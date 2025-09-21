Mùa thu, thời tiết trở mát, mang theo cảm giác tĩnh lặng và tiêu điều của vạn vật, là mùa để thưởng thức những món ăn ngon và cũng là thời điểm thích hợp để dưỡng sinh.

Hôm đó, khi trò chuyện với thầy thuốc Đông y, anh ấy nhắc rằng mùa thu thuộc về "khô". Trong Đông y, giai đoạn này được gọi là "thu táo" (khô mùa thu). Tạm biệt cái nóng oi ả của mùa hè, mùa thu khô ráo hơn đang đến gần, độ ẩm tương đối trong không khí dần giảm xuống. Những người có hệ hô hấp hoặc miễn dịch yếu dễ gặp các triệu chứng dị ứng, cảm cúm, da khô ngứa, nổi mề đay, hoặc viêm da dị ứng… Đây đều là thời điểm dễ bùng phát các bệnh này.

Vì phổi liên quan mật thiết đến mùa thu, trong Đông y, phổi gắn liền với da, lông và hệ hô hấp. Vì thế nên chúng ta dễ mắc các bệnh về da và đường hô hấp. Hơn nữa, sau khi vào thu, quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng chậm lại so với mùa hè.

Vậy làm thế nào để đối phó với "thu táo"? ngay lập tức tôi đã tham khảo ý kiến từ người bạn Đông y và tổng hợp 5 loại thực phẩm dưỡng phổi. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng nhau khỏe mạnh vào mùa thu!

1: Mật ong

Mật ong là thực phẩm dưỡng ẩm tiện lợi, có tác dụng bổ khí phổi, nhuận phổi, giảm ho, nhuận tràng, thông tiện, đồng thời giúp da sáng bóng.

Lưu ý: Mật ong phù hợp với ho khan không đờm, giúp nhuận phổi và giảm ho. Tuy nhiên, nếu ho có đờm, không nên dùng mật ong vì có thể làm tăng đờm.

2: Bí ngô

Bí ngô có tác dụng dưỡng ẩm, mang lại cảm giác no, rất phù hợp để thay thế tinh bột trong bữa ăn mùa thu.

Bí ngô giàu β-carotene, sau khi được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa sẽ thành vitamin A. Vitamin A bảo vệ niêm mạc mũi, họng, phổi, thúc đẩy tiết chất nhầy, tăng cường chức năng miễn dịch. Ăn bí ngô mùa thu thật sự mang lại nhiều lợi ích!

3: Củ sen

Theo quan điểm Đông y, củ sen sống và chín có công dụng dưỡng sinh khác nhau. Củ sen có thể được dùng ở dạng sống hoặc nấu chín.

Củ sen sống: Phù hợp với người khô miệng, khô lưỡi hoặc hỏa vượng, có thể ép lấy nước và thêm mật ong để uống.

Củ sen chín: Thích hợp cho người dạ dày yếu, tiêu hóa kém, có thể dùng trong món ăn hoặc nấu trà củ sen nóng.

Lưu ý: Một số người không nên ăn quá nhiều củ sen, chẳng hạn như người mắc tiểu đường, loét đường tiêu hóa, dễ đầy hơi, hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt không nên ăn củ sen sống vì có tính hàn.

4: Lê

Lê có tác dụng nhuận phổi, giảm ho, thanh nhiệt, giải độc, hiệu quả với ho khan, khát nước và táo bón do thu táo.

Nước ép lê là bí quyết bảo vệ giọng nói của nhiều nghệ sĩ hát tuồng và ca sĩ. Nước lê tươi rất dưỡng họng.

Hơn nữa, lê nấu với mật ong, đường phèn, hoặc xuyên bối mẫu sẽ trở thành món tráng miệng tuyệt vời, đồng thời hỗ trợ giảm ho hiệu quả!

Lưu ý: Lê có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước, hoặc thêm mật ong để tăng hiệu quả dưỡng ẩm nhưng người có tỳ vị yếu không nên ăn nhiều lê!

5: Nấm tuyết

Nấm tuyết giàu axit amin, giúp nhuận phổi, sinh tân dịch, giảm ngứa và khô da.

Từ xưa, nấm tuyết đã được sử dụng thường xuyên, được mệnh danh là "tổ yến của người ăn chay". Dùng làm súp ngọt hoặc nấu món ăn đều phù hợp. Là một trong những thực phẩm dưỡng sinh tiêu biểu mùa thu, nấm tuyết thích hợp cho mọi lứa tuổi.