Món rau Việt BIGBANG lẫn Thủ tướng Ba Lan đều mê

Chẳng hề xa lạ, đó chính là rau muống xào tỏi!

Tối 25/10, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã dùng bữa tại một nhà hàng trên phố Phan Bội Châu, Hà Nội. Giữa thực đơn phong phú gồm nhiều món ăn truyền thống, đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt đã lập tức gây chú ý với vị đại diện chính phủ phương Tây. Món ăn đơn sơ này cũng từng xuất hiện trong thực đơn bữa trưa đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tại phố Hàng Bè.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao dùng bữa tại Hà Nội

Không chỉ chinh phục các nguyên thủ thế giới, rau muống xào tỏi từ lâu đã trở thành món ăn "gây thương nhớ" mê hoặc dàn sao Hàn Quốc. Nhiều idol K-pop nổi tiếng như các thành viên BIGBANG, Rosé (Blackpink) hay Super Junior mỗi khi sang Việt Nam đều tìm thưởng thức. "Mợ ngố" Song Ji Hyo (Running Man) hay tài tử Jung Il Woo cũng mê mẩn món ăn này. Thậm chí, nữ ca sĩ Seulgi (Red Velvet) khi đến Phú Quốc đã ăn rau muống xào tỏi suốt 2 ngày liên tục, lúc về Hàn Quốc còn tự đi chợ mua rau muống về xào tỏi tại nhà.

Daesung BIGBANG dành nhiều lời khen cho món rau muống xào tỏi Việt Nam

Seulgi (Red Velvet) có thể nói là một trong những sao Hàn mê món rau muống xào tỏi nhất

Lý do khiến đĩa rau xào dân dã này liên tục nhận lời khen từ thực khách quốc tế nằm ở sự bùng nổ vị giác đặc trưng: cọng rau rỗng ruột giúp bám gia vị cực tốt, giữ nguyên độ giòn sật sần sật khi xào trên lửa lớn mà không bị mềm nhũn. Hương tinh dầu nồng nàn từ tỏi phi hòa quyện cùng vị ngọt thanh tự nhiên của rau muống tạo nên một tổng thể cân bằng, hoàn hảo để ăn kèm cơm nóng hay dùng làm món đưa vị trong mọi bữa tiệc.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng, đằng sau hương vị hấp dẫn, món rau này còn mang lại nhiều lợi ích sức mhoer bất ngờ!

Những lợi ích sức khỏe của đĩa rau muống xào tỏi

Xét dưới góc độ đông y lẫn khoa học hiện đại, sự kết hợp giữa rau muống (tính mát, thanh nhiệt, giải độc) và tỏi (tính ôn, vị cay, sát trùng) tạo ra dinh dưỡng và lợi ích cho cơ thể. Khi ăn rau muống xào tỏi điều độ và đúng cách, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

Củng cố lá chắn miễn dịch tự nhiên

Rau muống chứa lượng vitamin C phong phú kết hợp với hợp chất allicin, là một loại kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ giải phóng từ tỏi khi được đập dập. Sự phối hợp này tăng cường khả năng kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, kháng virus, ngăn ngừa cảm cúm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Rau muống xào tỏi không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào trong rau muống hỗ trợ ràng buộc và đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể. Đồng thời, các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi kết hợp cùng kali trong rau muống giúp thư giãn thành mạch, kiểm soát huyết áp và chống bám dính tiểu cầu, giảm thiểu nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tốt cho máu, cải thiện chứng thiếu máu

Rau muống là nguồn cung cấp sắt thực vật cực kỳ phong phú, thành phần cốt lõi để tổng hợp hemoglobin vận chuyển oxy. Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào có sẵn trong rau muống chính là chất xúc tác quan trọng giúp chuyển đổi sắt sang dạng dễ hấp thụ nhất vào máu.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ tự nhiên hỗ trợ nhuận tràng, thúc đẩy nhu động ruột và phòng ngừa táo bón hiệu quả. Trong khi đó, tính sát trùng nhẹ cùng các hoạt chất sinh học từ tỏi giúp ức chế vi khuẩn có hại như E. coli hay Salmonella, tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn đường ruột phát triển.

Rau muống và tỏi đều được đánh giá cao trong Đông y

Bảo vệ thị lực và giảm sưng viêm khớp

Hàm lượng carotenoid kép gồm lutein và zeaxanthin trong rau muống tích tụ trực tiếp tại điểm vàng của mắt, giúp lọc ánh sáng xanh nguy hại và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các phân tử chống viêm tự nhiên từ cả rau lẫn tỏi hỗ trợ giảm cảm giác đau sưng tại các khớp xương ở người vận động nhiều.

Lưu ý khi chế biến và thưởng thức rau muống xào tỏi

Để có một đĩa rau muống xào tỏi chuẩn vị, bạn nên chần sơ rau trong nước sôi có nêm chút muối khoảng 20 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào thau nước đá lạnh để giữ độ giòn và màu xanh mướt. Sau đó phi thơm tỏi đập dập với lượng dầu vừa đủ trên lửa lớn, trút rau đã ráo nước vào đảo thật nhanh tay trong 1 đến 2 phút rồi nêm nếm gia vị và tắt bếp.

Dựa trên công thức chung, người Việt có nhiều cách biến tấu món rau muống xào tỏi

Tuy thơm ngon và giàu dinh dưỡng là vậy, nhưng món ăn này muốn ngon và khỏe vẫn cần nhớ vài lưu ý:

- Tỉ mỉ từ khâu chọn và ngâm rửa: Rau muống ao hồ dễ bám bùn đất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và trứng sán lá gan lớn (Fasciolopsis buski), vì vậy cần rửa nhiều lần dưới nước chảy và ngâm nước muối loãng trước khi nấu.

- Kiểm soát dầu mỡ và tránh dùng lại dầu cũ: Thân rau rỗng rất dễ hút dầu gây ngấy, đặc biệt việc dùng dầu tái chế nhiều lần sẽ sinh ra các chất oxy hóa độc hại gây tổn thương gan và thận.

- Không ăn xào tái nhưng cũng tránh xào quá kỹ: Ăn rau xào tái dễ nhiễm vi khuẩn cùng ký sinh trùng chưa bị diệt sạch, trong khi xào quá lâu trên bếp lại làm phân hủy hoàn toàn vitamin C và độ giòn tự nhiên.

Chọn được mớ rau muống ngon và sạch góp phần rất lớn trong thành công của món rau muống xào tỏi

- Tuyệt đối không ăn rau xào để qua đêm: Dù cất tủ lạnh hay hâm nóng lại, nitrat trong rau muống vẫn bị vi khuẩn biến đổi thành nitrit, khi đi vào cơ thể dễ tạo thành hợp chất nitrosamine nguy hại cho đường tiêu hóa.

- Những người hạn chế thưởng thức: Người đang có vết thương hở (tránh nguy cơ sẹo lồi), người bị gout, viêm khớp cấp, sỏi thận hoặc người đang dùng thuốc chống đông máu cần tiết chế lượng ăn hằng ngày.

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