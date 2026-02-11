Clip khoe nhà vệ sinh “gây bão” MXH: Sạch tinh tươm, rộng rãi thoải mái, nhưng bố cục lại khiến "âm điểm"

Một đoạn clip khoe nhà vệ sinh đang khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt, bởi không gian bên trong rộng rãi và sạch sẽ đến mức khiến nhiều người "đứng hình".

Về tổng thể, phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho độ đầu tư chỉn chu và sự sạch sẽ đáng nể. Có người chấm ngay: 10 điểm cho độ rộng rãi, thoải mái và mát mắt.

Nhà vệ sinh gât sốt MXH những ngày qua.

Phía dưới phần bình luận, đa số đều dành lời khen cho sự sạch sẽ, chỉn chu và độ "chịu chơi" của gia chủ khi đầu tư không gian vệ sinh rộng rãi như vậy. Không ít người cho rằng, với diện tích này, việc di chuyển hay sinh hoạt bên trong cũng trở nên thoải mái hơn hẳn so với những nhà vệ sinh thông thường.

Về độ đầu tư, nhiều người chấm ngay 10 điểm cho sự rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ cách bố trí, không ít ý kiến lại đồng loạt cho rằng: "Xin phép cho 1 điểm về chỗ". Đặc biệt, nhà vệ sinh vừa có cả bồn cầu lẫn bệ xí bệt ngay cạnh nhau, lại đặt chính giữa phòng, sau đó mới đến phòng tắm vuông vắn trong cùng, cách sắp xếp khiến không ít người thắc mắc.

Vì vậy, cộng đồng mạng thống nhất một câu nhận xét vừa hài hước vừa thấm: "Không gian 10 điểm, bố cục xin phép… 1 điểm về chỗ". Phần bình luận bên dưới vì thế mà trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dù khen hay chê, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng, chỉ cần một góc nhỏ trong nhà được đầu tư chỉn chu cũng đủ khiến dân mạng thích thú và tò mò đến vậy.



