhưng Kelly cũng luôn chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng.

Cô theo chế độ ăn chay, ăn nhiều rau và đậu giàu protein, đồng thời sử dụng nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để bổ sung protein. Hầu như mọi người đều nói với cô rằng sẽ không có vấn đề gì nếu làm như vậy.

Nhưng sáu tháng sau, cô vẫn cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình ngày càng tệ hơn...

Kelly nhận thấy cô bắt đầu rụng rất nhiều tóc sau khi bắt đầu ăn chay.

Mái tóc dày trước đây của cô bắt đầu rụng từng mảng, và mỗi lần tắm cô đều lo lắng: "Tóc tôi gần như rụng hết rồi. Dù tôi có chăm sóc thế nào thì tóc vẫn rất thưa thớt" . Ngoài ra, móng tay của cô trở nên giòn hơn và dễ gãy hoặc sứt mẻ chỉ với một cú gõ nhẹ. Các vấn đề về da của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặc dù cô luôn gặp vấn đề về mụn trứng cá, nhưng trong quá trình ăn chay, tình trạng mụn của cô trở nên "tồi tệ hơn khoảng 84 lần" và thậm chí cổ cô cũng đầy mụn.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là năng lượng của cô đang dần cạn kiệt.

Trong những ngày đầu áp dụng chế độ ăn chay, cô cố gắng duy trì tần suất tập thể dục như trước, nhưng cô thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt và luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi thức dậy mỗi ngày và luôn buồn ngủ.

Trong thời gian đó, Kelly thường nằm trên giường rất lâu, thậm chí cô còn nằm trên giường cả ngày vào một vài ngày trong tuần. Ngay cả khi thức dậy, cô vẫn luôn uể oải, không có đủ năng lượng để làm việc và không muốn làm bất cứ điều gì.

"Tôi cảm thấy cực kỳ chóng mặt và không thể hình thành suy nghĩ mạch lạc. Giờ nhìn lại, tôi cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn" , cô cho biết.

Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể mình vào thời điểm đó, cô vẫn không có ý định dừng chế độ ăn thuần chay. Cô cảm thấy rằng việc từ bỏ chế độ ăn chay sẽ là sự phản bội đối với bạn bè và chính bản thân mình.

Kelly nói rằng thật khó để diễn tả trạng thái cứng đầu đến mức không ai có thể lay chuyển được cô. Cô bị ám ảnh đến mức như thể bị tẩy não. Mặc dù cơ thể đã cảnh báo, cô vẫn tiếp tục chế độ ăn thuần chay trong bốn tháng nữa.

Vào tháng 6 năm 2019, sau mười tháng ăn chay, Kylie chuyển về Toronto. Ngay sau khi chuyển đến nhà mới, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Vào khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy mình đã rất gần cái chết. Và cô nghĩ mình se ra đi lặng lẽ trong căn hộ nhỏ này, không gia đình hay bạn bè xung quanh, sẽ không ai biết về cái chết của cô...

Lúc đó, bản năng sinh tồn đã chiến thắng tất cả. "Không, mình phải tự cứu mình. Mình không còn lựa chọn nào khác. Mình phải từ bỏ chế độ ăn chay" , cô đã nghĩ vậy.

Kelly lấy hết can đảm ra khỏi nhà và đến cửa hàng để mua một miếng bít tết. Việc này không hề dễ dàng với cô vì cô đã không ăn thịt trong mười tháng và gần như quên mất cách nấu thịt.

Cô nhớ lại lúc đó mình như bị ma nhập. Cô cau mày khi nhìn thấy thịt, cảm thấy ghê tởm khi ngửi thấy mùi thịt, thậm chí còn cảm thấy "ghét" thịt. "Cảm giác như một tia sáng bất ngờ chiếu rọi vào người. Cơ thể tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, từng tế bào trong cơ thể đều hét lên: 'Ôi trời! Là đồ ăn!'..." .

Sau đó, cô gặp bác sĩ và thực hiện một loạt các xét nghiệm. Các kết quả cho thấy cô bị thiếu sắt, thiếu vitamin B12 và nhiều vấn đề khác mà cô không còn nhớ nữa.

Bác sĩ nói với Kelly rằng có lẽ cô ấy chỉ cần ăn thịt, và cơ thể cô ấy không thể hấp thụ đủ năng lượng từ chế độ ăn chay... Vì vậy, Kelly đã dần từ bỏ chế độ ăn thuần chay của mình.

Khi mới bắt đầu ăn thịt, cô cảm thấy rất khó chịu và như một kẻ lừa đảo: "Tôi cảm thấy như mình bị tẩy não, và rất khó để thay đổi. Tôi thậm chí không dám nói với ai, vì sợ rằng họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ".

Nhưng những tín hiệu mà cơ thể gửi đến cô rất rõ ràng... Sau khi thói quen ăn uống trở lại bình thường, mọi vấn đề của cô đều biến mất và tâm trạng của cô cũng cải thiện rất nhiều.

Kelly cuối cùng đã nhận ra: "Đừng chạy theo xu hướng, bạn phải hiểu cơ thể mình" .

Trải nghiệm mà Kelly chia sẻ cũng khiến nhiều người phải thở dài xúc động.

Qua những gì đã diễn ra với chính mình, Kelly muốn nhắc nhở mọi người rằng, việc ăn chay hay không là lựa chọn cá nhân, nhưng không nên trở thành sự phán xét về mặt đạo đức đối với người khác hoặc trở thành xu hướng được khuyến khích một cách bừa bãi.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng khi ăn chay là rất khó. Hầu hết mọi người không có chuyên gia dinh dưỡng riêng, không thể dành nhiều thời gian và năng lượng để điều chỉnh chế độ ăn uống và không thể điều chỉnh lượng chất dinh dưỡng nạp vào theo nhu cầu của cơ thể bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp này, nguồn protein chất lượng cao có trong thịt, trứng và sữa vẫn rất quan trọng. Một số người có thể vui vẻ ăn đồ chay trong nhiều thập kỷ mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe, nhưng những người khác chỉ cần bổ sung thịt, trứng và sữa để duy trì sức khỏe tốt.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ đặt sức khỏe lên hàng đầu, lắng nghe nhu cầu của cơ thể và tìm ra chế độ ăn phù hợp nhất với mình...", Kelly nói.