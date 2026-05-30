Món ăn nấu cực dễ mà bùng nổ hương vị, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, nước dùng chan cơm đặc biệt ngon

Khi mùa hè đến gần và thời tiết ngày càng nóng, bạn dễ bị mất cảm giác thèm ăn. Lúc này, những món ăn có vị chua thanh mát chính là "cứu cánh" cho khẩu vị của bạn. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một món ăn cực ngon nhưng có công thức làm đơn giản. Món ăn có vị chua ngọt, với súp, rau củ và thịt. Nó ngon đến nỗi ngay nước dùng cũng bị "vét" sạch nồi.

Nguyên liệu của món ăn rất đơn giản, bao gồm: Cà chua, nấm kim châm, váng đậu chiên và thịt băm. Nguyên liệu chính là "chả giò đậu hũ chiên", thực chất là váng đậu được chiên giòn. Sau khi ngâm cho mềm, chúng được nhồi thịt tươi rồi hầm với cà chua và nấm kim châm. Váng đậu sẽ ngấm nước sốt cà chua, tạo nên kết cấu và hương vị đặc biệt mà bạn nhất định phải thử.

Nguyên liệu làm món váng đậu cuộn thịt nấu cà chua

Khoảng 10 dải váng đậu chiên giòn, 200g thịt nạc vai, 3 quả cà chua, 1 gói nấm kim châm, 1 muỗng canh tương cà, 1 củ hành tím và vài tép tỏi, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào, một ít bột nêm gà, một ít đường, một ít giấm trắng và dầu ăn.

Cách làm món váng đậu cuộn thịt nấu cà chua

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy sơ chế váng đậu chiên giòn bằng cách ngâm chúng vào nước lạnh khoảng nửa tiếng. Khi váng đậu mềm, vớt ra, nhẹ nhàng vắt bớt nước thừa và để sang một bên. Cẩn thận đừng làm rách/nát váng đậu. Thịt nạc vai bạn rửa sạch, thái miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thịt và xay nhuyễn. Sau đó cho thêm hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào, muối, bột nêm. Bạn cũng có thể rắc thêm một ít bột bắp và trộn đều. Để sang một bên.

Bước 2: Cắt bỏ gốc nấm kim châm, tách rời chúng ra và rửa sạch. Hành tím và tỏi bạn đập dập, băm nhỏ. Tiếp theo bạn lấy váng đậu đã mềm ra, trải phẳng chúng lên thớt, cho một lượng nhân thịt vừa đủ vào, rồi cuộn lại từ một đầu. Lặp lại quy trình để tạo thành các cuộn chả giò cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó rửa sạch cà chua và cắt thành miếng nhỏ.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào và đun nóng. Sau đó cho hành tím và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Tiếp theo, cho cà chua thái miếng và tương cà vào rồi xào đến khi nước cà chua tiết ra. Thêm một chút muối, nước tương, dầu hào, đường và một ít giấm trắng rồi đảo đều. Sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào và cho nấm kim châm lên trên. Lấy các cuộn váng đậu cuộn thịt ra và xếp lên trên nấm kim châm. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 3-5 phút. Tắt bếp, mở nắp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món váng đậu cuộn thịt nấu cà chua

Các cuộn váng đậu ngấm đẫm nước dùng cà chua, bùng nổ hương vị trong từng miếng cắn, tiếp theo là mùi thơm đậm đà của thịt. Món ăn này vô cùng hấp dẫn và rất hợp với cơm. Đặc biệt nhất là phần nước dùng vô cùng ngon, đến nỗi chỉ cần húp một thìa là bạn không muốn dừng lại và sẽ muốn ăn thêm hai bát cơm nữa! Nhất định phải thử món ăn này.

Việc lựa chọn cà chua rất quan trọng đối với sự thành công của món ăn này. Chúng ta nên sử dụng cà chua beef hoặc cà chua cổ Sơn La - chúng là những loại cà chua chín mềm, dễ dàng tiết ra nước khi xào. Bạn cũng có thể thêm một ít sốt cà chua hoặc tương cà để tăng thêm hương vị cà chua.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món váng đậu cuộn thịt nấu cà chua!