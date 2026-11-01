Có 1 loại rau dại ngày trước ai cũng chê, nay thành đặc sản đắt giá ở quán nhậu, lại còn có nhiều giá trị dinh dưỡng

Ngày trước, rau càng cua thường mọc tự nhiên ở những nơi ẩm ướt như chân tường, bờ mương, gốc cây. Loại rau thân nhỏ, mọng nước này từng bị nhiều người xem chẳng khác gì cỏ dại, có hái được cũng ít ai nghĩ đến chuyện đem bán. Thế nhưng vài năm trở lại đây, rau càng cua lại xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng và trở thành một loại rau được săn tìm.

Theo một số nguồn thông tin thị trường, rau càng cua tại chợ có thể dao động khoảng 20.000–50.000 đồng/kg, nhưng có thời điểm lên tới 90.000–150.000 đồng/kg tùy nguồn cung và chất lượng. Từ loại rau mọc hoang không mấy ai để ý, càng cua đã có một màn “đổi đời” khá bất ngờ.

Rau càng cua có gì mà từ rau dại lại thành món được ưa chuộng?

Điểm đặc biệt của rau càng cua nằm ở phần thân và lá mọng nước, khi ăn sống có vị hơi chua nhẹ, giòn và khá thanh. Chính đặc điểm này khiến nó đặc biệt hợp với những món trộn chua ngọt, nhất là khi kết hợp cùng thịt bò.

Một trong những cách ăn phổ biến nhất là nộm rau càng cua thịt bò. Rau được nhặt bỏ phần già, rửa nhẹ rồi để thật ráo. Thịt bò thái mỏng, ướp vừa vị rồi xào nhanh trên lửa lớn để giữ độ mềm. Sau đó trộn rau càng cua với thịt bò, hành tây, cà chua và nước trộn chua ngọt. Có thể rắc thêm một ít lạc rang để món ăn thơm và bùi hơn.

Vị giòn mát của rau càng cua, thịt bò mềm cùng nước trộn chua ngọt tạo thành món ăn vừa dễ ăn vừa không bị ngấy. Đây cũng là một trong những cách chế biến rau càng cua được các tài liệu về loại rau này nhắc đến.

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Không chỉ làm nộm, rau càng cua xào tỏi cũng rất đưa cơm

Nếu không thích ăn rau sống, rau càng cua vẫn có thể đem xào. Cách đơn giản nhất là rau càng cua xào tỏi.

Rau sau khi rửa sạch cần để thật ráo để khi xào không bị ra quá nhiều nước. Phi thơm tỏi với một chút dầu, cho rau vào đảo nhanh trên lửa lớn, nêm một ít nước mắm hoặc gia vị vừa ăn rồi tắt bếp khi rau vừa chín tới. Không nên xào quá lâu bởi rau càng cua vốn mọng nước, nếu nấu kỹ sẽ dễ mềm nhũn và mất độ giòn đặc trưng.

Món này có vị thanh, hơi chua nhẹ, thơm mùi tỏi và có thể ăn cùng cơm nóng. Nếu muốn món xào đậm đà hơn, có thể kết hợp thêm thịt bò hoặc tôm. Cách xào rau càng cua với tỏi cũng đã được ghi nhận trong các tài liệu về ẩm thực dân gian.

Loại rau nhỏ bé này còn có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Rau càng cua có tới khoảng 92% là nước. Trong 100g rau còn cung cấp một số khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt cùng vitamin C và một lượng chất xơ nhất định. Vì vậy, đây là loại rau có thể bổ sung vào bữa ăn hằng ngày nếu được sơ chế và sử dụng đúng cách.

Tuy nhiên, không nên xem rau càng cua như một loại “thuốc chữa bệnh”. Những thông tin về tác dụng sức khỏe của rau chủ yếu đến từ kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, trong khi chế độ ăn uống chỉ nên được xem là một phần hỗ trợ sức khỏe. Đặc biệt, nếu hái rau tự nhiên, cần tránh những cây mọc ở ven đường, nơi có nguy cơ nhiễm hóa chất hoặc nguồn nước bẩn; rau mua ngoài cũng nên chọn nơi có nguồn gốc rõ ràng và rửa thật kỹ trước khi ăn.

Từ một loại rau từng bị xem là cỏ dại đến món nộm xuất hiện trên bàn nhậu, rồi trở thành nguyên liệu được bán với giá không hề rẻ, rau càng cua cho thấy đôi khi giá trị của một nguyên liệu không nằm ở vẻ ngoài đắt tiền mà nằm ở cách người ta biết tận dụng hương vị vốn có của nó.