Cô dâu bật khóc nức nở khi bị bạn chú rể trói vào cột điện ngay trong ngày cưới

Mới đây, hình ảnh một cô dâu gào khóc khi bị một nhóm nam thanh niên trói vào cột điện thoại bất ngờ được lan truyền rộng rãi. Vietnamnet dẫn nguồn SCMP cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 23/9/2024, trong một đám cưới ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Cô dâu đã cố gắng kêu cứu nhưng không ai tới giúp.

Một nhân chứng có mặt chia sẻ với tờ Fengmian News rằng, những người đàn ông này là bạn thời thơ ấu của chú rể.

"Trò đùa này đã được cặp đôi thống nhất từ trước. Đây cũng là cách giúp đám cưới thêm phần náo nhiệt. Phong tục ở địa phương chúng tôi là vậy. Không ai có ý xấu hay muốn gây hại gì", người bạn họ Yang của chú rể cho biết.

Tuy nhiên, sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động này là "kinh khủng" và "lạc hậu". "Vui vẻ trước nỗi đau của người khác thì thật đáng khinh"; “Nếu có chuyện gì xảy ra với cô dâu, ai sẽ chịu trách nhiệm?”... là một vài bình luận thể hiện sự bất bình của cư dân mạng bên dưới video.

Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Tới ngày 24/9/2024, chính quyền địa phương đưa ra một tuyên bố về vụ việc, trong đó Yang và những người liên quan gửi lời xin lỗi về hành động của mình.

Cô dâu gào khóc khi bị một nhóm nam thanh niên trói vào cột điện thoại. Ảnh: Weibo.

Tuyên bố cũng cho biết, chính quyền địa phương sẽ tăng cường thúc đẩy phong tục cưới xin văn minh và khuyến khích người dân bỏ các tập tục lạc hậu.

Theo báo Lao động, "Hun nao" vốn là một phong tục có từ hàng thế kỉ trước nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, giúp đôi "tân lang - tân nương" giảm bớt sự lo lắng trong ngày trọng đại và xua đuổi tà ma trong lễ cưới. Tuy nhiên, ngày nay, phong tục này bị thường biến tướng thành những trò đùa thô tục, thậm chí nguy hiểm.

Cũng theo SCMP, một người tổ chức đám cưới ở Vũ Hán (Trung Quốc) tiết lộ rằng có những trường hợp khách mời buộc chuối hoặc dưa chuột vào người chú rể và yêu cô dâu cắn, hoặc yêu cầu chú rể cởi đồ chụp ảnh với cô dâu. Những hành vi quấy rối như vậy không hiếm gặp trong các đám cưới ở nhiều tỉnh tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, vào năm 2016, ba người đàn ông ở Tây Nam Trung Quốc bị buộc phải bồi thường hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 351 triệu đồng) sau khi trói một chú rể, khiến anh bị thương và tàn tật vĩnh viễn trong một trò "hun nao" quá đà.