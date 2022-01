Có 5 triệu đồng tiền vốn, kinh doanh gì dễ có lời trong dịp Tết nhất?

Hai công việc kinh doanh online ngày Tết, chỉ tốn khoảng 5 triệu đồng tiền vốn

- Trái cây, thực phẩm đặc sản vùng miền

Chỉ còn ít thời gian nữa là tới Tết Âm lịch, rất nhiều người trẻ, chị em văn phòng đã ấp ủ và thực hiện những ý tưởng kinh doanh kiếm tiền tiêu Tết. Mặt hàng thường được chị em chọn kinh doanh thường là trái cây, thực phẩm đặc sản được ưa chuộng trong dịp Tết.



Chị Hoài Thương (nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Làm công việc văn phòng vẫn còn trống thời gian nên cứ gần Tết là tôi kinh doanh online thêm để kiếm tiền. Các mặt hàng tôi chủ yếu là đặc sản vùng miền như hoa quả, đồ ăn.

Công việc kinh doanh online này không tốn quá nhiều thời gian. Tôi chỉ cần đăng tin rao vặt lên các diễn đàn, mạng xã hội. Việc làm này vừa không mất tiền thuê địa điểm, vừa tranh thủ thời gian giao hàng phù hợp với giờ giấc làm việc của mình. Nhờ vào hình thức này, chỉ cần kinh doanh 1 tháng cuối năm có thể lãi cả chục triệu ăn Tết.

Những mặt hàng tôi bán như lạp xưởng, thịt trâu gác bếp, thịt lợn đen, nấm hương, măng khô, hạt dẻ. Chủ yếu sẽ bán cho đồng nghiệp trong công ty hoặc bạn bè", chị Thương chia sẻ.

Chị Thương cho biết, vì bán online nên chị nhập hàng với số lượng đủ, không nhập nhiều. Khách đặt tới đâu, bán tới đó, hết lại mới nhập thêm về bán tiếp. Công việc này giúp chị thu tiền lãi tốt mà không sợ rủi ro, tồn hàng. Với 5 triệu đồng là đủ để bắt đầu kinh doanh.

- Lịch, phong bao lì xì

Vào dịp Tết nhu cầu về sắm sửa những đồ trang trí nhà cửa, phong bao lì xì cũng rất lớn. Chị Hà My (27 tuổi, Hà Nội) cùng với bạn cũng đã tự thiết kế phong bao lì xì đặc biệt cho năm Nhâm Dần, lấy hình con hổ làm chủ đạo để bán kiếm tiền tiêu Tết.

Chị Hà My chia sẻ: "Bán hàng Tết là kiểu bán hàng theo thời vụ, chỉ có trong một thời gian ngắn khoảng 1 tháng trước Tết do đó tôi tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết hoặc đến Tết mới có nhu cầu. Tự thiết kế lì xì nên tôi không tốn chi phí đầu vào, liên hệ với bên in ấn với số lượng từ 200 chiếc giá sỉ chỉ 1.000 đồng/chiếc. Bán ra 15k/tệp 7 chiếc, bán hết 200 chiếc tôi lãi khoảng 500 nghìn đồng. Tương tự như vậy với sản phẩm lịch để bàn. Lịch để bàn cũng là sản phẩm hot ngày Tết. Hiện tại mình đã mở bán được 4 ngày, số lượng được vài chục chiếc rồi".

Đối tượng khách hàng mà Hà My hướng đến thường là khách quen trong cơ quan, bàn bè, người thân. Ngoài ra còn có một lượng khách lớn từ mạng xã hội. Với các sản phẩm này, vốn đầu tư ban đầu không cần quá nhiều, chỉ khoảng 5 triệu đồng là được.

Kinh nghiệm khi kinh doanh kiếm tiền vụ Tết

- Đối với hoạt động kinh doanh hay kiếm tiền tăng thu nhập với số vốn nhỏ thì Thạc sỹ Nguyễn Phan Anh - Giảng viên, Doanh nhân, chuyên gia Marketing Điện tử khuyên mọi người nên tuân thủ Nguyên tắc vàng trong kinh doanh với số vốn nhỏ đó là "quay vòng vốn thật nhanh". Nên tìm kiếm các mặt hàng dễ bán, tìm được nguồn hàng giá tận gốc để tối ưu lợi nhuận.

- Nên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm, các mặt hàng quà biếu với giá bán “bình dân”. Vì các mặt hàng này dễ dàng quay vòng vốn nhanh.

- Bên cạnh đó, nếu có thể nấu ăn, cắm hoa, tỉa quả… hoặc làm các sản phẩm handmade thì cũng là cơ hội để thử tài kinh doanh kiếm tiền tiêu Tết với số vốn nhỏ.

- Cách thức bán hàng: Tận dụng sức mạnh sẵn có của mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để bán hàng. Đối tượng khách hàng có thể là người quen trong cơ quan, đồng nghiệp cùng làm, bán cho bạn bè trên mạng xã hội hay rao bán trên các website diễn đàn. Đừng quên cung cấp các thông tin mua bán hàng thuận tiện nhất cho khách khi đăng bán sản phẩm.

Nếu thấy tín hiệu kinh doanh tốt, bạn có thể dùng tiền lợi nhuận để tiếp tục kinh doanh tới sát Tết nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

