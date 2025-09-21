Quả sung, còn được gọi với những cái tên mỹ miều như "quả Anh Nhật" hay "quả Mật Ong", từ lâu đã được y học cổ truyền đánh giá cao. Với tính ôn, vị ngọt, quả sung không chỉ giúp bồi bổ tỳ vị mà còn có khả năng hỗ trợ đại tràng, thanh nhiệt, giải độc và nhuận tràng. Người xưa tin rằng, loại quả nhỏ bé này có thể tăng cường sự thèm ăn, làm ẩm phổi, thúc đẩy tiêu hóa và thậm chí giúp cơ thể đào thải độc tố.

Công dụng tổng quan của quả sung

- Kích thích ăn ngon, tăng cường tỳ vị: Đặc biệt phù hợp với những người hay chán ăn, tiêu hóa kém.

- Dưỡng ẩm phổi, giảm ho: Các polysaccharide trong sung có tác dụng làm dịu khô rát họng, hỗ trợ đường hô hấp.

- Thúc đẩy nhu động ruột: Giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, sung giúp cải thiện tình trạng táo bón.

- Thanh nhiệt, giải độc: Sung có thể dùng nấu súp hoặc sắc nước súc miệng, hỗ trợ trị đau họng, loét miệng.

Quả sung và công dụng hỗ trợ 4 bệnh mãn tính thường gặp

1. Ổn định huyết áp

Quả sung chứa lượng kali cao (212mg/100g), tương đương chuối, có tác dụng đào thải natri dư thừa, từ đó giúp huyết áp ổn định. Với người bị cao huyết áp, bổ sung sung thường xuyên nhưng điều độ có thể là một giải pháp tự nhiên hữu ích.

2. Hỗ trợ bệnh tiểu đường

Dù có vị ngọt, sung lại có chỉ số đường huyết không cao nhờ thành phần chính là fructose và giàu chất xơ hòa tan. Một nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Care cho thấy, chế độ ăn giàu pectin trong 4 tuần có thể làm giảm đường huyết sau ăn trung bình 23%. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường chỉ nên ăn 1–2 quả mỗi ngày, tránh lạm dụng.

3. Làm dịu viêm họng mãn tính

Quả sung có khả năng bổ phế, làm mát và giảm đau rát họng. Một món ăn dân gian được nhiều người tin dùng là súp sung - mộc nhĩ trắng - kỷ tử, vừa dưỡng ẩm cổ họng vừa tốt cho phổi. Công thức này đặc biệt hữu ích vào mùa thu khô hanh.

4. Điều hòa lipid máu

Sung chứa enzym lipase, hydrolase cùng chất xơ, giúp phân hủy lipid, giảm hấp thụ cholesterol và hạ triglyceride máu. Nhờ đó, sung hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch, cao huyết áp và xơ vữa động mạch.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia): "Quả sung giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bảo vệ sức khỏe, người dân cần kết hợp sung với chế độ ăn đa dạng, giảm muối, hạn chế đồ chiên rán thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm".

Ông cũng nhấn mạnh, quả sung tuy bổ dưỡng nhưng người có cơ địa hàn lạnh hoặc dễ tiêu chảy nên ăn ở mức vừa phải, tránh gây rối loạn tiêu hóa.

Từ góc nhìn khoa học lẫn kinh nghiệm dân gian, quả sung xứng đáng được đưa vào danh sách "thực phẩm vàng" cho sức khỏe. Không chỉ ngon, dễ chế biến, sung còn góp phần hỗ trợ điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính. Có lẽ đã đến lúc bạn nên cân nhắc bổ sung quả sung thường xuyên vào thực đơn hằng ngày, vừa để làm phong phú bữa ăn, vừa để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

